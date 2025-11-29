En vivo Radio La Red
Choque fatal en Monserrat: dos mujeres murieron y hubo dos heridos graves en un múltiple accidente

Una camioneta, un auto y una bicicleta protagonizaron el fatal incidente. Alberto Crescenti, confirmó que la ciclista llegó al Argerich “en gravísimo estado”.

Un violento choque múltiple ocurrido este lunes a las 20:40 en el cruce de Avenida Belgrano y Avenida Huergo, en el barrio porteño de Monserrat, dejó un saldo trágico: dos mujeres fallecidas y dos heridos de gravedad. En el siniestro estuvieron involucrados una Volkswagen Amarok, un Citroën C3 y una bicicleta que no pudo esquivar el impacto entre los vehículos.

Los heridos graves son una mujer de 34 años y un hombre de 47, ambos a bordo de la Amarok. Fueron inmovilizados en el lugar con tabla rígida y collar cervical y trasladados en estado crítico al Hospital Argerich con politraumatismos.

En el operativo intervinieron Bomberos de la Ciudad, dotaciones de Puerto Madero y San Telmo, agentes de la Policía de la Ciudad de la Comuna 1 Norte y personal de la Científica que trabajó en las pericias. Cerca de la medianoche, el área seguía acordonada y las autoridades pidieron evitar la zona por la magnitud del operativo.

Para preservar la identidad de una de las víctimas, se montó una carpa roja sobre la calzada. Tras confirmar la identidad, familiares llegaron al lugar minutos más tarde.

“No se pudo hacer nada”: qué dijo el SAME sobre la muerte de las víctimas

Según informó A24, en un primer momento se desplegaron tres móviles para asistir a las víctimas. El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que la ciclista llegó al Argerich “en gravísimo estado”. “Se le hicieron maniobras de reanimación, pero esta chica fallece”, detalló Crescenti.

El operativo comenzó a las 21:58, cuando Bomberos y el SAME trabajaron para liberar a las mujeres que habían quedado atrapadas dentro del Citroën C3. Durante ese procedimiento, se constató la segunda muerte: “No se pudo hacer nada por ella, no se la pudo reanimar”, agregó el titular del SAME.

Qué se sabe sobre la causa del choque en Avenida Huergo

Las circunstancias del siniestro todavía están bajo investigación. La principal hipótesis apunta a que la Amarok habría rozado al Citroën, lo que provocó que su conductor perdiera el control. Ambos vehículos circulaban por la traza de Ingeniero Huergo en sentido hacia el sur de la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras avanzaban las pericias, el cruce estuvo parcialmente restringido y se espera un informe oficial de la Fiscalía y la Policía de la Ciudad.

