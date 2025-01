Un nene de 7 años murió tras ser atropellado por una moto en Puerto Madero: el conductor huyó

El hecho ocurrió aeste jueves, cuando Gonzalo y su familia caminaban hacia la parada del colectivo para volver a su casa en Lanús. Además de la víctima, también estaban su mamá y la pareja, los dos hermanos mayores de Gonzalo y una amiga de la familia.

Según el parte policial, cuando iban a cruzar la calle, una moto de color negro que circulaba a alta velocidad y en la que viajaban dos personas giró en U rumbo a la avenida Gilart. Allí, en la esquina con Macacha Güemes, atropelló al nene y huyó.

Florencia describió ese momento: “Me puse como loca a pedir ayuda y vino un móvil policial. Me dijo que no me podía llevar al hospital porque tenía que esperar la ambulancia del SAME. Cuando vi que mi nene se desvanecía, le pedí que por favor me llevara. Me terminó llevando otro hombre al que le estoy eternamente agradecida”.

Los médicos no pudieron salvarle la vida

Gonzalo ingresó de urgencia en el Hospital Argerich, donde se le practicaron maniobras de RCP. Los médicos no pudieron salvarle la vida y, a las 1:15, notificaron la muerte del nene debido a un paro cardiorrespiratorio como consecuencia de las heridas que sufrió..

“La moto pasó a una velocidad que no te la puedo explicar. Los policías me dicen que vieron a la moto girar, y no dicen más nada. No vieron el choque, no vieron cómo me destrozaron a mi hijo”, insistió Florencia.

La investigación del caso está en manos de la Fiscalía N°27, a cargo de Luciano Berardi. La familia de Gonzalo busca testigos que se acerquen a la Justicia y aporten información que permita esclarecer el hecho.