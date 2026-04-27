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Entraron a buscar a una nena de 12 años y se encontraron con 8 fetos y una inquietante hipótesis

La investigación comenzó ante la supuesta desaparición de un bebe recién nacido de una nena, pero se destapó algo mucho más grande. Una ONG sería intermediaria.

¿Nació vivo y lo entregaron?: La inquietante hipótesis tras el hallazgo de ocho fetos en Villa Ballester

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El allanamiento se realizó en la Clínica Santa María de Villa Ballester.

Sin embargo, en las últimas horas ingresó a la causa otro dato clave, según fuentes del caso, hay una ONG involucrada en el traslado de la menor. La información llegó a la fuerza provincial a través de un intercambio con la Policía de Santiago del Estero.

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El pedido estaba vinculado a un caso de violación en perjuicio de una nena de 12 años, oriunda de Monte Quemado, Santiago del Estero, que cursaba un embarazo de ocho meses. La menor fue ubicada ese viernes en el sanatorio del partido de San Martín, junto a su madre de 48 años.

Al ser consultado, el director del establecimiento negó la presencia de ambas y, ante la insistencia de las autoridades, efectivos de la Dirección de Investigaciones de Trata de Personas corroboraron que sí estaban internadas.

La madre declaró que desconocía el paradero de su nieto, pero para cuando se formalizó el allanamiento, madre e hija habían sido dadas de alta a las 3 de la tarde y abandonado el lugar.

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La organización habría pagado el pasaje de la nena y su madre, así como su alojamiento en Palermo. Además, habría sido ingresada a una clínica ginecológica.

La ONG en cuestión se dedica a la salud reproductiva según su sitio web y ofrece interrupciones del embarazo mediante misoprostol y aspiraciones manuales endouterinas, en el marco de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

La hipótesis: venta de bebés

El Juzgado Federal de Tres de Febrero, a través de la Secretaría N°9, emitió una orden de allanamiento inmediata. Los efectivos inspeccionaron el lugar, se dirigieron a un depósito y hallaron ocho fetos humanos dentro de bolsas de basura. Cinco estaban completamente formados; dos presentaban signos de haber sido desmembrados. Los restantes se encontraban en un estado inicial de desarrollo.

Asimismo, incautaron anotaciones y registros que podrían revelar la sistematicidad de estas prácticas en el inmueble. La investigación busca determinar si entre esos fetos formados está el bebé que gestaba la menor.

La hipótesis más inquietante apunta a que el bebé haya nacido vivo y haya sido entregado, lo que configuraría un caso de trata de personas o sustracción de menores. En paralelo a la causa federal, se iniciaron diligencias por averiguación de ilícito con intervención de la UFI N°7 del Departamento Judicial de San Martín, con jurisdicción en Malvinas Argentinas.

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