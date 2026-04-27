Terminante aclaración de Mica Viciconte sobre quién hizo la lista de invitados de la fiesta de Allegra Cubero

Luego, Mica Viciconte tomó la palabra y descartó cuál tipo de injerencia suya en el armado de la lista de invitados para la fiesta de Allegra: "La pasamos re bien y disfrutamos mucho. Vino toda mi familia y amigas mías de Mardel. Yo no invité a nadie, no hice la lista. De la organización sí participé pero de la lista de invitados no, ni la entrada tampoco, en ese sentido no decidí. Somos una familia".

A lo que Cubero comentó sin entrar en polémica con Nicole Neumann: "Disfrutamos muchísimo e incluso Alli quiso salir con su hermano Luca de la pantalla. Fue un evento simplemente para que ella disfrute, no tiene que ver con nada".

"Nada va a opacar esta fiesta y lo que disfrutamos", finalizó Viciconte tras lo que fue la gran fiesta de 15 de Allegra.

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Diseñó el vestido de 15 de Allegra pero no estuvo invitado: su picante aclaración

El encargado de confeccionar el vestido para la gran noche de Allegra Cubero por su cumpleaños número 15, Laurencio Adot, sorprendió al admitir que quedó afuera de la lista de invitados al evento.

“No estoy invitado, pero le hice el vestido y estuvo todo muy bien. Creo que lo va a usar… digo creo porque ya no sé… las chicas cambian”, lanzó el diseñador de la pieza ante la consulta de los medios.

Aunque desde su entorno reconocieron cierta incomodidad por el desplante, Adot eligió la diplomacia y evitó profundizar en la polémica.

Sin embargo, su ausencia no pasó desapercibida y dejó en evidencia el clima de tensión que volvió a rodear todo lo relacionado con la familia ensamblada.

“Está feliz con sus hijas, las acompaña siempre y la verdad, la tiene ella. Es una madraza”, señaló luego en referencia a Nicole Neumann y en claro apoyo a la modelo en la interna.