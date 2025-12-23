Una tarde de juegos trágica: el terrible accidente en el que murió un nene de 6 años

Esa valla estaba conformada por un tronco colocado de manera horizontal, sostenido en sus extremos por otros palos de madera fijados al suelo. En circunstancias que aún se investigan, el niño intentó pasar por debajo del tronco, momento en el que la estructura cedió de manera repentina.

El tronco cayó directamente sobre su cabeza, provocándole un traumatismo craneal grave. El golpe fue tan violento que el menor quedó tendido en el suelo, generando desesperación entre las personas que se encontraban en el lugar.

Asistencia inmediata y desesperación

El accidente fue advertido de inmediato por testigos. Un guardavidas del club, que se encontraba de servicio en el predio, acudió rápidamente al lugar y comenzó a brindarle los primeros auxilios al niño. Según relataron fuentes cercanas al procedimiento, el trabajador lo inmovilizó y permaneció a su lado mientras se solicitaba de manera urgente asistencia médica.

Minutos después, arribó al club una ambulancia del servicio Emcor, que trasladó al menor de urgencia al hospital local. El niño ingresó en estado crítico y fue asistido por el personal médico, que intentó estabilizarlo y realizar maniobras de reanimación.

Sin embargo, la gravedad de la lesión resultó irreversible. A pesar de los esfuerzos del equipo de salud, el fallecimiento fue confirmado pocos minutos después de su ingreso, generando un profundo impacto tanto en los profesionales como en los familiares del menor.

Intervención judicial y pericias

Tras confirmarse la muerte del niño, se activó el protocolo judicial correspondiente. La Policía de Investigaciones se hizo presente en el predio y realizó las primeras pericias en el lugar del hecho. Como parte de las medidas iniciales, los efectivos secuestraron el poste de madera involucrado en el accidente, que quedó bajo resguardo para su análisis técnico.

La causa quedó en manos de la fiscal Eugenia Lascialandare, del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó una serie de medidas para esclarecer con precisión cómo ocurrió el episodio y si existieron responsabilidades penales.

Entre las primeras disposiciones, la fiscalía ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad del club, cuyas imágenes ya fueron aportadas a la investigación y están siendo analizadas por personal especializado. El objetivo es reconstruir con exactitud la secuencia de hechos y determinar el estado previo de la estructura.

Además, se dispuso la toma de declaraciones a las personas que se encontraban presentes al momento del accidente, incluyendo testigos directos y personal del club. También se ordenó la autopsia del cuerpo del menor, un procedimiento clave para confirmar la causa exacta de la muerte y complementar la investigación.