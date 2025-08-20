En vivo Radio La Red
Policiales
Cecilia Strzyzowski
Audiencia
Chaco

Un móvil que trasladaba a los Sena chocó camino a una audiencia por el asesinato de Cecilia Strzyzowski

Ni Emerecinao ni su hijo César resultaron heridos y pudieron llegar al encuentro preliminar al juicio por el femicidio ocurrido en 2023.

César y Emerenciano Sena.

En medio de uno de los juicios más resonantes de los últimos años en Argentina, un hecho inesperado marcó la mañana del miércoles en la provincia de Chaco. Un móvil del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) que trasladaba a Emerenciano Sena y a su hijo César Sena a una audiencia preliminar por el femicidio de Cecilia Strzyzowski impactó contra un auto en la entrada a la ciudad de Resistencia.

Gloria Romero cuestionó laactuación de la justicia. (Foto NA)

El episodio ocurrió alrededor de las 7 de la mañana en la intersección de la Ruta Nacional 11 y la avenida Ushuaia. Allí, la camioneta que llevaba bajo custodia a los imputados colisionó con un Fiat Cronos conducido por una mujer de 58 años. Pese a la violencia del choque, no hubo heridos y, tras la asistencia médica en el lugar, todos los involucrados fueron dados de alta.

Pese al accidente, los Sena continuaron escoltados hacia la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, donde se desarrollan las audiencias previas al inicio formal del juicio con jurado popular.

El m&oacute;vil del SPP colision&oacute; con un auto.&nbsp;

Un traslado accidentado pero bajo estricta custodia

De acuerdo con el parte policial difundido tras el hecho, tanto los imputados como la conductora del vehículo particular recibieron atención inmediata por parte del personal sanitario, aunque no requirieron internación. La custodia penitenciaria se mantuvo en todo momento y garantizó que Emerenciano y César Sena llegaran a la audiencia fijada.

Las imágenes del vehículo oficial con la parte frontal dañada circularon rápidamente por los medios locales, sumando tensión a un proceso judicial que ya concentra la atención nacional.

Las audiencias preliminares: pruebas, testigos y tensión

El coordinador de fiscales de la causa, Juan Martín Bogado, habló con la prensa al finalizar la jornada y explicó que la etapa preliminar del proceso se encuentra en su tramo final. Según detalló, ya se presentaron entre 32 y 34 testigos y se exhibió material gráfico que consideran clave para que lo vea el jurado popular.

La camioneta en la que fueron trasladados los Sena.&nbsp;

Pudimos presentar muchas de las pruebas que teníamos, exhibiendo material gráfico que queremos que el jurado vea. Hemos avanzado bastante. Nos quedaría mañana un testigo que para nosotros es importante. Con él vamos a introducir ciertas comunicaciones de los teléfonos de los imputados correspondientes al día del hecho y a días posteriores que esclarecen todo lo ocurrido”, aseguró Bogado en declaraciones a la prensa local.

El fiscal anticipó que para el viernes se espera la presencia de un perito que explicará los métodos de análisis cuestionados por la defensa, lo que marcará un momento clave en el debate. El caso tiene como principal acusado a César Sena, quien enfrenta cargos por ser el autor del homicidio agravado de Cecilia Strzyzowski. Por su parte, sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, están imputados como partícipes primarios.

Otros cuatro implicados serán juzgados como encubridores agravados. La justicia rechazó los planteos de las defensas y confirmó las prisiones preventivas de los principales acusados, por lo que todos continuarán detenidos hasta el desarrollo del juicio. La decisión judicial de avanzar hacia el proceso con jurado popular refleja la gravedad del caso y el interés social por un crimen que conmocionó al país.

Caso Cecilia Strzyzowski: encontraron tarjetas y un chip en una billetera quemada
Caso Cecilia Strzyzowski: encontraron tarjetas y un chip en una billetera quemada (Foto: archivo)

El crimen de Cecilia Strzyzowski

El caso comenzó el 2 de junio de 2023, cuando Cecilia Strzyzowski, de 28 años, fue vista por última vez con vida. A las 09:16, una cámara de seguridad la registró ingresando a la casa de sus suegros junto a su pareja, César Sena. Desde entonces, no hubo más rastros de ella.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, Cecilia habría sido asesinada ese mismo día, entre las 12:13 y las 13:01, probablemente mediante estrangulamiento. Posteriormente, su cuerpo habría sido trasladado en una camioneta Toyota Hilux por César y Gustavo Obregón, colaborador de la familia Sena.

El cadáver, según sospechan, fue envuelto en una frazada y llevado a la chanchería de la familia Sena, donde habría sido incinerado. Luego, los restos habrían sido esparcidos en diferentes lugares para dificultar su hallazgo.

