Un nene de 12 años improvisó una hamaca en su casa y todo terminó en tragedia

La investigación, a cargo de la fiscalía local, incluyó peritajes en el lugar, declaraciones de testigos y un análisis detallado de las circunstancias para determinar con exactitud cómo se produjo el enredo fatal.

Otros antecedentes trágicos con hamacas

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No es la primera vez que ocurre este tipo de tragedias con menores en Argentina. En enero de 2025, en la localidad santafesina de Villa Gobernador Gálvez, una nena de 10 años también falleció luego de enredarse con una hamaca improvisada hecha con prendas de vestir colgadas de un árbol en el patio de su casa. La autopsia confirmó la causa como asfixia mecánica con estigma de ahorcamiento y se descartó cualquier intervención de terceros.

En abril de 2022, en Puerto Madryn, Chubut, un niño de 10 años perdió la vida en un episodio parecido: mientras jugaba en la copa de un árbol del patio trasero de su vivienda en el barrio Sur, quedó atrapado en una soga y no pudo liberarse. El menor fue hallado sin vida por sus familiares.

También en julio de 2019, en Miraflores, Chaco, un chico de 13 años murió al enredarse con una hamaca casera armada con una soga atada a un árbol. La cuerda cedió en uno de los extremos y el niño quedó colgando, sin poder zafarse.