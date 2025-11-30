En vivo Radio La Red
Policiales
Córdoba
Niño
Policiales

Accidente fatal en Jesús María: un nene murió luego de caer a una pileta

El niño estaba en su casa del barrio La Florida cuando cayó a la pileta del patio. Sus padres intentaron reanimarlo pero falleció minutos después. ¿Qué pasó y cómo llegó allí?

La ciudad de Jesús María vive horas de profundo dolor luego de que un niño de 5 años perdiera la vida este sábado por la tarde tras caer dentro de la pileta de su casa, ubicada en el barrio La Florida. El accidente conmocionó a la comunidad local y ya es investigado por la Justicia para determinar las circunstancias exactas del hecho.

De acuerdo con la información policial, el trágico episodio ocurrió cuando el niño se encontraba en su hogar junto a su padre. En ese momento, su madre había salido unos minutos a realizar unas compras en un comercio cercano.

Al regresar a la vivienda y no ver a su hijo, , la madre comenzó a llamarlo y a recorrer la casa. Fue entonces cuando, al mirar hacia el patio por una ventana, advirtió una imagen desesperante: el cuerpo del niño flotaba sobre la superficie de la pileta.

De inmediato corrieron hacia el agua para rescatarlo. Ambos padres extrajeron al pequeño y empezaron a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y llamaron al servicio de emergencias, que llegó poco después al domicilio.

Según detalló la Policía de Córdoba, el equipo médico continuó con las maniobras de reanimación durante varios minutos más.

Pese a los esfuerzos, alrededor de las 17, los profesionales constataron el fallecimiento del menor.

Qué se sabe hasta ahora

Aunque se trató de un accidente doméstico, la Justicia abrió una investigación para determinar cómo el niño logró acceder al sector de la pileta y cuánto tiempo pasó desde la caída hasta que fue encontrado.

Fuentes policiales indicaron que la pileta se encontraba en el patio trasero de la vivienda y que el pequeño, por motivos que aún se desconocen, logró llegar hasta esa zona sin que nadie lo advirtiera. La madre fue quien descubrió la escena al regresar.

La vivienda permaneció algunas horas bajo resguardo policial para realizar peritajes y tomar testimonio a los padres con el acompañamiento de profesionales del área de asistencia a víctimas.

El pequeño tenía una leve discapacidad y era el día de su cumpleaños, por lo que estaban preparando la celebración. El accidente conmocionó a la comunidad local y ya es investigado por la Justicia para determinar las circunstancias exactas del hecho.

