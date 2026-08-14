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A CUATRO DÍAS DEL SISMO EN COLOMBIA

Un fuerte terremoto sacudió el sur de España

El sismo tuvo una magnitud de hasta 5,2 y se registró durante la madrugada española de este sábado.

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Un fuerte sismo de 5

Un fuerte sismo de 5,2 sacudió a España. (Foto: archivo).

Un terremoto de magnitud 5,2 sacudió durante la madrugada de este sábado la provincia española de Granada y generó desprendimientos estructurales en distintos puntos de la región.

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Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 5,2 y su epicentro se ubicó a 1 kilómetro al suroeste del municipio de Otura, en la provincia de Granada. El temblor habría durado seis segundos y por el momento, no se registran víctimas fatales.

El sismo se sintió incluso en provincias como Almería, Málaga, Córdoba, Albacete e incluso Madrid.

Por su parte, el Instituto Geográfico Nacional de España informó que el sismo tuvo una magnitud de al menos 5 y que se registró a la 1:04 de la madrugada de este sábado, hora española.

Con el correr de las horas comenzaron a difundirse imágenes que muestran las consecuencias del fuerte sacudón que afectó a Granada y que también fue percibido en otras zonas del territorio español.

De acuerdo con lo registrado por algunos medios locales, el movimiento telúrico también se sintió en distintas regiones de Andalucía y en Madrid, la capital española.

Desprendimientos y daños en Granada

Tras el terremoto, se registraron desprendimientos estructurales en distintos sectores de Granada, por lo que los bomberos se desplegaron para analizar las consecuencias del sismo y evaluar las zonas afectadas.

Entre las infraestructuras que sufrieron daños se encuentra la Iglesia de la Magdalena, cuya fachada resultó afectada por el movimiento.

Además, en una de las imágenes difundidas tras el terremoto se observan escombros sobre un automóvil que se encontraba estacionado junto a una edificación residencial.

Las imágenes permitieron dimensionar el impacto del sismo en distintos puntos de Granada, mientras los equipos de bomberos se desplegaron para analizar las consecuencias del movimiento telúrico.

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