Escándalo con una ex Gran Hermano tras una denuncia por robo: "No puedo creer"

"La mamá de Elián Valenzuela estaba ahí y que le faltó plata de la cartera, de ella y de las amigas", dijo Pía Shaw. Por su parte, Majo Martino sumó que habló con la mamá del cantante: "Dice que ni siquiera llamó Carlota para pedirle disculpas. Se dieron cuenta en plena reunión".

Qué dijo Carlota, ex Gran Hermano

Tras las denuncias por robo realizadas por algunas de las personas que asistieron a su evento, Carlota, ex participante de Gran Hermano, se manifestó a través de un comunicado que publicó en sus historias de Instagram. El mensaje se dio en medio de las críticas que recibió por no haberse referido públicamente a lo ocurrido ni haber pedido disculpas por la situación.

"A raíz de los hechos ocurridos durante el evento aniversario de A LO MEJOR CARLOTA, realizado ayer en nuestro showroom, queremos aclarar una situación que tomó estado público en las últimas horas", comenzó el comunicado.

Luego, desde el entorno de Carlota hicieron referencia a los reclamos de algunas de las invitadas y explicaron cómo se desarrollaron los hechos: "Durante el evento, algunas invitadas manifestaron haber sufrido el faltante de dinero y pertenencias que habían dejado en el espacio destinado para guardar camperas y objetos personales. Inmediatamente se retiraron del lugar y posteriormente realizaron declaraciones públicas dando su propia versión de lo sucedido".

"Sin embargo, desde el entorno de Carlota también se detectaron faltantes de pertenencias, por lo que existen versiones contrapuestas sobre lo ocurrido y la situación se encuentra siendo investigada por las vías correspondientes", señalaron desde su equipo, al remarcar que ya se encuentran trabajando para esclarecer lo sucedido y resolver las molestias ocasionadas.

Además, desde el entorno de la ex Gran Hermano manifestaron su preocupación por las declaraciones que involucraron a menores de edad: "Nos preocupa especialmente que se hayan realizado declaraciones públicas involucrando y señalando a personas menores de edad, algo que consideramos absolutamente innecesario e irresponsable mientras los hechos todavía no fueron esclarecidos".

Finalmente, Carlota y su equipo dejaron en claro que buscarán que el episodio se resuelva por las vías correspondientes y cuestionaron que el conflicto haya tomado dimensión mediática: "No vamos a permitir que una situación que debe resolverse por las vías legales se convierta en un espectáculo mediático ni que se utilice para instalar acusaciones sin pruebas".

"Agradecemos a quienes estuvieron presentes y nos acompañaron en un día tan especial", cerró.