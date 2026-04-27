En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Agresión
Violencia de género
Violencia de género

"Si algo me pasa, ya saben quién fue": usó un video para denunciar a su ex por brutales golpizas

La mujer detalló las agresiones que sufrió a manos de su ex pareja, quien la tiene amenazada de muerte. Advirtió que sigue en libertad pese a haberlo denunciado hace meses.

Si algo me pasa

"Si algo me pasa, ya saben quién fue": una mujer denunció a su expareja por brutales golpizas y amenazas de muerte

Una mujer del partido bonaerense de Pilar hizo pública su dramática historia al compartir en redes sociales los videos de las violentas agresiones que sufrió por parte de su expareja. La denunciante, identificada como Camila, afirmó que vive con miedo y reclamó una respuesta urgente de la Justicia ante la falta de avances en la causa.

Leé también Pidieron la detención inmediata de la ex pareja de Romina Gaetani, acusado por violencia de género
La solicitud de la aprehensión la hizo el abogado de la actriz. 

"Me cansé de que nadie me escuche", expresó Camila en una publicación que rápidamente se viralizó en redes sociales.

denuncia

Según relató, fue víctima de reiteradas golpizas, amenazas de muerte y episodios de extrema violencia durante varios meses. Incluso aseguró que en una oportunidad permaneció internada con graves lesiones. "Vivo con miedo. No sólo por mí, sino también por mi familia", sostuvo en su mensaje.

Los videos que conmocionaron a todos

Las agresiones quedaron registradas por las cámaras de seguridad instaladas en el interior de su vivienda. En las imágenes, se observa cómo el acusado la arroja sobre un sillón, la golpea y luego la arrastra hacia otros sectores del departamento.

Embed

También se ve cómo la zamarrea, la toma del cabello e intenta asfixiarla en medio de una discusión.

La denuncia y la investigación: allanamiento y secuestro de armas

Camila radicó la denuncia en la UFI Descentralizada N° 14 de Pilar, especializada en violencia de género. Sin embargo, denunció públicamente que, pese al tiempo transcurrido, su expareja aún no fue detenido.

A raíz de la denuncia, la fiscalía ordenó un allanamiento en el domicilio del acusado. Durante el procedimiento, efectivos policiales secuestraron dos pistolas Glock calibre 9 milímetros, que fueron incorporadas a la causa.

La investigación está a cargo de la fiscal Marcela Semería y del Juzgado de Garantías N° 6 de Pilar.

"Si algo me pasa, ya saben quién fue", advirtió en su publicación.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Agresión Violencia de género
Notas relacionadas
El desgarrador llanto de María Fernanda Callejón ante el fuerte relato de violencia de género de Emily Ceco
Impactante: una ex reina de belleza fue asesinada a tiros por su suegra y quedó grabado
Terror en una escuela: un joven atacó a sus compañeros con una cadena y dejó 9 heridos

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar