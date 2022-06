Un hombre abusó de su hijastra y le dijo "vos te lo buscaste"

El hecho ocurrió el 1 de marzo, antes de que la mujer llegara de trabajar. La menor estaba acostada en la cama de la pareja cuando llegó el hombre, quien se acostó a su lado y queriendo abrazarla le tocó sus partes íntimas por arriba de la ropa.

La menor gritó "qué te pasa" y salió corriendo de la habitación. El abusador corrió tras de ella tomándola del cuello para sacarla de la casa.

El hermano menor estaba en el comedor y escuchó los gritos y salió corriendo a ayudarla. Le envió un mensaje a su mamá contándole lo que estaba sucediendo y la mujer tomó un remís y llegó a su casa.

Cuando la madre llegó su hija estaba con su hermano en el comedor, mientras que el acusado estaba tendido en la cama con el celular.

La madre le reclamó lo que le hizo a la nena, pero el hombre no respondió nada.

"Cómo que no me hiciste nada", dijo la menor y se abalanzó para pegarle y el hombre nuevamente la manoseó. "Me estás tocando de nuevo, por qué me hacés esto".

El hombre respondió "vos te lo buscaste". La mujer los separó y sacó al hombre al garaje mientras pedía auxilio. Los vecinos llamaron a la Policía.