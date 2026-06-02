"¿Qué opina sobre la violencia de género?": el video inédito de Claudio Barrelier que reapareció en plena investigación

Actualmente, el hombre de 33 años permanece detenido e imputado por homicidio agravado por mediar violencia de género, una calificación que prevé la pena de prisión perpetua en caso de condena.

El avance de la causa

La aparición del video se produjo en medio de una investigación que continúa sumando medidas de prueba. El fiscal Raúl Garzón, a cargo del expediente, tiene previsto volver a indagar a Barrelier en los próximos días, mientras avanzan distintos análisis periciales y se profundiza la reconstrucción de los movimientos realizados por el acusado antes y después de la desaparición de la adolescente.

En paralelo, los investigadores siguen trabajando sobre distintas líneas para determinar qué ocurrió durante las últimas horas de Agostina y si existió algún tipo de colaboración o participación de terceros en hechos posteriores al crimen. Tanto fuentes judiciales como familiares de la víctima señalaron públicamente que esa posibilidad no fue descartada.

Con pericias aún pendientes y nuevas declaraciones incorporándose al expediente, la causa continúa en una etapa clave para esclarecer las circunstancias que rodearon uno de los casos que más conmoción generó en Córdoba durante las últimas semanas.

Las declaraciones de la madre de Barrelier

Viviana, la madre de Claudio Barrelier, habló sobre la causa que investiga el femicidio de Agostina Vega y lanzó una dura definición sobre su hijo, el único acusado por el crimen. "Es un monstruo", afirmó durante una entrevista con A24, al referirse a los hechos que la Justicia le atribuye.

La mujer aseguró que su familia atraviesa una situación devastadora y expresó su desconcierto ante la investigación. "No merecemos todo lo que estamos viviendo", sostuvo. Además, agregó: "Desgraciadamente es un monstruo si ha hecho todo lo que ha hecho".

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Sus declaraciones se produjeron mientras avanza la causa que tiene a Barrelier detenido e imputado por el femicidio de la adolescente de 14 años.

Claudio Barrelier permanece detenido e imputado por el femicidio de Agostina Vega, mientras avanza una investigación que busca reconstruir las horas previas al crimen y determinar si hubo otras personas involucradas en maniobras posteriores al hecho.

En ese contexto, la madre, visiblemente afectada por la situación que atraviesa su familia, dijo a A24 que está "destruida" y que no encuentra explicación a lo que está pasando: "No sabemos qué pensar, no sabemos qué pasó, qué no, no sé, nada", expresó.

También defendió el esfuerzo de su familia y rechazó las especulaciones sobre una supuesta situación económica privilegiada.

"Y sí, mi casa es deteriorada porque somos laburantes, yo trabajo en casa de familia. Tengo 61 años, no cobro jubilación, no cobro nada. Mi mamá es jubilada, mi hija trabaja también. ¿Cómo tenemos que mantener, pagar los impuestos? ¿Cómo podemos arreglar la casa? Pero usted ve que vivimos en lo limpio. Somos buena gente", sostuvo.