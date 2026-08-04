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Asesinaron a una joven de 20 años en González Catán y detuvieron a un sospechoso: cuál es la hipótesis

La víctima tenía 20 años y recibió un disparo en la cabeza cuando quedó atrapada en un enfrentamiento armado en González Catán. La principal hipótesis apunta a un conflicto vinculado al narcomenudeo.

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Detuvieron a un joven de 19 años por el crimen de una chica asesinada en un tiroteo. (Foto: Policía)

Detuvieron a un joven de 19 años por el crimen de una chica asesinada en un tiroteo. (Foto: Policía)

La investigación por el crimen de Laura Anahí Susseret, la joven de 20 años asesinada tras quedar en medio de un tiroteo en González Catán, dio un giro con la detención de un sospechoso de 19 años. Los investigadores creen que el ataque estuvo relacionado con una disputa por el narcomenudeo en la zona y que la víctima quedó atrapada en el fuego cruzado.

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Victoria Cantero y Matías Álvarez Guardia mantenían una relación que, según familiares y allegados del joven, había estado marcada por episodios de violencia. (Foto: redes sociales).

El procedimiento fue realizado por efectivos de la DDI de La Matanza, bajo las órdenes del fiscal Diego Rulli, titular de la UFI especializada que lleva adelante la causa por homicidio.

El hecho ocurrió el 15 de junio, cuando Laura salió de su casa, ubicada sobre la calle Sanabria, en González Catán. En ese momento quedó en medio de un intercambio de disparos entre delincuentes y recibió un balazo en la cabeza.

Los atacantes escaparon del lugar en motocicletas mientras la joven era asistida por vecinos y personal de emergencias. Una ambulancia la trasladó al Hospital Simplemente Evita, donde permaneció internada en estado crítico. Sin embargo, cuatro días después murió a raíz de la gravedad de la herida.

Laura había cumplido 20 años apenas cinco días antes del ataque. Uno de los principales elementos de prueba fueron las cámaras de seguridad instaladas en la zona, que registraron el momento del ataque y permitieron reconstruir la fuga de los agresores.

A partir del análisis de imágenes públicas y privadas, los investigadores siguieron el recorrido de la motocicleta utilizada para escapar y lograron identificar al principal sospechoso. Se trata de Carlos Escobar Pérez, de 19 años, quien fue detenido en la calle Artigas, en San Justo. Según la investigación, el joven vivía a media cuadra de la casa de Laura Susseret.

La principal hipótesis: una disputa por el narcomenudeo

Para la Fiscalía, el crimen estaría vinculado con una disputa territorial relacionada con la venta de drogas. De acuerdo con los testimonios reunidos en el expediente, Escobar Pérez mantenía un conflicto con otro joven conocido como "Nico", quien permanece prófugo y es buscado por la Justicia.

Los investigadores sospechan que ambos mantenían enfrentamientos por el presunto control del narcomenudeo en el barrio. No obstante, hasta el momento no existe una acreditación judicial sobre la existencia de un búnker de drogas en la zona.

Detuvieron a un joven de 19 años por el crimen de una chica asesinada en un tiroteo. (Foto: Policía)

Detuvieron a un joven de 19 años por el crimen de una chica asesinada en un tiroteo. (Foto: Policía)

La hipótesis principal sostiene que Laura Susseret fue una víctima inocente que murió en medio del fuego cruzado, sin tener relación con el conflicto entre los sospechosos.

La investigación continúa

Mientras Carlos Escobar Pérez quedó a disposición de la Justicia, la Policía Bonaerense continúa buscando al segundo involucrado y reuniendo pruebas para confirmar el móvil del crimen.

Además, los investigadores intentan establecer si efectivamente existía una red de venta de drogas en el barrio que explique el enfrentamiento armado que terminó con la vida de la joven de 20 años.

En pocas palabras

  • Crimen en González Catán: Una joven de 20 años murió tras quedar atrapada en un tiroteo.
  • Detención clave: Arrestaron a un joven de 19 años, principal sospechoso del hecho.
  • Hipótesis principal: El ataque estaría vinculado a una disputa por narcomenudeo en la zona.
Resumen generado por Thinkindot AI
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