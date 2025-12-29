Volvió a su casa de madrugada y se encontró con una escena macabra de su madre

Pocos instantes después, arribaron al lugar profesionales de la salud, quienes realizaron maniobras de asistencia y reanimación. Sin embargo, tras varios intentos, solo pudieron constatar el fallecimiento de la mujer.

La noticia se propagó rápidamente entre los vecinos, que comenzaron a salir a la vereda al notar el movimiento policial. Muchos de ellos manifestaron su conmoción y sorpresa, ya que la víctima era conocida en el barrio y no se tenían antecedentes de conflictos recientes ni situaciones de violencia en la vivienda.

“Era una mujer tranquila, de bajo perfil. Siempre la veíamos en su casa, cuidando el lugar”, relató un vecino que prefirió no dar su nombre. Otros coincidieron en señalar que la familia llevaba varios años viviendo en la zona y que nunca se habían registrado episodios similares.

El desconcierto es total: ¿se trató de un accidente doméstico?, ¿hubo un problema de salud previo?, ¿existió la intervención de terceras personas? Son preguntas que, por el momento, no tienen respuesta.

Tras la confirmación de la muerte, efectivos de la Policía de Córdoba dieron intervención a la Justicia, que ordenó el inicio de una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho. Según informaron fuentes oficiales y publicó el medio local El Doce, todas las hipótesis permanecen abiertas.

En el lugar trabajó personal de Policía Judicial, que realizó las primeras pericias y el relevamiento de la escena. Se tomaron fotografías, se recolectaron elementos de interés y se entrevistó a familiares y vecinos para reconstruir las últimas horas de la mujer.

Uno de los puntos clave de la investigación será determinar si la muerte se produjo por ahogamiento, si existió algún problema de salud previo que haya provocado la caída a la pileta, o si hubo algún otro factor que derivara en el desenlace fatal.

La pileta en la que fue hallada la mujer es del tipo pileta de lona, un elemento habitual en muchos hogares, especialmente durante los meses de calor. Si bien suelen considerarse seguras, no están exentas de riesgos, en especial cuando se combinan con factores como resbalones, descompensaciones o falta de supervisión.

Especialistas señalan que, en adultos, los accidentes en piletas domésticas suelen estar vinculados a desmayos, mareos, golpes previos o problemas cardíacos, que pueden provocar la pérdida de conciencia en pocos segundos.

En este caso puntual, será fundamental el resultado de la autopsia, que permitirá conocer con precisión la causa de la muerte y establecer si existieron lesiones compatibles con una caída accidental o si hay indicios de otro tipo de situación.

La Justicia ordenó el traslado del cuerpo para la realización de la autopsia correspondiente, un procedimiento clave en este tipo de investigaciones. El examen forense permitirá determinar no solo la causa del fallecimiento, sino también el horario aproximado de la muerte y si la mujer presentaba signos de violencia o patologías preexistentes.

Los peritos también analizarán si hubo consumo de medicamentos o sustancias que pudieran haber influido en el estado físico de la víctima. Cada dato será incorporado al expediente judicial, que por estas horas avanza con extrema cautela.

Mientras la investigación sigue su curso, la familia atraviesa horas de profundo dolor. La hija de la víctima, quien realizó el hallazgo, recibió asistencia psicológica debido al impacto emocional que le generó la situación.

Desde el entorno familiar pidieron respeto y prudencia, a la espera de los resultados oficiales que permitan comprender qué ocurrió realmente. “Solo queremos saber la verdad”, expresaron allegados, visiblemente afectados.

El acompañamiento de amigos y vecinos ha sido constante desde que se conoció la noticia. Gestos simples, palabras de consuelo y presencia silenciosa marcan el pulso de un barrio que aún no logra asimilar lo sucedido.

Más allá del caso puntual, el episodio vuelve a poner en agenda la importancia de la prevención de accidentes domésticos, especialmente aquellos vinculados al uso de piletas en viviendas particulares.

Especialistas en seguridad advierten que es fundamental contar con superficies antideslizantes, escalones firmes y evitar el uso de piletas en soledad cuando existen antecedentes de problemas de salud. También recomiendan no subestimar los riesgos, incluso en entornos conocidos y aparentemente seguros.