Tragedia: quiénes eran las tres argentinas que murieron en el feroz naufragio en el río Paraná

De acuerdo con el relato de las autoridades, en la embarcación también viajaban dos menores, una nena de 11 años y un adolescente de 16, quienes lograron sobrevivir gracias a la rápida intervención de pescadores de la zona que advirtieron la situación y acudieron en su auxilio. Ambos fueron rescatados con vida y se encuentran fuera de peligro, aunque permanecen bajo observación médica y acompañamiento psicológico debido al shock sufrido.

rio parana3 Gentileza: Sucesos Paraguay

En tanto, un hombre adulto que también iba a bordo fue declarado desaparecido y es intensamente buscado por personal de la Prefectura Naval paraguaya, bomberos voluntarios y equipos especializados. Las tareas de rastrillaje continúan en el área del naufragio, con apoyo de embarcaciones y patrullas fluviales, aunque las condiciones del río complican el operativo.

El jefe de la comisaría 16 de la localidad de Cerrito, Damiano Cano, brindó detalles preliminares sobre lo ocurrido y señaló que el clima habría sido un factor clave.

“Se presume que el factor climatológico fue el causante de la tragedia, porque en la hora aproximada del naufragio en este lugar había una fuerte lluvia con pequeñas ráfagas de viento”, explicó el funcionario.

Además, indicó que la investigación se centra en determinar si la embarcación cumplía con las condiciones de seguridad necesarias y si contaba con los elementos obligatorios para la navegación nocturna.

Las primeras pericias apuntan a que la lancha habría perdido estabilidad en medio del temporal, lo que provocó el vuelco y arrojó a todos los ocupantes al agua. El río Paraná, en esa zona, presenta sectores con corrientes cambiantes y poca visibilidad durante la noche, un escenario que se vuelve especialmente riesgoso bajo condiciones climáticas adversas.