Conmoción en el ambiente de la música tropical. Lucas Herrera, integrante de la banda Hechizo Tropical, murió en la madrugada de este domingo en Mar del Plata, luego de sufrir una descompensación tras un show en un boliche de la ciudad.
El músico de 31 años se descompensó luego de presentarse en un local bailable bonaerense. Fue trasladado de urgencia al hospital, donde confirmaron su fallecimiento.
Murió un integrante de una banda tropical tras descompensarse después de tocar en un boliche
Conmoción en el ambiente de la música tropical. Lucas Herrera, integrante de la banda Hechizo Tropical, murió en la madrugada de este domingo en Mar del Plata, luego de sufrir una descompensación tras un show en un boliche de la ciudad.
El hecho se produjo luego de la presentación en el local bailable Viva Juliana, ubicado en la zona de avenida Monseñor Zabala y Santa Cruz.
Según informó la organización, Herrera se descompensó instantes después de bajar del escenario y debió ser asistido de inmediato.
Ante la gravedad de la situación, fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.
Hasta el momento, no se difundieron detalles médicos oficiales sobre las causas de la muerte. De acuerdo con medios locales, el músico habría sufrido una convulsión dentro del establecimiento y posteriormente un paro cardíaco. Debido a la demora de la ambulancia, allegados y presentes decidieron trasladarlo en un vehículo particular hasta el hospital.
Las primeras hipótesis señalan que el cuadro podría estar relacionado con antecedentes coronarios, aunque la autopsia será clave para determinar las causas exactas.
Tras conocerse la noticia, la organización suspendió el resto de la jornada. Desde Viva Juliana expresaron su pesar a través de las redes sociales y acompañaron a la familia y a los compañeros del artista en este difícil momento.
La banda confirmó el fallecimiento con un emotivo mensaje.
También otros grupos del circuito tropical, como El Fenómeno Tornado, decidieron cancelar sus presentaciones para acompañar a la familia y rendir homenaje a Herrera.