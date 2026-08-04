Asesinaron a una joven de 20 años en González Catán y detuvieron a un sospechoso: cuál es la hipótesis

Laura había cumplido 20 años apenas cinco días antes del ataque. Uno de los principales elementos de prueba fueron las cámaras de seguridad instaladas en la zona, que registraron el momento del ataque y permitieron reconstruir la fuga de los agresores.

A partir del análisis de imágenes públicas y privadas, los investigadores siguieron el recorrido de la motocicleta utilizada para escapar y lograron identificar al principal sospechoso. Se trata de Carlos Escobar Pérez, de 19 años, quien fue detenido en la calle Artigas, en San Justo. Según la investigación, el joven vivía a media cuadra de la casa de Laura Susseret.

La principal hipótesis: una disputa por el narcomenudeo

Para la Fiscalía, el crimen estaría vinculado con una disputa territorial relacionada con la venta de drogas. De acuerdo con los testimonios reunidos en el expediente, Escobar Pérez mantenía un conflicto con otro joven conocido como "Nico", quien permanece prófugo y es buscado por la Justicia.

Los investigadores sospechan que ambos mantenían enfrentamientos por el presunto control del narcomenudeo en el barrio. No obstante, hasta el momento no existe una acreditación judicial sobre la existencia de un búnker de drogas en la zona.

Detuvieron a un joven de 19 años por el crimen de una chica asesinada en un tiroteo. (Foto: Policía)

La hipótesis principal sostiene que Laura Susseret fue una víctima inocente que murió en medio del fuego cruzado, sin tener relación con el conflicto entre los sospechosos.

La investigación continúa

Mientras Carlos Escobar Pérez quedó a disposición de la Justicia, la Policía Bonaerense continúa buscando al segundo involucrado y reuniendo pruebas para confirmar el móvil del crimen.

Además, los investigadores intentan establecer si efectivamente existía una red de venta de drogas en el barrio que explique el enfrentamiento armado que terminó con la vida de la joven de 20 años.