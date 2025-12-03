En vivo Radio La Red
Aguinaldo de diciembre 2025: cuál es la fecha límite para cobrarlo y cómo se multa el incumplimiento

En diciembre se abona la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario, un ingreso extra que alcanza a trabajadores registrados, jubilados y pensionados.

Con el inicio de diciembre, los trabajadores registrados y jubilados de todo el país comenzaron la cuenta regresiva para recibir la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo. Este ingreso adicional, previsto en la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, llega justo antes de las Fiestas y las vacaciones de verano.

Según lo establece la Ley de Contrato de Trabajo, el aguinaldo de diciembre debe abonarse antes del 18 del mes. Los empleadores cuentan con un margen adicional de cuatro días hábiles para regularizar el pago sin recibir sanciones.

En caso de que el empleador no cumpla con los plazos establecidos, puede enfrentar multas. Entre ellas se encuentra la obligación de pagar los intereses correspondientes por los días de atraso, así como posibles castigos administrativos determinados por la autoridad laboral, que considera la gravedad de la falta y la cantidad de trabajadores afectados.

Además, los trabajadores tienen derecho a reclamar judicialmente el pago adeudado, lo que podría incluir también el pago de intereses y costas en caso de que se avance a una situación judicial. Todas estas medidas buscan garantizar que los trabajadores reciban el aguinaldo completo y a tiempo, tal como lo establece la Ley de Contrato de Trabajo.

Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre 2025

aguinaldo-2025-diciembrejpg

El monto del aguinaldo se calcula sobre el 50% del mejor salario bruto mensual percibido durante el semestre, es decir, entre julio y diciembre de 2025. Para quienes no trabajaron todo el semestre, el aguinaldo se abona de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado. En el cálculo se incluyen todos los conceptos remunerativos, como sueldo básico, comisiones, premios y adicionales, mientras que los montos no remunerativos, como viáticos o bonificaciones especiales, quedan fuera del cómputo.

Ejemplos de cálculo del aguinaldo:

  • Ejemplo 1: Un empleado que cobró su mejor sueldo de $900.000 en noviembre y trabajó durante todo el semestre recibirá $450.000 de aguinaldo.

  • Ejemplo 2: Si una persona ingresó en agosto y su mejor salario fue también de $900.000, el cálculo será:

    ($900.000 ÷ 12) × 5 = $375.000

  • Ejemplo 3: Para alguien que trabajó solo tres meses, con ese mismo sueldo, el aguinaldo será:

    ($900.000 ÷ 12) × 3 = $225.000

Durante el semestre, los días de vacaciones, licencias pagas y feriados se consideran tiempo trabajado, por lo que también se suman al cálculo del aguinaldo. Incluso quienes se desvinculen antes de diciembre tienen derecho a percibir la proporción correspondiente según el tiempo trabajado.

Quiénes cobra el aguinaldo de diciembre 2025

aguinaldo2025

Este beneficio alcanza a todos los trabajadores registrados:

  • Convenios colectivos (como comercio, metalúrgicos, sanidad, construcción, entre otros).

  • Personal de la administración pública nacional, provincial y municipal.

  • Trabajadores rurales.

  • Empleadas domésticas registradas bajo la Ley 26.844.

  • Contratados o eventuales que realizan aportes en blanco.

  • Jubilados y pensionados del sistema previsional nacional.

En tanto, del aguinaldo quedan excluidos los trabajadores informales o no registrados, los monotributistas que no tengan empleados a cargo, los autónomos y los beneficiarios de planes sociales o programas asistenciales.

