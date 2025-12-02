"No se merecía que la mataran así": el crimen de la joven de 16 años que conmociona a toda una provincia
Xiomara Luciana Portillo, de 16 años, fue asesinada y localizada en un descampado. La confirmación de su identidad tardó varios días debido al deplorable estado en que se encontraba su cuerpo.
El cadáver encontrado en un descampado del barrio Procrear, en la provincia de Formosa, corresponde a Xiomara Luciana Portillo, la adolescente de 16 años que fue vista por última vez la madrugada del 20 de noviembre, cuando salió de su casa para visitar a su exnovio. En las últimas horas, tras el procedimiento forense, se confirmó su identidad que llevó varios días debido al avanzado estado de descomposición en el que fue localizada.
El macabro descubrimiento se produjo seis días después de su desaparición, cuando un vecino alertó a la Policía sobre la presencia de la joven envuelta en una bolsa. Al llegar, los efectivos la descubrieron atada y con el rostro desfigurado, aparentemente por algún material corrosivo o fuego, lo que impidió un reconocimiento visual inmediato. En ese marco, la causa fue caratulada como homicidio y quedó bajo la investigación del fuero penal.
La desaparición de Xiomara fue denunciada por su madre, Patricia Acosta, al notar que su hija no había regresado a su vivienda. El último registro con vida de la menor fue a las 5:29, al momento que se contactó con su prima. Más tarde, los mensajes enviados a su celular dejaron de llegar, lo que encendió las alertas y derivó en la activación del protocolo Alerta Sofía, seguido de una alerta amarilla de Interpol.
Durante los días de búsqueda, las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo que incluyó allanamientos y requisas de vehículos que podrían haber sido usados para trasladar a la joven. Paralelamente, se revisaron cámaras de seguridad, antenas de telefonía y la geolocalización del celular, siguiendo estrictamente los procedimientos judiciales para preservar la evidencia.
La identificación de Xiomara fue un proceso minucioso. Los peritos forenses centraron su trabajo en zonas donde podría encontrarse material genético, como debajo de las uñas, considerando la posibilidad de que la adolescente se hubiera defendido.
Recién el 29 de noviembre pudieron analizar la falange del pulgar derecho, aplicando tratamientos químicos que permitieron recuperar la huella dactilar y cotejarla en el sistema MVIS, confirmando así su identidad.
Dos detenidos por el crimen de Xiomara en Formosa
Hasta el momento hay dos personas detenidas, un mayor y un menor cuyas edades aún no fueron detalladas. En cuanto a la investigación, se aguardan otros peritajes complementarios, que incluyen análisis de huellas, piezas dentales y celulares de implicados en la causa.
Por las condiciones en que fue hallada la adolescente, los investigadores no descartan un posible femicidio.
Por su parte, la familia rechazó los rumores que circularon en redes sociales sobre supuestos vínculos de Xiomara con redes de prostitución. “Ella era una nena de 16 años, no se merecía que la mataran así”, dijo Marilyn, hermana de la víctima, en diálogo con la prensa.
En su dramático relato, agregó: "Yo reconocí el cadáver. Lo que vi fue muy fuerte y espero que se haga justicia".