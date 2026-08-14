En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Gobierno
DNU
CRÉDITOS A EMPRESAS

El Gobierno oficializó el DNU que flexibiliza los créditos en dólares para empresas

La medida fue oficializada mediante un DNU y amplía las posibilidades de financiamiento en moneda extranjera para compañías que no están vinculadas directamente al comercio exterior. El Ejecutivo sostiene que busca impulsar la inversión y aprovechar los dólares depositados en el sistema financiero.

Banner Seguinos en google DESK
El Gobierno nacional habilitó que los bancos puedan otorgar financiamiento en moneda extranjera a empresas. (Foto: archivo)

El Gobierno nacional habilitó que los bancos puedan otorgar financiamiento en moneda extranjera a empresas. (Foto: archivo)
Leé también El Gobierno flexibilizó los requisitos para tomar créditos en dólares
El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, firmó una resolución que flexibiliza los requisitos para quienes tomen créditos en dólares (Foto: archivo).

La decisión quedó plasmada en el Decreto de Necesidad y Urgencia 736/2026, publicado en el Boletín Oficial, y representa uno de los cambios anticipados semanas atrás por el ministro de Economía, Luis Caputo.

El ministro de Economía anunció ayer que las entidades financieras podrán otorgar préstamos en dólares a empresas que no generen ingresos en esa moneda. (Foto: archivo)

El ministro de Economía anunció ayer que las entidades financieras podrán otorgar préstamos en dólares a empresas que no generen ingresos en esa moneda. (Foto: archivo)

La norma introduce modificaciones sobre el artículo 23 del Decreto 905/2002, ampliando el destino que podrán tener los fondos provenientes de depósitos en dólares dentro del sistema financiero.

A partir de esta actualización, los bancos podrán utilizar esos recursos no sólo para asistir a compañías con ingresos ligados al comercio exterior, sino también para financiar a otras personas jurídicas bajo las condiciones que determine el Banco Central.

Qué cambia con la nueva reglamentación

El decreto ratifica la posibilidad de constituir depósitos en moneda extranjera tanto en cuentas a la vista como a plazo fijo. Al mismo tiempo, redefine el uso que podrá darse a esos fondos.

Según la nueva redacción, los recursos captados mediante depósitos en dólares podrán canalizarse hacia empresas vinculadas de manera directa o indirecta con operaciones de comercio exterior, pero también hacia otras firmas que cumplan con los requisitos que establezca la autoridad monetaria.

La modificación apunta a ampliar la oferta de crédito en moneda extranjera dentro de la economía y a incrementar el uso de los dólares que actualmente permanecen depositados en el sistema financiero.

Los bancos podrán utilizar esos recursos para financiar a otras personas jurídicas bajo las condiciones que determine el Banco Central. (Foto: archivo)

Los bancos podrán utilizar esos recursos para financiar a otras personas jurídicas bajo las condiciones que determine el Banco Central. (Foto: archivo)

Los argumentos del Gobierno

En los fundamentos del DNU, el Ejecutivo sostiene que la economía argentina acumuló décadas de bajo crecimiento y alta volatilidad, una combinación que, según plantea, derivó en una pérdida de competitividad respecto de otros países.

El texto también describe el escenario heredado a fines de 2023, al que caracteriza por la presencia de fuertes restricciones cambiarias, dificultades para acceder al financiamiento internacional, reservas netas negativas y riesgo de hiperinflación.

Además, remarca que entre 2012 y 2023 la inversión se mantuvo en niveles reducidos y que el crecimiento económico fue prácticamente nulo. De acuerdo con los datos citados en la norma, durante ese período el Producto Bruto Interno registró caídas en siete de los doce años analizados y el ingreso por habitante acumuló una contracción superior al 10%.

El decreto también vincula esa evolución económica con el deterioro de indicadores sociales, entre ellos los niveles de pobreza e indigencia.

El rol de las reservas y los depósitos en dólares

Entre los argumentos utilizados para respaldar la medida, el Gobierno destaca la mejora en la posición de reservas internacionales del Banco Central durante 2026.

En ese sentido, menciona el impacto del acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las compras de divisas realizadas por la autoridad monetaria en el mercado cambiario. Según el DNU, entre enero y julio de este año el Banco Central adquirió U$S 13.300 millones, por encima de la meta anual de U$S 10.000 millones.

La norma también pone el foco en el volumen de dólares que poseen los argentinos fuera del sistema financiero. De acuerdo con cifras oficiales citadas por el Ejecutivo, al cierre del primer trimestre de 2026 el sector privado no financiero acumulaba activos externos por U$S 262.014 millones.

En contraste, los depósitos en moneda extranjera dentro de los bancos locales alcanzaban los U$S 39.336 millones a fines de junio, mientras que el stock de préstamos en dólares al sector privado ascendía a U$S 23.716 millones.

Para el Gobierno, estos números reflejan que existe una porción significativa de fondos que no está siendo utilizada para financiar actividades productivas. Según sostiene el decreto, una parte de esos recursos permanece inmovilizada o colocada en instrumentos de bajo rendimiento dentro del propio Banco Central.

Con este cambio normativo, la administración de Javier Milei busca incrementar el crédito en dólares, movilizar depósitos que considera subutilizados y generar mayores condiciones para la inversión privada, según detalló ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, mientras anunciaba la medida en conferencia de prensa.

En pocas palabras

  • Gobierno flexibiliza: Oficializó mediante un DNU la posibilidad de otorgar créditos en dólares a empresas no vinculadas al comercio exterior.
  • Objetivo: Impulsar la inversión y aprovechar los dólares depositados en el sistema financiero.
  • Marco legal: Modifica el artículo 23 del Decreto 905/2002 para ampliar el destino de los fondos en moneda extranjera.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Gobierno DNU Dólar Créditos empresas
Notas relacionadas
Caputo anunció una "flexibilización parcial" de los créditos en dólares para empresas
Quién es Adriana Baravalle, la especialista en inteligencia artificial que se suma al Gobierno
El Gobierno nacional advirtió por falsas campañas de donaciones para colaborar con Colombia tras el terremoto
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar