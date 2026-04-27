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Golpe comando: el sorpresivo engaño que usaron los ladrones para conseguir un botín millonario

Un grupo de delincuentes redujo a los empleados de un depósito logístico y escapó en minutos con al menos 20 millones de pesos. No hay detenidos.

Golpe comando en Lanús. (Foto: captura de video)

Golpe comando en Lanús. (Foto: captura de video)
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El robo del siglo a la italiana. Un boquete clave, en el piso del banco de Nápoles (Foto: gentileza Il Mattino).

El asalto ocurrió el viernes al mediodía en un galpón ubicado sobre la calle Potosí al 1800, donde funciona un centro logístico vinculado a Mercado Libre. Los ladrones, vestidos con uniformes y chalecos similares a los de la Policía Bonaerense, lograron engañar a los empleados durante los primeros segundos, lo que les permitió tomar el control total del lugar.

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Cómo fue el robo comando dentro del depósito

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, al menos cuatro delincuentes -aunque algunos testigos hablan de cinco- ingresaron cerca de las 12:33 simulando un operativo oficial. Apenas cruzaron la puerta, uno de ellos extrajo un arma y lanzó la orden que desató el pánico: “¡Al piso! ¡Todos al piso, vamos!”.

Los trabajadores obedecieron de inmediato. Fueron obligados a tirarse boca abajo mientras los asaltantes gritaban consignas para mantener el control, como “Todos con documentación en mano”. En cuestión de segundos, el grupo había reducido a una decena de empleados.

En medio del caos, uno de los delincuentes hizo una pregunta clave: “¿Quién es la contadora?”. Tras identificarla, la obligaron a levantarse. “Queremos la plata, nada más”, le dijeron, dejando en claro el objetivo del golpe.

Mientras parte de la banda custodiaba a las víctimas, otros recorrían oficinas, abrían sectores del galpón y buscaban el dinero con precisión. También exigieron los celulares: “¡Los teléfonos! ¡Todos los teléfonos ahí!”, ordenaron, revisando mochilas y pertenencias.

El botín millonario y la fuga

Los asaltantes lograron abrir y vaciar dos cajas fuertes con un botín estimado en unos $20 millones en efectivo, además de llevarse teléfonos y objetos personales de los empleados.

Durante el robo, se comunicaban entre sí a los gritos desde distintos sectores del depósito, coordinando movimientos: “¡Acá hay paquetes!”, decía uno, mientras otro respondía: “¡No, pará, cerrame un poco la persiana!”.

El registro de las cámaras se interrumpe a las 12:37, cuando los empleados seguían reducidos en el piso y los delincuentes ultimaban detalles de la huida. Minutos después, al confirmar que los ladrones se habían retirado, las víctimas dieron aviso a la Policía.

La investigación: sin detenidos y con pistas en análisis

La causa quedó en manos de la UFI N° 6 de Lanús, a cargo del fiscal Martín Darío Rodríguez. Se ordenó la intervención de la DDI y el análisis de las cámaras de seguridad para reconstruir la ruta de escape y detectar a los responsables.

Hasta el momento, no hay detenidos y los sospechosos permanecen prófugos, mientras los investigadores intentan determinar si se trató de una banda especializada en robos tipo comando y si contaban con información previa sobre el movimiento de dinero en el lugar.

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