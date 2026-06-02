Conferencia de prensa del padre de Agostina Vega: pidió resguardar la intimidad de su hija y apuntó a posibles cómplices

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A su vez, agregó: "Necesitaba averiguar qué estaba pasando con Agostina, por eso creo que hay más gente implicada. En principio el foco no estaba puesto en Barrelier, pero yo desconfiaba".

Por su parte, la abogada del padre apuntó contra Melisa Heredia, la madre de Agostina: "Queremos que se la impute por encubrimiento", reconoció la abogada.

"Es un psicópata, yo no puedo entrar en la cabeza de psicópata y claro que vamos a ir contra el fiscal anterior, porque este tipo nunca tendría que haber salido", destacó y agregó: "Estuve abocada a mi hija y hoy me estoy enterando de un montón de cosas. Esta persona no actuó sola".

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El apoyo al fiscal de la causa

"Esto no ha terminado, todavía siguen los allanamientos. El fiscal me dijo que iba a encontrar a mi hija, no como queríamos, pero la encontró y cumplió. Hay un sumario y no podemos decir mucho para no entorpecer la investigación", sostuvo el padre. En tanto la abogada anunció que solicitarán más imputaciones.

Fernanda Alaniz aclaró: "No queremos más Agostina, queremos a nuestros chicos vivos, la política no nos importa. Esto no tiene que volver a pasar. Claudio Barrelier tiene que tener perpetua, no cabe otra pena".

"Agostina era una nena feliz", dijo el padre entre lágrimas y agregó: "Era muy confianzuda y muy solidaria". Y anunció: "Ya se va a saber todo, acá hay dos familias que están de luto, yo hice mi investigación porque soy papá y yo y los abuelos somos los querellantes en esta causa".