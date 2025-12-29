Alerta naranja por la ola de calor en CABA: cómo estará el tiempo en Año Nuevo y cuándo llegará el alivio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes 29 de diciembre rige una alerta naranja por temperaturas extremas en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de una ola de calor que se extenderá al menos hasta el miércoles 31.
Alerta naranja por la ola de calor en CABA: cuándo llega el alivio
El nivel naranja de alerta implica un riesgo elevado para la salud, particularmente para niños y niñas, personas mayores de 65 años y adultos con enfermedades crónicas.
Desde el organismo oficial remarcaron la importancia de extremar los cuidados durante estos días, ante jornadas consecutivas con temperaturas muy elevadas y mínimas que se mantendrán altas incluso durante la noche.
De acuerdo con el parte oficial del SMN, la Ciudad de Buenos Aires atraviesa un período de calor intenso sostenido, con marcas térmicas que superarán ampliamente los valores habituales para esta época del año. La persistencia de temperaturas extremas durante varios días consecutivos es uno de los factores que define la actual ola de calor.
Si bien el escenario será crítico hasta mitad de semana, los especialistas anticiparon que a partir del viernes 2 de enero las temperaturas comenzarían a descender de manera leve, lo que marcaría el final de la ola de calor. Para ese día se espera una mínima de 19 grados y una máxima de 28, con cielo parcialmente nublado y condiciones más estables.
Para este lunes 29, el organismo prevé una jornada muy calurosa, con cielo algo nublado durante la mañana y parcialmente nublado por la tarde. La temperatura mínima será de 21 grados, mientras que la máxima alcanzará los 35 grados. Los vientos serán leves, predominantes del sector variable, con velocidades de entre 7 y 22 km/h, y no se esperan lluvias.
El martes 30 continuará el calor intenso en la Ciudad. El pronóstico indica cielo algo nublado en la mañana y parcialmente nublado en la tarde, con una mínima de 26 grados y una máxima que llegará a los 37 grados. Los vientos serán moderados y soplarán desde el noroeste. Al igual que el día anterior, no hay probabilidad de precipitaciones.
El miércoles 31 será, según el SMN, el día más sofocante de la semana. Se espera cielo algo a parcialmente nublado y temperaturas extremas, con una mínima de 27 grados y una máxima de 38 grados. Los vientos soplarán de manera moderada desde el sector oeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, y tampoco se prevén lluvias.
Tras el pico de calor, el jueves 1 de enero se registrará un marcado descenso de temperatura. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, con una mínima de 19 grados y una máxima de 30. Durante la mañana podrían presentarse ráfagas de viento del sudeste de hasta 50 km/h, aunque no se esperan precipitaciones.
Finalmente, el viernes 2 traerá un ambiente más templado y estable, con cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 19 grados y la máxima de 28, con vientos moderados de entre 13 y 22 km/h y sin probabilidad de lluvias, lo que confirmaría el cierre de la ola de calor.
El Ministerio de Salud de la Nación recomienda consumir mucho líquido, un mínimo de 2 litros, en especial agua fresca y de fuente confiable durante todo el día, aun si no se tiene sed. Lo ideal son jugos de frutas con una parte de fruta y tres de agua. Sin embargo, las bebidas no deberían ingerirse demasiado frías ya que el cuerpo necesita mucha energía para que el líquido adopte la temperatura corporal.
Usar demasiada ropa o muy ajustada cuando hay altas temperaturas no permite que el cuerpo se enfríe y respire de forma adecuada. Tampoco se recomienda ropa de color oscura.
El cuerpo ya tiene bastante con el calor, por eso no hay que sobrecargarlo con comidas grasas. Las frutas con mucha agua como el melón o el durazno son ideales ya que aportan líquidos. Las comidas deben ser ligeras y fáciles de digerir. Los expertos aconsejan también prescindir del alcohol.
Las quemaduras solares también afectan la capacidad del cuerpo para enfriarse, así que es recomendable el uso de sombrero o gorro, lentes de sol y protector solar (factor 15 en adelante) cuando se este al aire libre.
Es importante estar alerta a los síntomas y se debe consultar al médico y tomar conductas activas.
El agotamiento por calor es un estadio previo al golpe de calor hay que reconocerlo para prevenir una situación más grave:
Golpe de calor - situación muy grave: