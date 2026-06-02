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Conferencia de prensa del padre de Agostina Vega: pidió resguardar la intimidad de su hija y apuntó a posibles cómplices

Gabriel Vega dio una conferencia de prensa tras el crimen de su hija y tras pedir un minuto de silencio solicitó que “se sepa la verdad”.

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Conferencia de prensa del padre de Agostina Vega. (Foto: captura A24)

Conferencia de prensa del padre de Agostina Vega. (Foto: captura A24)

El padre de Agostina Vega, Gabriel, dio una conferencia de prensa tras conocerse el crimen de su hija dónde pidió que “se sepa la verdad y quiénes son los cómplices”. Además, apuntó a Claudio Barrelier, a quien tildó de “psicópata" y definió como "un hijo de p...".

Leé también Caso Agostina Vega: el fiscal Raúl Garzón concentrará todas las causas contra Claudio Barrelier
Raúl Garzón, el fiscal del femicidio de Agostina Vega. (Foto: gentileza La Voz).

En conferencia de prensa pidió “respeto" para su hija, y remarcó que Barrelier "la va a pagar, no voy a pagar hasta que terminen todos presos". Junto a su abogada, Fernanda Alaniz, aclaró que "no pertenecemos a ningún partido político, estamos hablando de la muerte de un adolescente, son todos padres”.

A mi hija la asesinaron, queremos saber quiénes fueron, porque no actuó solo”, sostuvo. En tanto la abogada destacó que el padre de la menor asesinada “colaboró codo a codo con el fiscal Garzón, por eso confiamos en él y apoyamos que siga al frente de la causa”.

"El lunes estuve con Barrelier, pero no sabía quién era, llegué a él por mis contactos. Hay muchas diferencias entre la madre y yo. En el mano a mano con esa persona y otra que estaba al lado (Soledad, su pareja), no le creí, se notaba que había una coartada", comentó Gabriel.

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A su vez, agregó: "Necesitaba averiguar qué estaba pasando con Agostina, por eso creo que hay más gente implicada. En principio el foco no estaba puesto en Barrelier, pero yo desconfiaba".

Por su parte, la abogada del padre apuntó contra Melisa Heredia, la madre de Agostina: "Queremos que se la impute por encubrimiento", reconoció la abogada.

"Es un psicópata, yo no puedo entrar en la cabeza de psicópata y claro que vamos a ir contra el fiscal anterior, porque este tipo nunca tendría que haber salido", destacó y agregó: "Estuve abocada a mi hija y hoy me estoy enterando de un montón de cosas. Esta persona no actuó sola".

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El apoyo al fiscal de la causa

"Esto no ha terminado, todavía siguen los allanamientos. El fiscal me dijo que iba a encontrar a mi hija, no como queríamos, pero la encontró y cumplió. Hay un sumario y no podemos decir mucho para no entorpecer la investigación", sostuvo el padre. En tanto la abogada anunció que solicitarán más imputaciones.

Fernanda Alaniz aclaró: "No queremos más Agostina, queremos a nuestros chicos vivos, la política no nos importa. Esto no tiene que volver a pasar. Claudio Barrelier tiene que tener perpetua, no cabe otra pena".

"Agostina era una nena feliz", dijo el padre entre lágrimas y agregó: "Era muy confianzuda y muy solidaria". Y anunció: "Ya se va a saber todo, acá hay dos familias que están de luto, yo hice mi investigación porque soy papá y yo y los abuelos somos los querellantes en esta causa".

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