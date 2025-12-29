Horóscopo semanal del 28 de diciembre al 3 de enero 2026: lo que nadie te contó sobre tu energía

La semana del 28 de diciembre al 3 de enero no es cualquier semana: es un portal emocional. Cerremos los ojos: 2025 está terminando, 2026 se asoma como pestaña abierta lista para clic.
Última semana del año y del horóscopo en 2025, emociones encendidas, decisiones que cambian todo y un empujón del universo. Esto empieza acá.
Foto: Ideogram. Enterate todo del horóscopo en la última semana del año.
Astrológicamente, el Sol en Capricornio nos habla de metas, pero Marte enciende el alma como notificación urgente: “¿vas a seguir igual o vas a hacer algo?” Esta semana vas a sentir:
– Ganas de cambiar (aunque no sepas qué)
– Nostalgia con olor a pan dulce
– Adrenalina tipo “quiero hacer TODO antes del 31”
– Dudas existenciales: ¿estoy donde quiero estar?
Tranquilo. Todos estamos googleando nuestra vida.
El cielo empuja tres acciones:
1 Soltar: limpiar cajones, archivos, contactos, frases guardadas.
2 Elegir: un objetivo, una persona, una versión tuya.
3 Sembrar: lo que hoy decides florece en abril 2026.
Pro tip viral:
Agarrá una bolsa. Tirar 10 cosas = reset mental inmediato.
Sí, funciona igual que borrar chats antiguos… pero sin recaer viendo fotos.
Aries: Energía volcán. No firmes nada sin dormir antes.
Tauro: Querés seguridad. Permitite un placer sin culpa.
Géminis: Comunicación al 200%. Decí lo que necesitás.
Cáncer: Familia y emociones XXL. Hidratate (lágrimas cuentan).
Leo: Brillás sin esfuerzo. No cargues todo el festejo.
Virgo: Querer controlarlo TODO es tu deporte. Hoy, desordená un cajón.
Libra: Te cuesta elegir. Esta semana: elegite a vos.
Escorpio: Intuición peligrosa. No stalkées de madrugada.
Sagitario: Alma nómada. Si no podés viajar, mové tu espacio.
Capricornio: Temporada tuya. Pedí lo que querés en voz alta.
Acuario: Ideas locas. Guardalas para enero, no las quemes.
Piscis: Emoción artista. Dibujá, cantá, escribí. Creá en vez de recordar.
Elegí una cosa para cerrar esta semana. No diez. Una. Y festejala como si hubieras ganado un premio.
Ejemplos simples que valen oro energético:
– Cancelar una suscripción inútil
– Borrar fotos que duelen
– Enviar un audio que evita drama
– Ordenar una esquina de tu casa
El universo ama el movimiento, aunque sea chico.
Si estás en pareja: hacé un ritual mini.
Puede ser hablar 15 minutos sin pantallas y decirse qué sueñan para 2026.
Sí, incómodo. Pero te cambia el año.
Si estás soltero/a: no vuelvas con quien te dejó en visto en febrero.
La versión 2026 de vos no merece migas.
Encendé una vela o luz cálida.
Escribí 3 cosas que soltás.
Escribí 3 que querés.
Rompé el papel del pasado.
Guardá el futuro debajo de tu almohada.
No importa si creés o no: esto te da claridad.
¿Tengo que hacer todo antes del 31? No. Respirar también cuenta.
¿Si no creo en astrología sirve igual? Sí. Esto trata de energía y hábitos.
¿Es normal estar sensible? Sí. Es final de temporada emocional.
¿Puedo arrancar metas ahora o espero enero? Hoy ya es enero para tu alma.
Si esta semana fuera una frase sería: “No tienes que ser otro. Solo elegir ser tú… pero un poquito más valiente.”