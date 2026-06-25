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COLAPSO TOTAL DE TRÁNSITO

Tiroteo y muerte en la autopista 9 de Julio Sur: el delincuente asesinado era menor de edad

Tres presuntos motochorros intentaron asaltar a un motociclista en plena autopista, pero la víctima respondió a los tiros. Uno de los sospechosos murió en el lugar, mientras que sus dos cómplices escaparon y el hombre que disparó es intensamente buscado por la Justicia.

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Tiroteo y muerte en la autopista 9 de Julio Sur: el delincuente asesinado sería menor de edad. (Foto: A24)

Tiroteo y muerte en la autopista 9 de Julio Sur: el delincuente asesinado sería menor de edad. (Foto: A24)

Una violenta secuencia ocurrida durante la madrugada de este jueves en la autopista 9 de Julio Sur terminó con un presunto delincuente de 17 años muerto y una intensa investigación para identificar al motociclista que abrió fuego para defenderse de un asalto. La víctima fatal sería un menor de edad, mientras que sus dos cómplices lograron escapar.

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Pánico en Times Square. (Foto: captura A24)

De acuerdo con las primeras informaciones a las que accedió A24, los delincuentes obligaron a la víctima a detener la marcha y descendieron de la moto para concretar el robo. En ese momento, el motociclista atacado extrajo un arma de fuego y comenzó a disparar.

Uno de los proyectiles impactó en el tórax de uno de los presuntos asaltantes, quien cayó gravemente herido sobre la autopista. Los otros dos intentaron asistirlo y subirlo nuevamente a la moto para escapar, pero finalmente lo abandonaron en el lugar y huyeron antes de la llegada de la Policía.

El motociclista que disparó es intensamente buscado

Uno de los principales interrogantes de la investigación gira en torno al hombre que se defendió del intento de robo. Tras el tiroteo, abandonó la escena y hasta el momento no fue localizado ni identificado por las autoridades. Los investigadores buscan establecer si posee autorización legal para portar el arma o si pertenece a alguna fuerza de seguridad.

La causa quedó en manos de la Justicia, que analiza las cámaras de seguridad instaladas en la autopista y los registros de la zona para reconstruir la secuencia completa e identificar tanto al motociclista como a los dos sospechosos que escaparon.

Pericias y colapso del tránsito en la autopista 9 de Julio sur

Tiroteo y muerte en la autopista 9 de Julio Sur: el delincuente asesinado sería menor de edad. (Foto: A24)

Tiroteo y muerte en la autopista 9 de Julio Sur: el delincuente asesinado sería menor de edad. (Foto: A24)

En el lugar trabajó personal de la Policía Científica, que realizó las primeras pericias sobre la calzada. Durante los relevamientos se secuestraron al menos dos vainas servidas, además de otras evidencias que serán incorporadas a la investigación.

Como consecuencia del operativo, la bajada de Avenida Iriarte permaneció totalmente cortada, lo que provocó importantes demoras para quienes ingresaban a la Ciudad desde Avellaneda. El tránsito fue desviado por la colectora hacia la calle Hornos, mientras largas filas de vehículos se extendían sobre la autopista.

El episodio vuelve a poner el foco sobre los reiterados robos a motociclistas en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires, una modalidad que en los últimos meses se repitió en autopistas y avenidas del Área Metropolitana.

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