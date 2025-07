Violenta entradera al suegro de Nahuel Molina: "Me dijeron que querían traer un nene y ejecutarlo".

El asalto que conmocionó Lanús: irrumpieron mientras cenaban en familia

La violencia se desató el lunes por la noche en una vivienda de Lanús Este, cuando cuatro delincuentes armados irrumpieron en la casa de Claudio Occhiuzzi, suegro de Nahuel Molina, actual jugador del Atlético Madrid y campeón mundial con la Selección argentina en Qatar 2022.

La familia cenaba en su hogar ubicado sobre la calle Eva Perón cuando fue sorprendida por los asaltantes. El episodio se convirtió rápidamente en una escena de extrema tensión y violencia, con disparos, persecuciones, y un operativo policial que terminó con tres sospechosos detenidos.

Occhiuzzi relató con crudeza lo ocurrido: “Me pusieron un revólver en la cabeza, me pegaron y me dijeron que si no entregaba plata, matarían a mis hijos delante mío”. El hombre detalló que fue encerrado en una habitación mientras los delincuentes amenazaban a sus familiares.

Cómo comenzó el operativo y el rol de las cámaras de seguridad

El procedimiento policial comenzó cuando agentes de la DDI Morón detectaron, gracias a las cámaras municipales, la presencia de un vehículo sospechoso involucrado en una causa de robo agravado. Al interceptar al auto, los policías fueron recibidos a los tiros: el conductor embistió a un patrullero y comenzó el fuego cruzado.

Los disparos alertaron a los otros integrantes de la banda que estaban dentro de la casa. En ese momento, intentaron escapar por los techos, dando inicio a una persecución que abarcó varias cuadras y hasta un gimnasio cercano, donde los efectivos intentaron subir a las terrazas.

Una mujer que entrenaba en el gimnasio registró con su celular el ingreso de los agentes, que portaban armas largas y se desplazaban por las instalaciones buscando alcanzar la azotea para rodear a los asaltantes.

Los tres detenidos y el despliegue policial

La persecución terminó con tres sospechosos detenidos. El primero fue un joven de 23 años, identificado por las siglas D.D.A.B., a quien le secuestraron un celular, guantes de látex, pasamontañas y una barreta de hierro. Tenía un pedido de captura vigente desde julio de 2022 por robo agravado y asociación ilícita.

El segundo detenido fue F.N.G.J., de 22 años, atrapado a dos cuadras del lugar tras intentar ingresar por la fuerza a una vivienda. Una cámara de seguridad registró el momento en que pateó una reja y entró al domicilio, seguido de cerca por la policía.

Este sospechoso fue hallado con un revólver calibre .357 Magnum y una herida de bala en la pierna, producto del tiroteo. También pesaba sobre él una orden de detención por robo, dictada por un juzgado de La Matanza en 2023.

El tercero fue B.I.B., de 20 años, capturado por la Policía Local de Lanús en colaboración con personal de la SubDDI de Ituzaingó. Fue detenido en la intersección de Prieto y General Rodríguez, portando una mochila con herramientas para forzar cerraduras, entre ellas una pinza hidráulica.

“Me pusieron un arma en la cabeza”: el testimonio estremecedor del suegro de Nahuel Molina

Claudio Occhiuzzi describió con detalle los minutos de terror que vivió con su familia: “Estábamos cenando cuando escuchamos que entraban a la casa. Me acerqué a la ventana y vi a un hombre vestido de negro que me puso un arma en la cabeza. Luego entraron tres más”, recordó.

“A mi pareja y a mis hijos los dejaron en el living y a mí me llevaron a la habitación. Me pidieron plata. Me decían que si encontraban dinero y yo lo había negado, me mataban”, contó.

Relató que los ladrones contaban con una tijera neumática para cortar las rejas y se comunicaban a través de un handy donde se escuchaba la voz de una mujer. Luego de juntar varios objetos, los delincuentes intentaron escapar por el fondo, pero la irrupción policial los obligó a cambiar los planes.

“Cuando estaban por irse, escucharon los tiros y empezaron a gritar que había que salir. Al salir, se enfrentaron con la policía y tiraron más de 15 disparos. Intenté cerrar la puerta, pero tres de ellos se volvieron a meter. Yo creí que me mataban. Me apoyaron el arma en la cabeza porque me demoré en abrir una reja”, relató.

Un arsenal y elementos de fuga: lo que dejó la banda

Durante la inspección, los policías encontraron una pistola 9 mm con cargador extensible abandonada en el patio lindero al domicilio de Occhiuzzi. En el auto que los delincuentes dejaron en la escena, hallaron "miguelitos" metálicos confeccionados artesanalmente, diseñados para inutilizar neumáticos durante la fuga.

Además, los delincuentes robaron un segundo vehículo a un hombre de 43 años en medio de la huida. La víctima no sufrió heridas.

El móvil policial recibió impactos de bala y fue dañado durante la colisión, pero los agentes resultaron ilesos. Personal de la Policía Científica trabajó en la escena recolectando pruebas. Los tres detenidos quedaron imputados por robo agravado en poblado y en banda, por efracción y con armas de fuego.

Una causa judicial con múltiples aristas

La investigación quedó en manos de la fiscal María Alejandra Bonini, de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de Ituzaingó. El expediente incluye los delitos de robo agravado en banda, uso de arma de fuego, tentativa de homicidio, resistencia a la autoridad y daños agravados.

El caso podría tener nuevas derivaciones si se comprueba que los detenidos formaban parte de una banda con antecedentes de entraderas organizadas y vínculos previos con otros robos violentos en el conurbano.