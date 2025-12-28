Fue grabado mientras pintaba grafittis en el Parque Nacional Nahuel Huapi: la sanción que recibió

Embed

Ante la situación, el vecino que grababa decidió intervenir y cuestionó al camionero por su accionar. “¿Por qué hacés eso? No se puede”, se escucha decir al testigo. Lejos de detenerse de inmediato, el conductor respondió con desdén: “¿Te molesta a vos?”, e intentó justificar su conducta señalando que había dibujos “por todos lados”.

El intercambio continuó durante algunos segundos mientras el vecino seguía filmando y lograba captar datos clave del camión, como la patente y el logo de la empresa. Al advertir que estaba siendo registrado, el camionero reaccionó con enojo, tomó una piedra del suelo y llegó a amenazar al testigo, lo que agravó aún más la situación.

El video no tardó en difundirse masivamente en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron su repudio por el daño causado al entorno natural y por la actitud intimidante del infractor. La viralización de las imágenes permitió que el hecho llegara rápidamente a las autoridades del Parque Nacional Nahuel Huapi.

La intervención de los guardaparques

Gracias a la rápida intervención de guardaparques y brigadistas, se logró identificar con precisión el sector afectado y constatar el daño ambiental producido sobre las formaciones rocosas. A partir del análisis del material fílmico, la Intendencia del parque avanzó en un procedimiento administrativo y legal contra el responsable de la pintada.

Desde la administración del área protegida informaron que, a través del Coordinador de Conservación, se estableció contacto formal con un referente de la empresa dueña del camión involucrado. Según detallaron, los representantes de la firma mostraron “buena predisposición y comprensión de la gravedad del hecho”.

En ese sentido, la empresa se comprometió a realizar la remediación ambiental del sitio afectado, además de adoptar las medidas internas correspondientes respecto del conductor involucrado. Las autoridades del parque valoraron el compromiso asumido y remarcaron la importancia de que las empresas privadas asuman responsabilidad ante este tipo de conductas.

“Es fundamental preservar los ambientes naturales y respetar la normativa vigente dentro de las áreas protegidas”, señalaron desde la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi, al tiempo que recordaron que cualquier intervención sobre el entorno natural está prohibida y puede derivar en sanciones administrativas y judiciales.

graffiti

Las autoridades también destacaron el rol clave del vecino que grabó la escena y aportó pruebas fundamentales para avanzar con la investigación. En ese marco, remarcaron que la colaboración de vecinos, turistas y visitantes resulta esencial para la detección temprana de conductas que ponen en riesgo el medioambiente protegido.

En la misma línea, desde el parque enfatizaron la necesidad de reforzar la participación comunitaria para combatir acciones ilegales como incendios forestales intencionales, uso indebido de drones, ingreso de mascotas a zonas prohibidas o daños directos al paisaje natural.

“Las denuncias tempranas permiten actuar con mayor rapidez y eficacia en la protección de un patrimonio natural que es de todos”, subrayaron desde la Intendencia, al tiempo que recordaron los canales oficiales disponibles para reportar este tipo de situaciones.