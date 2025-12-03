Julieta Poggio habría "beboteado" a Nico Occhiato y se desató un escándalo con Flor Jazmín Peña
Mariana Brey reveló en el programa de Georgina Barbarossa de qué manera Julieta Poggio habría coqueteado con Nico Occhiato en la gala de los Personajes del Año, lo que habría desatado la furia de su pareja, la bailarina Flor Jazmín Peña.
Julieta Poggio habría "beboteado" a Nico Occhiato y se desató un escándalo con Flor Jazmín Peña
En la noche de este martes 2 de diciembre, la revista Gente realizó la tradicional gala de los Personajes del Año, donde entre las figuras elegidas para posar en la portada estuvieron Julieta Poggio, Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato, quienes habría protagonizado un pequeño escándalo según insinuó Yanina Latorre, también invitada al evento.
Ubicada al lado del creador de Luzu TV, la conductora de SQP (América TV) se mostró desde sus redes durante el armado de la tradicional foto, donde deslizó que la pareja de Occhiato estaba cuidando a su chico de ciertas miradas y actitudes seductoras.
Lo cierto es que desde sus ya clásicas Instagram Stories, Latorre se mostró junto a Darío Barassi y Nico Occhiato, y un escalón más arriba en las gradas se encontraba Peña, a quien le habló aparentemente en código. “Flor, vos sabés que yo a tu novio no me lo levanto. Me caés muy bien”, disparó la también angelita al tiempo que la bailarina respondió visiblemente indignada: “¡Estoy viendo cada cosa!”.
Así las cosas, esta mañana fue Mariana Brey quien se refirió al tema en A la Barbarossa (Telefe) y develó el misterio de aquella publicación, donde reveló que quien habría "beboteado" a Occhiato fue la ex Gran Hermano Julieta Poggio y que esa situación puntual generó un tenso momento con Flor Jazmín Peña, novia de Nico, durante la noche.
Cuál fue el gesto que provocó un enorme revuelo en la gala de la revista Gente tras el incómodo encuentro de Wanda Nara y Leandro Paredes
La gala de los Personajes del Año de Revista Gente dejó varias perlitas, pero una de las más resonantes fue el cruce silencioso que habrían protagonizado Wanda Nara y Leandro Paredes. El episodio, contado por Mariana Brey en A la Barbarossa, se dio durante la tradicional foto grupal que reúne a todas las figuras elegidas para la icónica tapa anual y, según la panelista, generó un clima de evidente incomodidad entre los presentes.
De acuerdo con el relato, todo ocurrió mientras los asistentes organizaban la disposición de los invitados para la producción. En la primera fila se encontraban Mirtha Legrand, Paredes junto a su esposa Camila Galante, y un lugar vacío que muchos interpretaron como el espacio previsto para Lionel Messi, quien se esperaba que participara del retrato colectivo. A unos pasos de allí, Wanda se acomodó en su posición, dejando expuesto ese hueco que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los presentes por lo llamativo de la escena.
Embed
En medio de ese movimiento, Mirtha decidió llamar a Wanda para intercambiar unas palabras mientras el resto aguardaba las indicaciones del fotógrafo. La empresaria se acercó a la legendaria conductora, pero fue justo en ese instante cuando se produjo el gesto que, según Brey, despertó tensión. Al verla aproximarse, Paredes —ubicado al lado de la diva— habría intentado saludarla de modo amable. Sin embargo, la panelista contó que Wanda no habría correspondido el saludo y siguió enfocada en su charla con Mirtha, dejando al jugador en un momento algo incómodo frente a quienes observaban desde cerca.
El breve intercambio no pasó inadvertido para quienes estaban alrededor, y rápidamente despertó lecturas sobre el vínculo actual entre la empresaria y el futbolista, especialmente considerando los episodios mediáticos que involucraron a Wanda, Mauro Icardi y otros integrantes del ambiente en los últimos años. Aunque el episodio no derivó en nada más y la gala continuó con total normalidad, lo ocurrido se transformó en uno de los fragmentos más comentados del evento.
La situación terminó instalándose en los programas de espectáculos, donde el análisis del gesto sumó una nueva capa de interés a una noche que ya venía cargada de momentos para destacar. Como suele ocurrir cuando Wanda está en escena, un detalle mínimo terminó ocupando un lugar central en la conversación mediática del día siguiente.