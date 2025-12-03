ANSES adelanta jubilaciones, AUH y Tarjeta Alimentar por las Fiestas

Haber mínimo actualizado

Aguinaldo

Bono extraordinario de $70.000

En total, en diciembre un jubilado con la mínima cobrará $581.319,39.

ANSES también confirmó que quienes cobran menos de $410.879,59 recibirán un bono proporcional para garantizar que ningún haber quede por debajo de ese piso.

Montos finales para diciembre (con aumento, aguinaldo y bono)

PUAM: $479.055,51

Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez: $427.923,57

Pensión Madre de 7 hijos: $581.319,39

Aumento para AUH y asignaciones familiares

El incremento del 2,34% también actualiza los montos de todas las asignaciones:

AUH: $122.492

AUH por Discapacidad: $398.853

Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $61.252

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $199.434

Calendario ANSES diciembre 2025: las fechas adelantadas

El feriado del 8 obliga a adelantar pagos, principalmente los de jubilaciones mínimas, AUH y SUAF, para evitar acumulación de pagos el lunes posterior.

A continuación, el cronograma reordenado.

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2 y 3: 11 de diciembre

DNI 4 y 5: 12 de diciembre

DNI 6 y 7: 15 de diciembre

DNI 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

DNI 0 y 1: 17 de diciembre

DNI 2 y 3: 18 de diciembre

DNI 4 y 5: 19 de diciembre

DNI 6 y 7: 22 de diciembre

DNI 8 y 9: 23 de diciembre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2: 11 de diciembre

DNI 3: 12 de diciembre

DNI 4: 15 de diciembre

DNI 5: 16 de diciembre

DNI 6: 17 de diciembre

DNI 7: 18 de diciembre

DNI 8: 19 de diciembre

DNI 9: 22 de diciembre

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI 0: 10 de diciembre

DNI 1: 11 de diciembre

DNI 2: 12 de diciembre

DNI 3: 15 de diciembre

DNI 4: 16 de diciembre

DNI 5: 17 de diciembre

DNI 6: 18 de diciembre

DNI 7: 19 de diciembre

DNI 8: 22 de diciembre

DNI 9: 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas (PNC)