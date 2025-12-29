Tragedia: quiénes eran las tres argentinas que murieron en el feroz naufragio en el río Paraná

Una tragedia sacudió el fin de semana en el río Paraná, cuando una embarcación que regresaba hacia la Argentina tras pasar el día en las islas volcó en aguas cercanas al departamento de Ñeembucú, en el sur de Paraguay.
El accidente ocurrió cuando una lancha regresaba a la Argentina luego de una jornada recreativa en las islas del Paraná. Dos menores fueron rescatados con vida y un hombre permanece desaparecido.
Quiénes eran las tres argentinas que murieron en el naufragio en el río Paraná
El siniestro dejó como saldo tres mujeres argentinas fallecidas, dos menores rescatados con vida y un hombre desaparecido, mientras las autoridades paraguayas continúan con las tareas de búsqueda e investigación para determinar las causas del accidente.
El naufragio se produjo alrededor de la medianoche, en una zona del río afectada por fuertes lluvias y ráfagas de viento, condiciones que habrían dificultado la navegación. Según los primeros informes oficiales, la embarcación no estaría preparada para enfrentar corrientes intensas ni un clima adverso, lo que habría sido determinante en el desenlace fatal.
Las víctimas fatales fueron identificadas como Sandra Elizabeth Maidana Careaga, Luz Rocío Maidana Careaga, ambas mayores de edad, y Nahiara Ailin Maidana Alfaro, una joven menor de 18 años. Todas eran de nacionalidad argentina y formaban parte del grupo que regresaba tras una jornada de recreación en las islas del Paraná. La confirmación de sus identidades fue realizada por fuentes policiales y judiciales citadas por medios locales paraguayos.
De acuerdo con el relato de las autoridades, en la embarcación también viajaban dos menores, una nena de 11 años y un adolescente de 16, quienes lograron sobrevivir gracias a la rápida intervención de pescadores de la zona que advirtieron la situación y acudieron en su auxilio. Ambos fueron rescatados con vida y se encuentran fuera de peligro, aunque permanecen bajo observación médica y acompañamiento psicológico debido al shock sufrido.
En tanto, un hombre adulto que también iba a bordo fue declarado desaparecido y es intensamente buscado por personal de la Prefectura Naval paraguaya, bomberos voluntarios y equipos especializados. Las tareas de rastrillaje continúan en el área del naufragio, con apoyo de embarcaciones y patrullas fluviales, aunque las condiciones del río complican el operativo.
El jefe de la comisaría 16 de la localidad de Cerrito, Damiano Cano, brindó detalles preliminares sobre lo ocurrido y señaló que el clima habría sido un factor clave.
“Se presume que el factor climatológico fue el causante de la tragedia, porque en la hora aproximada del naufragio en este lugar había una fuerte lluvia con pequeñas ráfagas de viento”, explicó el funcionario.
Además, indicó que la investigación se centra en determinar si la embarcación cumplía con las condiciones de seguridad necesarias y si contaba con los elementos obligatorios para la navegación nocturna.
Las primeras pericias apuntan a que la lancha habría perdido estabilidad en medio del temporal, lo que provocó el vuelco y arrojó a todos los ocupantes al agua. El río Paraná, en esa zona, presenta sectores con corrientes cambiantes y poca visibilidad durante la noche, un escenario que se vuelve especialmente riesgoso bajo condiciones climáticas adversas.