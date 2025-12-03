Aguinaldo de diciembre 2025: cuál es la fecha límite para cobrarlo y cómo se multa el incumplimiento

Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre 2025

aguinaldo-2025-diciembrejpg

El monto del aguinaldo se calcula sobre el 50% del mejor salario bruto mensual percibido durante el semestre, es decir, entre julio y diciembre de 2025. Para quienes no trabajaron todo el semestre, el aguinaldo se abona de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado. En el cálculo se incluyen todos los conceptos remunerativos, como sueldo básico, comisiones, premios y adicionales, mientras que los montos no remunerativos, como viáticos o bonificaciones especiales, quedan fuera del cómputo.

Ejemplos de cálculo del aguinaldo:

Ejemplo 1: Un empleado que cobró su mejor sueldo de $900.000 en noviembre y trabajó durante todo el semestre recibirá $450.000 de aguinaldo.

Ejemplo 2: Si una persona ingresó en agosto y su mejor salario fue también de $900.000, el cálculo será: ($900.000 ÷ 12) × 5 = $375.000

($900.000 ÷ 12) × 5 = $375.000 Ejemplo 3: Para alguien que trabajó solo tres meses, con ese mismo sueldo, el aguinaldo será: ($900.000 ÷ 12) × 3 = $225.000

Durante el semestre, los días de vacaciones, licencias pagas y feriados se consideran tiempo trabajado, por lo que también se suman al cálculo del aguinaldo. Incluso quienes se desvinculen antes de diciembre tienen derecho a percibir la proporción correspondiente según el tiempo trabajado.

Quiénes cobra el aguinaldo de diciembre 2025

aguinaldo2025

Este beneficio alcanza a todos los trabajadores registrados:

Convenios colectivos (como comercio, metalúrgicos, sanidad, construcción, entre otros).

Personal de la administración pública nacional, provincial y municipal.

Trabajadores rurales .

Empleadas domésticas registradas bajo la Ley 26.844.

Contratados o eventuales que realizan aportes en blanco.

Jubilados y pensionados del sistema previsional nacional.

En tanto, del aguinaldo quedan excluidos los trabajadores informales o no registrados, los monotributistas que no tengan empleados a cargo, los autónomos y los beneficiarios de planes sociales o programas asistenciales.