Luego de la aprobación en el Senado de la norma que busca incentivar la exteriorización de ahorros no declarados, la entidad que preside Daniel Tillard difundió un mensaje en redes sociales para convocar a los contribuyentes a acercarse a sus sucursales.
El Banco Nación lanzó un "aviso importante" tras la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal
A través de un aviso en su cuenta de X, el Banco Nación convocó a los ahorristas a adherir a la propuesta. " A partir de mañana te esperamos en todas nuestras sucursales para atenderte y recibir tus ahorros con la seguridad y el respaldo del BNA, en el marco de la nueva Ley de Inocencia Fiscal", dice el texto que difundieron.
La norma tuvo 43 votos a favor y 26 en contra e incluye modificaciones al Régimen Penal Tributario.
El presidente Javier Milei celebró la aprobación de la norma y explicó sus alcances a través de un mensaje en sus redes sociales. "Estamos modificando los umbrales por los cuales el Estado podía perseguir a los argentinos ante una eventual evasión de impuestos. Hasta hoy en Argentina podían investigarte como evasor simple por diferencias de 1 millón y medio de pesos. El umbral de evasión simple se eleva a 100 millones de pesos, y el de evasión agravada a 1000 millones de pesos.
También modificamos el plazo de prescripción para la determinación tributaria de ARCA, disminuyéndolo de 5 años a 3 años. Además, quien incumpla y sea notificado, podrá resolverlo simplemente pagando lo que debe, dando a los ciudadanos todas las instancias necesarias para normalizar su situación fiscal sin tener un problema penal", escribió Milei.
"La libertad se vuelve norma", celebró Patricia Bullrich en sus redes, en un mensaje que también fue republicado por el presidente.
En tanto, la Oficina del Presidente celebró la aprobación de la norma, junto a la del Presupuesto 2026. "Con la nueva ley de inocencia Fiscal, los ciudadanos quedarán resguardados frente a cualquier administración que pretenda tratarlos como delincuentes por disponer de sus ahorros, y de todo intento de persecución estatal arbitraria por el fruto de su esfuerzo".