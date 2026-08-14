El Gobierno oficializó el DNU que flexibiliza los créditos en dólares para empresas

Qué cambia con la nueva reglamentación

El decreto ratifica la posibilidad de constituir depósitos en moneda extranjera tanto en cuentas a la vista como a plazo fijo. Al mismo tiempo, redefine el uso que podrá darse a esos fondos.

Según la nueva redacción, los recursos captados mediante depósitos en dólares podrán canalizarse hacia empresas vinculadas de manera directa o indirecta con operaciones de comercio exterior, pero también hacia otras firmas que cumplan con los requisitos que establezca la autoridad monetaria.

La modificación apunta a ampliar la oferta de crédito en moneda extranjera dentro de la economía y a incrementar el uso de los dólares que actualmente permanecen depositados en el sistema financiero.

Los bancos podrán utilizar esos recursos para financiar a otras personas jurídicas bajo las condiciones que determine el Banco Central. (Foto: archivo)

Los argumentos del Gobierno

En los fundamentos del DNU, el Ejecutivo sostiene que la economía argentina acumuló décadas de bajo crecimiento y alta volatilidad, una combinación que, según plantea, derivó en una pérdida de competitividad respecto de otros países.

El texto también describe el escenario heredado a fines de 2023, al que caracteriza por la presencia de fuertes restricciones cambiarias, dificultades para acceder al financiamiento internacional, reservas netas negativas y riesgo de hiperinflación.

Además, remarca que entre 2012 y 2023 la inversión se mantuvo en niveles reducidos y que el crecimiento económico fue prácticamente nulo. De acuerdo con los datos citados en la norma, durante ese período el Producto Bruto Interno registró caídas en siete de los doce años analizados y el ingreso por habitante acumuló una contracción superior al 10%.

El decreto también vincula esa evolución económica con el deterioro de indicadores sociales, entre ellos los niveles de pobreza e indigencia.

El rol de las reservas y los depósitos en dólares

Entre los argumentos utilizados para respaldar la medida, el Gobierno destaca la mejora en la posición de reservas internacionales del Banco Central durante 2026.

En ese sentido, menciona el impacto del acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las compras de divisas realizadas por la autoridad monetaria en el mercado cambiario. Según el DNU, entre enero y julio de este año el Banco Central adquirió U$S 13.300 millones, por encima de la meta anual de U$S 10.000 millones.

La norma también pone el foco en el volumen de dólares que poseen los argentinos fuera del sistema financiero. De acuerdo con cifras oficiales citadas por el Ejecutivo, al cierre del primer trimestre de 2026 el sector privado no financiero acumulaba activos externos por U$S 262.014 millones.

En contraste, los depósitos en moneda extranjera dentro de los bancos locales alcanzaban los U$S 39.336 millones a fines de junio, mientras que el stock de préstamos en dólares al sector privado ascendía a U$S 23.716 millones.

Para el Gobierno, estos números reflejan que existe una porción significativa de fondos que no está siendo utilizada para financiar actividades productivas. Según sostiene el decreto, una parte de esos recursos permanece inmovilizada o colocada en instrumentos de bajo rendimiento dentro del propio Banco Central.

Con este cambio normativo, la administración de Javier Milei busca incrementar el crédito en dólares, movilizar depósitos que considera subutilizados y generar mayores condiciones para la inversión privada, según detalló ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, mientras anunciaba la medida en conferencia de prensa.