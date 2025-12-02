"No se merecía que la mataran así": el crimen de la joven de 16 años que conmociona a toda una provincia

La identificación de Xiomara fue un proceso minucioso. Los peritos forenses centraron su trabajo en zonas donde podría encontrarse material genético, como debajo de las uñas, considerando la posibilidad de que la adolescente se hubiera defendido.

Recién el 29 de noviembre pudieron analizar la falange del pulgar derecho, aplicando tratamientos químicos que permitieron recuperar la huella dactilar y cotejarla en el sistema MVIS, confirmando así su identidad.

Dos detenidos por el crimen de Xiomara en Formosa

xioma

Hasta el momento hay dos personas detenidas, un mayor y un menor cuyas edades aún no fueron detalladas. En cuanto a la investigación, se aguardan otros peritajes complementarios, que incluyen análisis de huellas, piezas dentales y celulares de implicados en la causa.

Por las condiciones en que fue hallada la adolescente, los investigadores no descartan un posible femicidio.

Por su parte, la familia rechazó los rumores que circularon en redes sociales sobre supuestos vínculos de Xiomara con redes de prostitución. “Ella era una nena de 16 años, no se merecía que la mataran así”, dijo Marilyn, hermana de la víctima, en diálogo con la prensa.

En su dramático relato, agregó: "Yo reconocí el cadáver. Lo que vi fue muy fuerte y espero que se haga justicia".