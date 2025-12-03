Julieta Poggio habría "beboteado" a Nico Occhiato y se desató un escándalo con Flor Jazmín Peña

Embed

Cuál fue el gesto que provocó un enorme revuelo en la gala de la revista Gente tras el incómodo encuentro de Wanda Nara y Leandro Paredes

La gala de los Personajes del Año de Revista Gente dejó varias perlitas, pero una de las más resonantes fue el cruce silencioso que habrían protagonizado Wanda Nara y Leandro Paredes. El episodio, contado por Mariana Brey en A la Barbarossa, se dio durante la tradicional foto grupal que reúne a todas las figuras elegidas para la icónica tapa anual y, según la panelista, generó un clima de evidente incomodidad entre los presentes.

De acuerdo con el relato, todo ocurrió mientras los asistentes organizaban la disposición de los invitados para la producción. En la primera fila se encontraban Mirtha Legrand, Paredes junto a su esposa Camila Galante, y un lugar vacío que muchos interpretaron como el espacio previsto para Lionel Messi, quien se esperaba que participara del retrato colectivo. A unos pasos de allí, Wanda se acomodó en su posición, dejando expuesto ese hueco que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los presentes por lo llamativo de la escena.

En medio de ese movimiento, Mirtha decidió llamar a Wanda para intercambiar unas palabras mientras el resto aguardaba las indicaciones del fotógrafo. La empresaria se acercó a la legendaria conductora, pero fue justo en ese instante cuando se produjo el gesto que, según Brey, despertó tensión. Al verla aproximarse, Paredes —ubicado al lado de la diva— habría intentado saludarla de modo amable. Sin embargo, la panelista contó que Wanda no habría correspondido el saludo y siguió enfocada en su charla con Mirtha, dejando al jugador en un momento algo incómodo frente a quienes observaban desde cerca.

El breve intercambio no pasó inadvertido para quienes estaban alrededor, y rápidamente despertó lecturas sobre el vínculo actual entre la empresaria y el futbolista, especialmente considerando los episodios mediáticos que involucraron a Wanda, Mauro Icardi y otros integrantes del ambiente en los últimos años. Aunque el episodio no derivó en nada más y la gala continuó con total normalidad, lo ocurrido se transformó en uno de los fragmentos más comentados del evento.

La situación terminó instalándose en los programas de espectáculos, donde el análisis del gesto sumó una nueva capa de interés a una noche que ya venía cargada de momentos para destacar. Como suele ocurrir cuando Wanda está en escena, un detalle mínimo terminó ocupando un lugar central en la conversación mediática del día siguiente.