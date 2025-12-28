El Banco Nación lanzó un "aviso importante" tras la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal

También modificamos el plazo de prescripción para la determinación tributaria de ARCA, disminuyéndolo de 5 años a 3 años. Además, quien incumpla y sea notificado, podrá resolverlo simplemente pagando lo que debe, dando a los ciudadanos todas las instancias necesarias para normalizar su situación fiscal sin tener un problema penal", escribió Milei.

"La libertad se vuelve norma", celebró Patricia Bullrich en sus redes, en un mensaje que también fue republicado por el presidente.

En tanto, la Oficina del Presidente celebró la aprobación de la norma, junto a la del Presupuesto 2026. "Con la nueva ley de inocencia Fiscal, los ciudadanos quedarán resguardados frente a cualquier administración que pretenda tratarlos como delincuentes por disponer de sus ahorros, y de todo intento de persecución estatal arbitraria por el fruto de su esfuerzo".