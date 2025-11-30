Accidente fatal en Jesús María: un nene murió luego de caer a una pileta

Según detalló la Policía de Córdoba, el equipo médico continuó con las maniobras de reanimación durante varios minutos más.

Pese a los esfuerzos, alrededor de las 17, los profesionales constataron el fallecimiento del menor.

Qué se sabe hasta ahora

Aunque se trató de un accidente doméstico, la Justicia abrió una investigación para determinar cómo el niño logró acceder al sector de la pileta y cuánto tiempo pasó desde la caída hasta que fue encontrado.

Fuentes policiales indicaron que la pileta se encontraba en el patio trasero de la vivienda y que el pequeño, por motivos que aún se desconocen, logró llegar hasta esa zona sin que nadie lo advirtiera. La madre fue quien descubrió la escena al regresar.

La vivienda permaneció algunas horas bajo resguardo policial para realizar peritajes y tomar testimonio a los padres con el acompañamiento de profesionales del área de asistencia a víctimas.

El pequeño tenía una leve discapacidad y era el día de su cumpleaños, por lo que estaban preparando la celebración. El accidente conmocionó a la comunidad local y ya es investigado por la Justicia para determinar las circunstancias exactas del hecho.