Netflix: Diego Peretti y Juan Minujín brillan en el mejor thriller argentino y es la película más vista

Diego Peretti y Juan Minujín arrasan en Netflix con esta película que se posiciona entre lo más visto y despierta intriga por una atrapante historia de suspenso.

Netflix: Diego Peretti y Juan Minujín brillan en el mejor thriller argentino y es la película más vista. (Foto: Archivo)

"La ira de Dios" irrumpió con fuerza en Netflix y se convirtió en uno de esos títulos que avanzan en silencio hasta dominar las recomendaciones. Esta producción argentina, pprotagonizada por Diego Peretti, Juan Minujín y Macarena Achaga, logró algo poco frecuente: mantener al espectador en tensión constante y generar conversación sostenida en la plataforma.

Desde su estreno, la película despertó curiosidad por su clima inquietante, su narrativa psicológica y un elenco que ya había demostrado solvencia en historias complejas.

La plataforma apostó nuevamente por el cine nacional y el resultado fue contundente. En pocos días, el film escaló posiciones entre los contenidos más reproducidos, impulsado por el boca en boca digital y por un relato que avanzó sin concesiones. El thriller psicológico construyó una atmósfera densa donde la duda, la culpa y la venganza se mezclaron de forma perturbadora.

De qué trata "La ira de Dios" en Netflix

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Convencida de que las extrañas muertes de sus familiares fueron orquestadas por un novelista para quien trabajaba, Luciana recurre a un periodista para exponer su verdad".

El nombre que emergió fue el de Klum, un escritor reconocido y antiguo jefe de Luciana. Su comportamiento en el pasado ya había resultado inquietante, y su presencia volvió a sentirse amenazante. Sin pruebas concretas, pero con una intuición cada vez más fuerte, Luciana creyó que él estaba detrás de las muertes.

Desesperada, decidió buscar ayuda. Recurrió a Esteban Rey, un periodista que mostró interés en su historia. Lo que parecía una investigación periodística se transformó rápidamente en una experiencia opresiva. Las preguntas no solo apuntaron a Klum, sino también a la propia Luciana.

Mientras tanto, una amenaza mayor se instaló: la vida de Valentina, la hermana menor de Luciana. Convertida en el último vínculo familiar, su protección se volvió una obsesión. Cada decisión se tomó contra el reloj, en un contexto donde la verdad parecía siempre un paso más adelante.

Una historia oscura basada en una novela reconocida

La película fue dirigida por Sebastián Schindel y adaptó la novela La muerte lenta de Luciana B., escrita por Guillermo Martínez. El material original ya había despertado interés por su trama inquietante y por la manera en que exploró la obsesión y la culpa. La adaptación cinematográfica respetó ese espíritu y lo trasladó a un lenguaje visual contenido y perturbador.

A medida que la trama avanzó, la línea entre casualidad y causalidad se volvió difusa. El espectador fue invitado a dudar de todo, incluso de la percepción de la propia protagonista. Ese juego narrativo sostuvo la tensión durante todo el metraje.

El elenco con Diego Peretti, Juan Minujín y Macarena Achaga

  • Diego Peretti
  • Juan Minujín
  • Macarena Achaga
  • Mónica Antonópulos
  • Guillermo Arengo
  • Romina Pinto
  • Pedro Merlo
  • Santiago Achaga
  • Ornela D'elia
  • Juanita Reale

El elenco fue uno de los grandes pilares del film. Diego Peretti asumió el rol de Klum, un personaje inquietante, contenido y perturbador. Su interpretación evitó el exceso y se apoyó en gestos mínimos que resultaron más efectivos que cualquier arrebato.

Juan Minujín encarnó a Esteban Rey, el periodista que se involucró en la historia de Luciana. Su personaje transitó un camino ambiguo, oscilando entre la empatía profesional y una curiosidad que rozó lo obsesivo. Esa dualidad aportó profundidad al relato.

Macarena Achaga interpretó a Luciana, el corazón emocional de "La ira de Dios". Su actuación transmitió vulnerabilidad, miedo y determinación sin caer en exageraciones. El personaje necesitó cargar con el dolor acumulado y con la presión de proteger a su hermana.

