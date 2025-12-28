Brutal ataque a plena luz del día: buscan a un hombre que degolló a una mujer en la calle cuando volvía de bailar
La víctima tenía 44 años y regresaba a pie desde un boliche cuando fue atacada por la espalda en plena calle. El agresor no le robó nada y escapó.
Un brutal atque conmocionó al barrio de La Matanza durante la madrugada de este domingo. Janet Arotinco Palomino, una mujer de 44 años, fue asesinada de un profundo corte en el cuello cuando regresaba a su casa tras haber pasado la noche en un boliche de la zona. El ataque fue repentino, violento y sin indicios de robo, lo que refuerza el misterio en torno al móvil del crimen.
El hecho ocurrió en la esquina de Huergo y Sáenz Peña, cuando la víctima caminaba sola por la calle. Según reconstruyeron los investigadores, un hombre la atacó por la espalda y, en cuestión de segundos, la degolló hasta provocarle la muerte. Todo sucedió en un contexto de extrema violencia y sin posibilidad de defensa para la mujer.
De acuerdo a los primeros datos de la causa, Arotinco Palomino volvía acompañada por un perro callejero negro que la seguía desde atrás, una imagen que fue mencionada por algunos testigos del barrio y que suma dramatismo a la escena. El agresor escapó inmediatamente después del ataque y hasta el momento no fue identificado.
Cuando la Policía llegó al lugar, alertada por una vecina que escuchó los gritos, encontró a la mujer tendida sobre el asfalto, gravemente herida. La testigo llamó al 911 luego de asomarse por la ventana y advertir la dramática situación. Pese a la rápida intervención de una ambulancia, los médicos constataron que la víctima ya había fallecido.
Uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores es que el atacante no le robó ninguna pertenencia. Arotinco Palomino aún tenía consigo su teléfono celular, dinero en efectivo, la tarjeta SUBE y las llaves de su casa. Este elemento descartó, al menos en una primera instancia, la hipótesis de un robo seguido de homicidio.
Casi en simultáneo con la llegada de los servicios de emergencia, arribó al lugar el marido de la víctima, Américo Isaias C.C., de 56 años, también de nacionalidad peruana. El hombre fue notificado de lo ocurrido y quedó a disposición de la Justicia para aportar información que ayude a reconstruir las últimas horas de su esposa.
El fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Arribas, quedó a cargo de la investigación. Por el momento, el caso es instruido como un homicidio, aunque no se descarta que pueda ser recaratulado como femicidio a medida que avance la causa. Una de las principales incógnitas es si el agresor conocía o no a la víctima.
Qué reveló el informe forense de la mujer fue asesinada a puñaladas en el cuello
Los informes forenses preliminares confirmaron que Arotinco Palomino presentaba una herida fatal en el cuello de aproximadamente 12 centímetros de extensión, además de otra lesión en el tórax que no habría sido letal. Ambas fueron producidas con un objeto punzante, que se presume podría haber sido un puñal.
Las primeras averiguaciones indicaron que el atacante no habría estado en el boliche bailable ubicado sobre la avenida Rivadavia, donde la mujer había pasado la noche. Se trata de un local frecuentado por la comunidad boliviana de la zona de Liniers, ámbito al que también pertenecía la víctima.
En estas horas, el fiscal Arribas trabaja intensamente en el análisis de las cámaras de seguridad públicas y privadas del barrio para intentar identificar al sospechoso y reconstruir el recorrido previo y posterior al crimen. Hasta el momento, no se logró establecer si existía algún tipo de vínculo entre el agresor y la mujer asesinada.