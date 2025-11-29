Choque fatal en Monserrat: dos mujeres murieron y hubo dos heridos graves en un múltiple accidente

Embed

“No se pudo hacer nada”: qué dijo el SAME sobre la muerte de las víctimas

Según informó A24, en un primer momento se desplegaron tres móviles para asistir a las víctimas. El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que la ciclista llegó al Argerich “en gravísimo estado”. “Se le hicieron maniobras de reanimación, pero esta chica fallece”, detalló Crescenti.

El operativo comenzó a las 21:58, cuando Bomberos y el SAME trabajaron para liberar a las mujeres que habían quedado atrapadas dentro del Citroën C3. Durante ese procedimiento, se constató la segunda muerte: “No se pudo hacer nada por ella, no se la pudo reanimar”, agregó el titular del SAME.

Qué se sabe sobre la causa del choque en Avenida Huergo

Las circunstancias del siniestro todavía están bajo investigación. La principal hipótesis apunta a que la Amarok habría rozado al Citroën, lo que provocó que su conductor perdiera el control. Ambos vehículos circulaban por la traza de Ingeniero Huergo en sentido hacia el sur de la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras avanzaban las pericias, el cruce estuvo parcialmente restringido y se espera un informe oficial de la Fiscalía y la Policía de la Ciudad.