José Coronado se luce en Netflix con la miniserie española ideal para maratonear y tiene 8 capítulos

Mario Casas interpretó a Mateo Vidal con una contención que sorprendió incluso a sus seguidores más fieles. Lejos de papeles más físicos o explosivos, aquí construyó un personaje dominado por el silencio, la culpa y la desconfianza.

Por su parte, José Coronado interpretó a Teo Aguilar, inspector de la Unidad de Delitos Especiales. Su personaje aportó una mirada más fría y analítica a la historia, pero también una carga emocional que se fue revelando con el correr de los capítulos.

El inocente Netflix 1

En paralelo a la historia de Mateo, El inocente presentó la trama de Lorena Ortiz, una investigadora que indagó el supuesto suicidio de una monja en un orfanato católico. Lo que comenzó como un caso aislado terminó conectándose con el pasado de varios personajes.

Cuántos capítulos tiene El inocente

A diferencia de muchas series españolas que siguen el formato clásico, esta producción opta por una duración corta y contundente. En solo ocho capítulos, logra cerrar todas las tramas sin dejar flecos sueltos, algo muy valorado por el público actual.

Además, la historia transcurre en distintas localidades de España, mostrando una estética visual cuidada y moderna, con una fotografía que refuerza el tono sombrío y ambiguo de los personajes. La serie fue rodada en Barcelona, entre otras localizaciones, y esto le da una identidad muy marcada, realista y reconocible.

El inocente Netflix 3

El elenco con José Coronado y Mario Casas

Mario Casas

Alexandra Jiménez

Aura Garrido

José Coronado

Juana Acosta

Susi Sánchez

Ana Wagener

Gonzalo de Castro

Martina Gusmán

Xavi Sáez

Además de Mario Casas y José Coronado, El inocente contó con un elenco que acompañó con solvencia cada línea narrativa. Aura Garrido interpretó a Olivia Costa, un personaje clave cuya presencia fue determinante para el rumbo de la historia.

Alexandra Jiménez dio vida a Lorena Ortiz, aportando intensidad y credibilidad a la investigación paralela. Martina Gusmán, Juana Acosta, Gonzalo de Castro y Ana Wagener completaron un reparto que elevó el nivel general de la serie. Cada actor ocupó su lugar sin desentonar, algo fundamental en una historia coral donde todos ocultaron algo.

El inocente Netflix 2

Por qué ver la serie El inocente en Netflix

Aunque no fue un estreno reciente, El inocente continuó apareciendo entre las recomendaciones de Netflix. Su vigencia se explicó por una combinación efectiva: una historia atrapante, actuaciones sólidas y un suspenso que no se diluyó con el paso de los episodios.

La serie propuso una experiencia que exigió atención, pero recompensó al espectador con giros bien construidos y respuestas que llegaron en el momento justo. Netflix apostó fuerte y el resultado quedó a la vista.

Tráiler oficial de El inocente en Netflix