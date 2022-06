Un hombre asesinó a sus compañeros de celda porque estos eran pedófilos

Por su buen comportamiento, Watson fue trasladado a una institución nivel 2 en 2020, en Corcoran, California y lo alojaron en una celda junto a otros dos reos.

En el traslado se enteró que compartiría la misma celda con dos hombres que fueron condenados por abusar de menores de edad, situación que no le agradó para nada.

Captura de Pantalla 2022-06-01 a la(s) 07.44.14.png Jonathan Watson de 43 años

Los presos eran Graham De Luis-Conti, de 62 años, y David Bobb, de 48, ambos con condenas de cadena perpetua por el delito de agresión sexual agravada a menores de 14 años.

Watson pidió ser trasladado a otra cárcel porque no soportaba la idea de convivir con dos pedófilos, él le advirtió a las autoridades de la cárcel que si no hacían el cambio mataría a esos reos. La autoridad de la cárcel no tomo en serio la advertencia de Watson.

Watson atacó a palazos a los dos pedófilos hasta matarlos, luego envió una carta al diario The Mercury News donde confesó los crímenes y aseguró que “No podía dormir sin haber hecho lo que todos los instintos me decían que debía hacer en ese momento”.

“Estoy en una posición única donde tengo acceso a este tipo de personas y muy poco que perder. Estos individuos son la peor pesadilla de cualquier padre”, aseguró Watson. .