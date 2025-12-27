Netflix: Diego Peretti y Juan Minujín brillan en el mejor thriller argentino y es la película más vista

El nombre que emergió fue el de Klum, un escritor reconocido y antiguo jefe de Luciana. Su comportamiento en el pasado ya había resultado inquietante, y su presencia volvió a sentirse amenazante. Sin pruebas concretas, pero con una intuición cada vez más fuerte, Luciana creyó que él estaba detrás de las muertes.

Desesperada, decidió buscar ayuda. Recurrió a Esteban Rey, un periodista que mostró interés en su historia. Lo que parecía una investigación periodística se transformó rápidamente en una experiencia opresiva. Las preguntas no solo apuntaron a Klum, sino también a la propia Luciana.

La ira de Dios 2

Mientras tanto, una amenaza mayor se instaló: la vida de Valentina, la hermana menor de Luciana. Convertida en el último vínculo familiar, su protección se volvió una obsesión. Cada decisión se tomó contra el reloj, en un contexto donde la verdad parecía siempre un paso más adelante.

Una historia oscura basada en una novela reconocida

La película fue dirigida por Sebastián Schindel y adaptó la novela La muerte lenta de Luciana B., escrita por Guillermo Martínez. El material original ya había despertado interés por su trama inquietante y por la manera en que exploró la obsesión y la culpa. La adaptación cinematográfica respetó ese espíritu y lo trasladó a un lenguaje visual contenido y perturbador.

A medida que la trama avanzó, la línea entre casualidad y causalidad se volvió difusa. El espectador fue invitado a dudar de todo, incluso de la percepción de la propia protagonista. Ese juego narrativo sostuvo la tensión durante todo el metraje.

La ira de Dios 3

El elenco con Diego Peretti, Juan Minujín y Macarena Achaga

Diego Peretti

Juan Minujín

Macarena Achaga

Mónica Antonópulos

Guillermo Arengo

Romina Pinto

Pedro Merlo

Santiago Achaga

Ornela D'elia

Juanita Reale

El elenco fue uno de los grandes pilares del film. Diego Peretti asumió el rol de Klum, un personaje inquietante, contenido y perturbador. Su interpretación evitó el exceso y se apoyó en gestos mínimos que resultaron más efectivos que cualquier arrebato.

La ira de Dios 4

Juan Minujín encarnó a Esteban Rey, el periodista que se involucró en la historia de Luciana. Su personaje transitó un camino ambiguo, oscilando entre la empatía profesional y una curiosidad que rozó lo obsesivo. Esa dualidad aportó profundidad al relato.

Macarena Achaga interpretó a Luciana, el corazón emocional de "La ira de Dios". Su actuación transmitió vulnerabilidad, miedo y determinación sin caer en exageraciones. El personaje necesitó cargar con el dolor acumulado y con la presión de proteger a su hermana.

Tráiler de la película "La ira de Dios" en Netflix