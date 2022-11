Según contó la chica, la tuvieron una hora "agonizando" en el piso de la preceptoría hasta que llegó la ambulancia. La estudiante de tercer año fue trasladada al hospital de quemados y continúa internada fuera de peligro.

Embed

Tanto la adolescente como su familia apuntan contra la institución. Según detalló, desde la escuela le avisaron a la madre que "se había quemado un poquito la mano".

Qué dijo la alumna que realizaba un experimento con fuego y terminó internada

"Nosotros estábamos haciendo un experimento con alcohol y fuego. Un compañero tiró un poquitito de alcohol y el fuego se fue hacia mí y se me incendió todo el cuerpo, los brazos y un poquito la cara", detalló Antonella en un audio de WhatsApp.

"Los directivos habían llamado a mi papá diciéndole que yo sólo me había quemado un dedo, cuando literalmente me había quemado todo el cuerpo. Me tuvieron una hora agonizando en el piso de preceptoría hasta que llegó la policía", agregó.