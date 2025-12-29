La depresión de Cande y Mica por el primer verano sin Marcelo Tinelli en la histórica casa de Punta del Este

Y se sinceró sobre la venta de la propiedad donde pasaron tantos veranos: "Era la dinámica que teníamos familiar, una vida entera, más de veinte años, pensa que Juana tiene 22".

"Ahora voy a la casa de un conocido. Amo Uruguay y Punta del Este, así que a donde sea pero no voy a dejar de venir", precisó la empresaria.

Por su parte, Cande Tinelli confirmó que Marcelo Tinelli no viajará a Uruguay en los primeros días de la temporada de verano y se mostró también conmovida por la venta de la chacra familiar donde se grabó el reality Los Tinelli.

“26 años", dijo sobre los años que pasaron en el Guanahani. A lo que el cronista le marcó: "Esa casa tan linda...". Y Cande comentó con absoluta sinceridad: "No, ni me digas, una depresión tremenda. Amamos Uruguay así que vamos a seguir viniendo".

Cabe recordar que el conductor decidió vender la histórica casa de José Ignacio en la más absoluta discreción en una cifra millonaria. La vivienda cuenta con 5.2 hectáreas, cinco suites de lujo, gimnasio, pileta climatizada y acceso privado a la playa.

El particular verano de Marcelo Tinelli en la Argentina y a qué famosa le alquiló la casa

En el programa Infama (América Tv), Santiago Sposato contó a qué famosa Marcelo Tinelli le alquiló dos meses la casa para pasar el verano. El panelista contó que el conductor llegó a un acuerdo con Pampita por la vivienda en Nordelta para pasar allí la temporada veraniega 2026.

"¡Atención portales! Se habló mucho de la venta de la casa de Marcelo Tinelli en Punta del Este. No la tiene más, primer verano que pasa sin esa casa mítica para la familia", comenzó explicando el panelista. Y comentó al respecto: “¿Dónde va a pasar el verano? Marcelo Tinelli le alquiló por dos meses la casa de Nordelta a Pampita”.

Al instante, en el ciclo que conduce Marcela Tauro se mostraron las fotos subidas a las redes por parte de la modelo en su casa y las últimas publicaciones del animador en la misma vivienda pasando los primeros días del verano acompañado de su hija Juanita Tinelli.

"Está inslatado en la casa de Pampita", remarcó Sposato. Y luego explicó cuántos millones pide Pampita por la venta de esa casa: "Cuando se terminen los dos meses Marcelo si quiere la puede comprar porque Pampita la quiere vender dice que tiene mucho gasto fijo en mantenimiento. La vende en 4 millones de dólares a partir de marzo porque enero y febrero la alquiló Tinelli", concluyó.