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Escándalo con una ex Gran Hermano tras una denuncia por robo: "No puedo creer"

Una ex Gran Hermano Generación Dorada organizó un evento en su casa, pero todo terminó de la peor manera luego de que una de las invitadas denunciara que le habían robado pertenencias de su cartera.

14 ago 2026, 21:46
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Escándalo con una ex Gran Hermano tras una denuncia por robo: No puedo creer

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Escándalo con una ex Gran Hermano tras una denuncia por robo: "No puedo creer"

Se trata de Carlota, exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) quien organizó un festejo por un nuevo aniversario de su showroom en su casa de San Isidro. Sin embargo, lo que debía ser una celebración terminó generando malestar entre varias de las invitadas, luego de que algunas descubrieran que habían sido víctimas de un robo.

La situación fue expuesta públicamente a través de una denuncia realizada por una de las asistentes al evento, aunque serían alrededor de 10 las personas afectadas, según mencionó Martín Salwe, quien fue el encargado de leer el testimonio en SQP (América TV): "Con su emprendimiento cumplían 16 años, ella invita en su casa en San Isidro. Hay una denuncia contundente de una persona que asistió".

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En su relato, la mujer contó que había concurrido al evento junto a un grupo de amigas con la intención de acompañar y apoyar el emprendimiento, pero terminó atravesando una situación que calificó como decepcionante. "Acabo de llegar decepcionada de un lugar donde, con un grupo de amigas, fuimos a apoyar un emprendimiento en el cual sufrimos un robo. Nos abrieron la cartera y robaron las pertenencias. No solo sufrimos el robo, sino también la humillación, adelante de todos, en decirme que dudaban de mi palabra. No puedo creer que hay personas que no valoran el tiempo que uno brinda ni mucho menos la confianza".

El periodista también hizo referencia a la información que habría circulado entre los presentes sobre quiénes tuvieron acceso al lugar donde se encontraban las pertenencias. En ese sentido, señaló: "Algunos dicen que solo entraron dos niñas de 12 años al cuarto donde dejan las carteras".

"La mamá de Elián Valenzuela estaba ahí y que le faltó plata de la cartera, de ella y de las amigas", dijo Pía Shaw. Por su parte, Majo Martino sumó que habló con la mamá del cantante: "Dice que ni siquiera llamó Carlota para pedirle disculpas. Se dieron cuenta en plena reunión".

Qué dijo Carlota, ex Gran Hermano

Tras las denuncias por robo realizadas por algunas de las personas que asistieron a su evento, Carlota, ex participante de Gran Hermano, se manifestó a través de un comunicado que publicó en sus historias de Instagram. El mensaje se dio en medio de las críticas que recibió por no haberse referido públicamente a lo ocurrido ni haber pedido disculpas por la situación.

"A raíz de los hechos ocurridos durante el evento aniversario de A LO MEJOR CARLOTA, realizado ayer en nuestro showroom, queremos aclarar una situación que tomó estado público en las últimas horas", comenzó el comunicado.

Luego, desde el entorno de Carlota hicieron referencia a los reclamos de algunas de las invitadas y explicaron cómo se desarrollaron los hechos: "Durante el evento, algunas invitadas manifestaron haber sufrido el faltante de dinero y pertenencias que habían dejado en el espacio destinado para guardar camperas y objetos personales. Inmediatamente se retiraron del lugar y posteriormente realizaron declaraciones públicas dando su propia versión de lo sucedido".

"Sin embargo, desde el entorno de Carlota también se detectaron faltantes de pertenencias, por lo que existen versiones contrapuestas sobre lo ocurrido y la situación se encuentra siendo investigada por las vías correspondientes", señalaron desde su equipo, al remarcar que ya se encuentran trabajando para esclarecer lo sucedido y resolver las molestias ocasionadas.

Además, desde el entorno de la ex Gran Hermano manifestaron su preocupación por las declaraciones que involucraron a menores de edad: "Nos preocupa especialmente que se hayan realizado declaraciones públicas involucrando y señalando a personas menores de edad, algo que consideramos absolutamente innecesario e irresponsable mientras los hechos todavía no fueron esclarecidos".

Finalmente, Carlota y su equipo dejaron en claro que buscarán que el episodio se resuelva por las vías correspondientes y cuestionaron que el conflicto haya tomado dimensión mediática: "No vamos a permitir que una situación que debe resolverse por las vías legales se convierta en un espectáculo mediático ni que se utilice para instalar acusaciones sin pruebas".

"Agradecemos a quienes estuvieron presentes y nos acompañaron en un día tan especial", cerró.

En pocas palabras

  • Escándalo en Gran Hermano: Exparticipante Carlota denunció robo en su casa durante evento de showroom.
  • Robo de pertenencias: Invitadas sufrieron el hurto de objetos de sus carteras, generando malestar y humillación.
  • Testimonios: Se investiga el acceso al lugar donde se guardaban las pertenencias; la madre de Elián Valenzuela también fue víctima.
Resumen generado por Thinkindot AI

     

 

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