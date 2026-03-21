Un nene de 12 años improvisó una hamaca en su casa y todo terminó en tragedia
Conmoción por la trágica muerte de un nene en el patio de su vivienda.
Conmoción en Santiago del Estero por la trágica muerte de un nene en el patio de su casa- Foto: El Liberal.
Un hecho que conmocionó a Nueva Francia, en el departamento Silípica, Santiago del Estero, tomó estado público en las últimas horas: un nene de 12 años murió al enredarse y asfixiarse con una hamaca improvisada con una soga atada a un árbol, mientras jugaba solo en el fondo de su casa.
El episodio se registró durante la tarde del jueves, cuando familiares del chico, entre ellos su madre, lo encontraron ya sin signos vitales en el patio, según informaron medios locales.
De inmediato lo trasladaron al hospital de la cercana localidad de Loreto, pero los médicos solo pudieron constatar su fallecimiento a causa de una "asfixia mecánica" por ahorcamiento accidental.
Fuentes judiciales y policiales consultadas indicaron que no hay indicios de intervención de terceros ni de que se trate de un hecho intencional.
La investigación, a cargo de la fiscalía local, incluyó peritajes en el lugar, declaraciones de testigos y un análisis detallado de las circunstancias para determinar con exactitud cómo se produjo el enredo fatal.
Otros antecedentes trágicos con hamacas
No es la primera vez que ocurre este tipo de tragedias con menores en Argentina. En enero de 2025, en la localidad santafesina de Villa Gobernador Gálvez, una nena de 10 años también falleció luego de enredarse con una hamaca improvisada hecha con prendas de vestir colgadas de un árbol en el patio de su casa. La autopsia confirmó la causa como asfixia mecánica con estigma de ahorcamiento y se descartó cualquier intervención de terceros.
En abril de 2022, en Puerto Madryn, Chubut, un niño de 10 años perdió la vida en un episodio parecido: mientras jugaba en la copa de un árbol del patio trasero de su vivienda en el barrio Sur, quedó atrapado en una soga y no pudo liberarse. El menor fue hallado sin vida por sus familiares.
También en julio de 2019, en Miraflores, Chaco, un chico de 13 años murió al enredarse con una hamaca casera armada con una soga atada a un árbol. La cuerda cedió en uno de los extremos y el niño quedó colgando, sin poder zafarse.