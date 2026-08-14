Yanina Latorre blanqueó la fuerte amenaza con la que Facundo Moyano habría intimidado a Eva Bargiela

En primer lugar, explicó que el conflicto habría comenzado por una cuestión económica: "La primera intención de él fue dejarla sin un mango. Ella, al principio, agarró. Después buscó a Ana Rosenfeld y tenía pruebas que lo incriminaban a él, que no le cerraba la guita blanca. A ella la mandaba a Estados Unidos, le compraba en Prada los trajes y se los traía a Argentina"

"Al principio la amenazó, hostigó. Ni bien se separaron, le dijo: 'Si vos me llegás a nombrar, a hablar de mí en una nota, vas a la televisión o me criticás, te acabo y no laburás nunca más'. Ahí entró en escena Ana Rosenfeld y empezó a pautar y negociar con los abogados de él. Cesaron las hostilidades. Ella le tenía miedo. Ana hace las presentaciones de todo lo que sabía de él y le da una suma de dinero", expuso el "acuerdo" por el que Eva no se animaba a hablar.

"Todo termina estando embarazada de su bebé con Gianluca Simeone", concluyó sobre en qué momento ocurrió el final de este conflicto judicial.

Qué dijo Facundo Moyano de Eva Bargiela

Facundo Moyano volvió a quedar en el centro de la escena luego de realizar polémicas declaraciones sobre sus vínculos sentimentales del pasado, entre ellas una referencia despectiva hacia su exesposa, Eva Bargiela. Sus dichos tuvieron lugar durante una entrevista en A la Barbarossa (Telefe), a la que fue invitado para hablar sobre el escándalo que protagonizó junto a Candela Arizaga.

En medio de la charla, el exdiputado se refirió a los comentarios que suelen vincular sus relaciones con cuestiones económicas y aseguró sentirse molesto por esa mirada: "Lo que más me molestó es que no crean que yo pueda estar en una relación sin pagarle. Está mal, lo digo en serio".

A partir de allí, Moyano apuntó directamente contra Bargiela y cuestionó el lugar que tuvo durante su relación. En ese momento, lanzó una frase que generó repercusión por el tono con el que se refirió a quien fuera su esposa: "Las mujeres con las que estuve, incluída mi ex esposa, que esposa le queda grande... todas cuando estaban conmigo eran gatos porque yo les pagaba, porque las tenia de cartel".

"Lo han dicho hasta con Susana, que no fue mi pareja, dijeron que fue a una fiesta por yo le había pagado, todo por este prejuicio de que los sindicalistas son malos", continuó con su descargo y sostuvo que ese tipo de acusaciones también alcanzaron a otras mujeres famosas con las que fue vinculado sentimentalmente.