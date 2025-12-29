AFA: se postergó la audiencia en la que debían declarar los presuntos testaferros de Toviggino

la mansion de villa rosa y sus dueños legales La quinta con su helipuerto, y madre e hijo. Una jubilada y un cuentapropista, sus dueños. (Foto: A24.com)

Monotributista, jubilada y dueños de una mansión de casi 2 millones de dólares

Las dos personas investigadas presentan un perfil, por lo menos, curioso. Son madre e hijo, pero su historia profesional o laboral -y de vida- presenta muchas dudas sobre la manera en que llegaron a ser propietarios de semejante mansión en la zona de Pilar.

Luciano Pantano es hijo de Ana Lucía Conte y figura como monotributista, según registros oficiales. Se lo ha identificado como director de una asociación de futsal vinculada a la AFA y con una actuación como tesorero del Club Almirante Brown, de Isidro Casanova, en La Matanza. Está en la Primera “B” Nacional.

Por su parte Ana Lucía Conte, su madre, presenta un perfil intrigante para poseer esa propiedad. Según datos fiscales difundidos por medios como La Nación, fue monotributista hasta 2012 y durante la pandemia cobró el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia). Posteriormente, obtuvo jubilación y cobertura por PAMI.

Según los registros oficiales difundidos por investigaciones periodísticas, Pantano figura como monotributista con facturación tope y antecedentes fiscales con deudas bancarias. Su madre cobró subsidios sociales y está registrada como jubilada con trabajos autónomos de ingresos modestos. Es decir, ninguno declaró ser empresario con grandes recursos.

Pese a lo cual, ambos aparecen como integrantes o propietarios de la empresa Real Central SRL, constituida formalmente para operar bienes registrados. Y allí sí, en los registros patrimoniales, esta sociedad figura como dueña de una gran propiedad en Villa Rosa, Pilar, y de numerosos vehículos de alta gama.

La quinta de villa Rosa

Los registros indican que Luciano Nicolás Pantano entró inicialmente como “propietario/residente” de la mansión ubicada en los lotes 306 y 265 de Ayres Plaza, con fecha de titularidad del 4 de diciembre de 2021. Pero con el tiempo, cambió: documentos indican que desde el 4 de enero de 2023 el inmueble pasó a figurar a nombre de Diego Fabián Pantano, bajo la misma categoría de “propietario/residente”.

Justamente, ese cambio en la titularidad es uno de los elementos que se analizan en el expediente bajo la hipótesis de que el traspaso responde a una maniobra para disimular la verdadera propiedad del bien.

Presunta función como testaferros, pero el juicio se paralizó

Los medios y la justicia señalan que Pantano y su madre podrían funcionar como testaferros de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) -especialmente de Pablo Toviggino (tesorero) y, por extensión, de Claudio “Chiqui” Tapia (presidente)- en la compra y titularidad de bienes de lujo.

Lo más sorprendente, por el momento, es la mansión de Villa Rosa. Con el recurso presentado el día en que debían declarar, la causa entró en un terreno pantanoso. Se cuestiona, por parte de la defensa de madre e hijo, la jurisdicción de la causa. Pretenden que pase a la zona de Pilar, a un juzgado federal. Mientras los magistrados no se decidan, el juicio quedó paralizado y, por lo tanto, sus declaraciones, canceladas hasta nuevo aviso.

helipuerto de Villa Rosa

Cómo es la mansión de Villa Rosa

La causa para saber si son legítimos propietarios o meros testaferros gira en torno a una propiedad de más de 105.000 m² en Villa Rosa, Pilar. Posee una casa principal que de por sí es enorme. Como corresponde en esa zona, cuenta con un jardín de grandes dimensiones, lo suficiente como para, además de los caminos y jardines varios, albergar una piscina, una pista equina y hasta un helipuerto.

LA MANSION DE VILLA ROSA DESDE AFUERA

La empresa tiene autos de lujo y colección (Ferrari, Porsche, BMW y más) que están registrados a su nombre, lo que llama la atención por el perfil económico atribuido a Conte y Pantano (según sus propias declaraciones juradas).

Como en la etapa de instrucción se hallaron importantes indicios de un posible delito, como poseer propiedades a nombre de un tercero para que este evada su responsabilidad ante el fisco, el juez federal Daniel Rafecas les prohibió la salida del país, inhibió sus bienes y congeló cuentas de Pantano, Conte y Real Central SRL. Estaban citados a declarar ante la justicia y dar explicaciones sobre el origen de los fondos y la titularidad de los bienes, pero la presentación legal hizo que se suspendiera.

VILLA ROSA AUTOS DE LUJO

Una de las claves de la causa es que el perfil económico declarado de Pantano y Conte no coincidiría con los bienes que figuran a su nombre, lo que alimenta las sospechas de lavado de dinero u ocultamiento de la verdadera titularidad. Es decir, ya se sabe, lo que vale y lo que tiene esa mansión en Villa Rosa, partido de Pilar. ¿Se sabe realmente a quién pertenece?