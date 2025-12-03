Santiago del Moro reveló lo que más inquieta a Marcela Tauro de entrar a Gran Hermano: "Le jode que..."

"Todavía no hay ningún confirmado, está todo abierto. Marcela Tauro está a punto de entrar, lo está pensando, le jode que sea un sólo inodoro, ese tema", indicó el animador quien trabaja con la panelista en radio hace ya tiempo en El club del Moro por La 100.

Y cerró desde su experiencia al frente del programa durante tantos años: "Después se acostumbran (los participantes a la casa), para ellos no es un tema el teléfono o el inodoro, con el aislamiento de la casa se acostumbran. Lo mejor para ustedes y... ¡Mándenme a Marcela!".

Embed

Qué dijo Marcela Tauro sobre la posibilidad de entrar a Gran Hermano Generación Dorada

Tras ver la nota con Santiago del Moro en Intrusos, Marcela Tauro se refirió a la posibilidad concreta de que participe del reality de Telefe el próximo año.

“Es una cuestión de canales, no puedo hablar mucho, pero para todo lo que sea trabajo estoy”, señaló la periodista dejando en claro su intención de poder vivir la experiencia en la famosa casa y aceptar la propuesta.

Y agregó sobre la convivencia grupal a la vista de todos con cámaras por todos los rincones: “No sé cuánto tiempo aguantaría, yo creo que un día, pero ellos me tienen fe, que un poquito más voy a aguantar”".

"Ustedes saben lo que me preocupa: los pelos, las extensiones. Aparte quieren que entre con mi hijo, a mí no sé si me gusta tanto porque el nene puede contar algunas cositas", se sinceró la periodista.

Y agregó: “Mi hijo (Juan Cruz) se anotó. Ven la realidad de cómo soy como madre, me gusta. Llevo sahumerios".