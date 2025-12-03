En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Jubilaciones
Previsional

ANSES adelanta jubilaciones, AUH y Tarjeta Alimentar por las Fiestas

Anses ajustó el calendario de diciembre por el feriado del 8 y adelantó varias fechas para garantizar que jubilados, pensionados y beneficiarios cobren sin demoras. Además, diciembre llega con aumento del 2,34%, bono y aguinaldo.

ANSES adelanta jubilaciones

ANSES adelanta jubilaciones, AUH y Tarjeta Alimentar por las Fiestas
Leé también Nuevo salario mínimo: el aumento mes a mes que ya impacta en la AUH de ANSES
El aumento mes a mes del salario mínimo que ya impacta en la AUH de ANSES (Foto: archivo).

El feriado del 8 de diciembre obliga a modificar las fechas habituales, especialmente para quienes cobran jubilaciones, pensiones, AUH, SUAF y otras prestaciones clave.

Al mismo tiempo, el organismo aplicará el aumento por movilidad del 2,34%, que impacta de manera directa en los haberes previsionales y en todas las asignaciones familiares y universales. A eso se suma el bono extraordinario y el medio aguinaldo, que conforman uno de los pagos más altos del año.

Aumento para jubilados y pensionados en diciembre

Con el incremento por movilidad, los jubilados que perciben la mínima tendrán una liquidación reforzada gracias a tres componentes:

  • Haber mínimo actualizado

  • Aguinaldo

  • Bono extraordinario de $70.000

En total, en diciembre un jubilado con la mínima cobrará $581.319,39.

ANSES también confirmó que quienes cobran menos de $410.879,59 recibirán un bono proporcional para garantizar que ningún haber quede por debajo de ese piso.

Montos finales para diciembre (con aumento, aguinaldo y bono)

  • PUAM: $479.055,51

  • Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez: $427.923,57

  • Pensión Madre de 7 hijos: $581.319,39

Aumento para AUH y asignaciones familiares

El incremento del 2,34% también actualiza los montos de todas las asignaciones:

  • AUH: $122.492

  • AUH por Discapacidad: $398.853

  • Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $61.252

  • Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $199.434

Calendario ANSES diciembre 2025: las fechas adelantadas

El feriado del 8 obliga a adelantar pagos, principalmente los de jubilaciones mínimas, AUH y SUAF, para evitar acumulación de pagos el lunes posterior.

A continuación, el cronograma reordenado.

cambia-el-calendario-de-anses-confirmaron-quienes-cobran-el-aguinaldo-en-diciembre-2025-6PHWZQKSGBFKXJFI5GESYILIJE (1)

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

  • DNI 0: 9 de diciembre

  • DNI 1: 10 de diciembre

  • DNI 2 y 3: 11 de diciembre

  • DNI 4 y 5: 12 de diciembre

  • DNI 6 y 7: 15 de diciembre

  • DNI 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

  • DNI 0 y 1: 17 de diciembre

  • DNI 2 y 3: 18 de diciembre

  • DNI 4 y 5: 19 de diciembre

  • DNI 6 y 7: 22 de diciembre

  • DNI 8 y 9: 23 de diciembre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

  • DNI 0: 9 de diciembre

  • DNI 1: 10 de diciembre

  • DNI 2: 11 de diciembre

  • DNI 3: 12 de diciembre

  • DNI 4: 15 de diciembre

  • DNI 5: 16 de diciembre

  • DNI 6: 17 de diciembre

  • DNI 7: 18 de diciembre

  • DNI 8: 19 de diciembre

  • DNI 9: 22 de diciembre

Asignación por Embarazo (AUE)

  • DNI 0: 10 de diciembre

  • DNI 1: 11 de diciembre

  • DNI 2: 12 de diciembre

  • DNI 3: 15 de diciembre

  • DNI 4: 16 de diciembre

  • DNI 5: 17 de diciembre

  • DNI 6: 18 de diciembre

  • DNI 7: 19 de diciembre

  • DNI 8: 22 de diciembre

  • DNI 9: 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI 0 y 1: 9 de diciembre

  • DNI 2 y 3: 10 de diciembre

  • DNI 4 y 5: 11 de diciembre

  • DNI 6 y 7: 12 de diciembre

  • DNI 8 y 9: 12 de diciembre

