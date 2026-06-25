Tiroteo y muerte en la autopista 9 de Julio Sur: el delincuente asesinado era menor de edad

El motociclista que disparó es intensamente buscado

Uno de los principales interrogantes de la investigación gira en torno al hombre que se defendió del intento de robo. Tras el tiroteo, abandonó la escena y hasta el momento no fue localizado ni identificado por las autoridades. Los investigadores buscan establecer si posee autorización legal para portar el arma o si pertenece a alguna fuerza de seguridad.

La causa quedó en manos de la Justicia, que analiza las cámaras de seguridad instaladas en la autopista y los registros de la zona para reconstruir la secuencia completa e identificar tanto al motociclista como a los dos sospechosos que escaparon.

Pericias y colapso del tránsito en la autopista 9 de Julio sur

Tiroteo y muerte en la autopista 9 de Julio Sur: el delincuente asesinado sería menor de edad. (Foto: A24)

En el lugar trabajó personal de la Policía Científica, que realizó las primeras pericias sobre la calzada. Durante los relevamientos se secuestraron al menos dos vainas servidas, además de otras evidencias que serán incorporadas a la investigación.

Como consecuencia del operativo, la bajada de Avenida Iriarte permaneció totalmente cortada, lo que provocó importantes demoras para quienes ingresaban a la Ciudad desde Avellaneda. El tránsito fue desviado por la colectora hacia la calle Hornos, mientras largas filas de vehículos se extendían sobre la autopista.

El episodio vuelve a poner el foco sobre los reiterados robos a motociclistas en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires, una modalidad que en los últimos meses se repitió en autopistas y avenidas del Área Metropolitana.