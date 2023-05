Un pitbull atacó a un chico de 19 años y le causó graves heridas: lo tuvieron que separar a palazos

“Primero me mordió el brazo, me tiró al piso, después me agarró el estómago, me quiso morder la cara, no pudo porque le puse el brazo al medio, vino un hombre y le puso un palo en la cara", agregó.

En este marco, el chico reconoció -como se ve en el video de un vecino que registró del ataque- que le pegó "un montón de golpes en el hocico", pero que aun no logró que el animal lo soltara.

"Ahora estoy bien. Me molesta el abdomen al doblarme, atarme los cordones hoy fue horrible. Tengo dos semanas de reposo, con antibióticos por la herida en el brazo y la del abdomen en un mes estará cicatrizada", afirmó Fermín.

De acuerdo a la prensa local, el adolescente también sufrió heridas en una oreja.

"Cuando me llevaron (al hospital) en un taxi, la dueña (del perro) dijo que se iba a hacer cargo de los gastos, pero nada más", detalló la víctima.

Tragedia en Olavarría: un nene de ocho años murió tras ser atacado por un pitbull

Días atrás, un nene de 8 años murió en Olavarría, consecuencia del feroz ataque de un pitbull que pertenecía a la familia del menor, que preparaba un festejo de cumpleaños en un comedor cercano.

La tragedia ocurrió en la calle Necochea, en el barrio Coronel Dorrego de la localidad de Olavarría. El menor de edad, identificado como Luis Farra, presentó heridas en el rostro. Fue trasladado de urgencia al Hospital de Pediatría, pero murió luego de ser ingresado.