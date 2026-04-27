"Si algo me pasa, ya saben quién fue": usó un video para denunciar a su ex por brutales golpizas

Los videos que conmocionaron a todos

Las agresiones quedaron registradas por las cámaras de seguridad instaladas en el interior de su vivienda. En las imágenes, se observa cómo el acusado la arroja sobre un sillón, la golpea y luego la arrastra hacia otros sectores del departamento.

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También se ve cómo la zamarrea, la toma del cabello e intenta asfixiarla en medio de una discusión.

La denuncia y la investigación: allanamiento y secuestro de armas

Camila radicó la denuncia en la UFI Descentralizada N° 14 de Pilar, especializada en violencia de género. Sin embargo, denunció públicamente que, pese al tiempo transcurrido, su expareja aún no fue detenido.

A raíz de la denuncia, la fiscalía ordenó un allanamiento en el domicilio del acusado. Durante el procedimiento, efectivos policiales secuestraron dos pistolas Glock calibre 9 milímetros, que fueron incorporadas a la causa.

La investigación está a cargo de la fiscal Marcela Semería y del Juzgado de Garantías N° 6 de Pilar.

"Si algo me pasa, ya saben quién fue", advirtió en su publicación.