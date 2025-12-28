Brutal ataque a plena luz del día: buscan a un hombre que degolló a una mujer en la calle cuando volvía de bailar

Uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores es que el atacante no le robó ninguna pertenencia. Arotinco Palomino aún tenía consigo su teléfono celular, dinero en efectivo, la tarjeta SUBE y las llaves de su casa. Este elemento descartó, al menos en una primera instancia, la hipótesis de un robo seguido de homicidio.

FEMICIDIO

Casi en simultáneo con la llegada de los servicios de emergencia, arribó al lugar el marido de la víctima, Américo Isaias C.C., de 56 años, también de nacionalidad peruana. El hombre fue notificado de lo ocurrido y quedó a disposición de la Justicia para aportar información que ayude a reconstruir las últimas horas de su esposa.

El fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Arribas, quedó a cargo de la investigación. Por el momento, el caso es instruido como un homicidio, aunque no se descarta que pueda ser recaratulado como femicidio a medida que avance la causa. Una de las principales incógnitas es si el agresor conocía o no a la víctima.

Qué reveló el informe forense de la mujer fue asesinada a puñaladas en el cuello

Los informes forenses preliminares confirmaron que Arotinco Palomino presentaba una herida fatal en el cuello de aproximadamente 12 centímetros de extensión, además de otra lesión en el tórax que no habría sido letal. Ambas fueron producidas con un objeto punzante, que se presume podría haber sido un puñal.

Las primeras averiguaciones indicaron que el atacante no habría estado en el boliche bailable ubicado sobre la avenida Rivadavia, donde la mujer había pasado la noche. Se trata de un local frecuentado por la comunidad boliviana de la zona de Liniers, ámbito al que también pertenecía la víctima.

En estas horas, el fiscal Arribas trabaja intensamente en el análisis de las cámaras de seguridad públicas y privadas del barrio para intentar identificar al sospechoso y reconstruir el recorrido previo y posterior al crimen. Hasta el momento, no se logró establecer si existía algún tipo de vínculo entre el agresor y la mujer asesinada.