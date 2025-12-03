Diciembre siempre es un mes sensible para los bolsillos, y este año la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) decidió reordenar el cronograma para evitar retrasos en los pagos.
Anses ajustó el calendario de diciembre por el feriado del 8 y adelantó varias fechas para garantizar que jubilados, pensionados y beneficiarios cobren sin demoras. Además, diciembre llega con aumento del 2,34%, bono y aguinaldo.
ANSES adelanta jubilaciones, AUH y Tarjeta Alimentar por las Fiestas
El feriado del 8 de diciembre obliga a modificar las fechas habituales, especialmente para quienes cobran jubilaciones, pensiones, AUH, SUAF y otras prestaciones clave.
Al mismo tiempo, el organismo aplicará el aumento por movilidad del 2,34%, que impacta de manera directa en los haberes previsionales y en todas las asignaciones familiares y universales. A eso se suma el bono extraordinario y el medio aguinaldo, que conforman uno de los pagos más altos del año.
Con el incremento por movilidad, los jubilados que perciben la mínima tendrán una liquidación reforzada gracias a tres componentes:
Haber mínimo actualizado
Aguinaldo
Bono extraordinario de $70.000
En total, en diciembre un jubilado con la mínima cobrará $581.319,39.
ANSES también confirmó que quienes cobran menos de $410.879,59 recibirán un bono proporcional para garantizar que ningún haber quede por debajo de ese piso.
Montos finales para diciembre (con aumento, aguinaldo y bono)
PUAM: $479.055,51
Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez: $427.923,57
Pensión Madre de 7 hijos: $581.319,39
El incremento del 2,34% también actualiza los montos de todas las asignaciones:
AUH: $122.492
AUH por Discapacidad: $398.853
Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $61.252
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $199.434
El feriado del 8 obliga a adelantar pagos, principalmente los de jubilaciones mínimas, AUH y SUAF, para evitar acumulación de pagos el lunes posterior.
A continuación, el cronograma reordenado.
DNI 0: 9 de diciembre
DNI 1: 10 de diciembre
DNI 2 y 3: 11 de diciembre
DNI 4 y 5: 12 de diciembre
DNI 6 y 7: 15 de diciembre
DNI 8 y 9: 16 de diciembre
DNI 0 y 1: 17 de diciembre
DNI 2 y 3: 18 de diciembre
DNI 4 y 5: 19 de diciembre
DNI 6 y 7: 22 de diciembre
DNI 8 y 9: 23 de diciembre
DNI 0: 9 de diciembre
DNI 1: 10 de diciembre
DNI 2: 11 de diciembre
DNI 3: 12 de diciembre
DNI 4: 15 de diciembre
DNI 5: 16 de diciembre
DNI 6: 17 de diciembre
DNI 7: 18 de diciembre
DNI 8: 19 de diciembre
DNI 9: 22 de diciembre
DNI 0: 10 de diciembre
DNI 1: 11 de diciembre
DNI 2: 12 de diciembre
DNI 3: 15 de diciembre
DNI 4: 16 de diciembre
DNI 5: 17 de diciembre
DNI 6: 18 de diciembre
DNI 7: 19 de diciembre
DNI 8: 22 de diciembre
DNI 9: 23 de diciembre
DNI 0 y 1: 9 de diciembre
DNI 2 y 3: 10 de diciembre
DNI 4 y 5: 11 de diciembre
DNI 6 y 7: 12 de diciembre
DNI 8 y 9: 12 de diciembre