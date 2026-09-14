La advertencia de PAMI para todos los JUBILADOS

La actualización puede hacerse de manera digital y sin necesidad de trasladarse a una oficina. Para eso, los afiliados cuentan con Mi PAMI, tanto a través de la aplicación para dispositivos móviles como desde su versión web.

La indicación cobra relevancia porque los datos registrados en la plataforma no funcionan solamente como información administrativa. También pueden utilizarse para recibir comunicaciones relacionadas con trámites, prestaciones, servicios y gestiones realizadas ante el organismo.

PAMI pidió revisar los datos personales registrados en Mi PAMI

La recomendación de PAMI apunta a que cada afiliado controle periódicamente que la información que figura en su perfil sea correcta.

Con el paso del tiempo, algunos datos pueden quedar desactualizados. Por ejemplo, una persona puede haber cambiado de número de teléfono, utilizado una nueva dirección de correo electrónico o mudado su domicilio.

Si esas modificaciones no se reflejan en los registros de PAMI, determinadas comunicaciones pueden no llegar correctamente.

Por eso, el organismo recomienda ingresar a Mi PAMI y comprobar que los principales datos de contacto continúen vigentes.

Entre la información que los afiliados pueden revisar se encuentran:

Número de teléfono.

Correo electrónico.

Domicilio de residencia.

Se trata de información que puede tener importancia para distintas gestiones realizadas a través de los canales del organismo.

En particular, el domicilio registrado puede adquirir relevancia en trámites vinculados con determinadas prestaciones y también para cuestiones relacionadas con la entrega de insumos.

Por ese motivo, mantener la información actualizada no solamente permite que PAMI tenga correctamente identificado al afiliado, sino que también ayuda a reducir posibles inconvenientes en gestiones que dependen de esos datos.

Qué datos pueden modificar los jubilados y pensionados

Dentro de Mi PAMI, los afiliados cuentan con un apartado destinado a consultar y administrar determinados datos de su perfil.

El objetivo es que cada persona pueda controlar la información asociada a su cuenta y realizar modificaciones cuando sea necesario.

Uno de los datos más importantes es el teléfono de contacto. Si el afiliado cambió de número, resulta conveniente actualizarlo para que las comunicaciones que eventualmente envíe PAMI puedan llegar al contacto correcto.

Algo similar ocurre con el correo electrónico. Una dirección que ya no se utiliza puede generar dificultades para recibir determinados avisos o completar procesos que requieran una validación.

El tercer dato destacado por PAMI es el domicilio de residencia.

En este caso, la actualización puede ser especialmente importante para quienes se mudaron y todavía conservan en el sistema una dirección anterior.

La recomendación general es sencilla: antes de iniciar nuevas gestiones, los afiliados deberían verificar que la información personal que figura en Mi PAMI sea correcta.

Cómo actualizar los datos personales en Mi PAMI

El procedimiento se realiza desde la propia plataforma digital de PAMI.

Para comenzar, el afiliado debe ingresar a Mi PAMI mediante la aplicación para celulares o desde el portal web.

Una vez dentro de la cuenta, deberá dirigirse a la sección “Perfil”, que aparece en la parte superior de la pantalla.

Luego tendrá que ingresar en “Mis datos”.

Desde ese apartado podrá consultar la información disponible y seleccionar el dato que necesita modificar.

De acuerdo con el procedimiento informado por PAMI, entre las opciones disponibles se encuentran el correo electrónico, el número de teléfono y el domicilio de residencia.

El sistema puede solicitar una instancia adicional de comprobación antes de confirmar los cambios.

En ese caso, PAMI utiliza un código de verificación, que puede ser enviado mediante mensaje de texto o correo electrónico, dependiendo de la gestión y del dato que se esté modificando.

Este paso busca comprobar que la persona que está realizando el cambio tenga acceso al medio de contacto asociado a la cuenta.

Por eso es importante que el afiliado tenga disponible el teléfono o la dirección de correo que utiliza habitualmente.

Mi PAMI permite hacer más trámites desde el celular

La plataforma digital de PAMI no está limitada exclusivamente a la modificación de información personal.

Mi PAMI reúne diferentes herramientas y servicios destinados a facilitar las gestiones de los afiliados, especialmente para quienes prefieren realizar procedimientos de manera remota.

Entre las funciones disponibles aparecen la credencial digital, las recetas electrónicas, las órdenes médicas, la consulta de la cartilla de prestadores y la posibilidad de gestionar turnos, entre otras herramientas.

Esto permite concentrar distintas gestiones en un mismo espacio digital.

Para jubilados y pensionados, la posibilidad de acceder a esta información desde un teléfono celular puede representar una alternativa para resolver determinadas consultas sin tener que trasladarse.

Sin embargo, para que ese sistema funcione correctamente, es fundamental que los datos asociados al perfil se encuentren actualizados.

Un correo electrónico que ya no se utiliza o un número de teléfono antiguo pueden convertirse en un inconveniente cuando una gestión requiere una comunicación o una validación.

Por qué es importante mantener actualizado el domicilio

Entre los datos que PAMI recomienda controlar aparece el domicilio de residencia.

Aunque pueda parecer un dato meramente administrativo, su importancia puede ser mayor en determinadas situaciones.

El domicilio registrado forma parte de la información que el organismo tiene asociada al afiliado y puede intervenir en determinadas gestiones.

Además, PAMI señala la importancia de contar con información correcta para cuestiones relacionadas con la entrega de insumos.

Por ese motivo, las personas que se hayan mudado deberían revisar especialmente este campo dentro de Mi PAMI.

La recomendación también puede resultar útil para quienes cambiaron temporalmente de residencia o actualizaron su domicilio y no realizaron todavía la modificación correspondiente en sus registros.

Mantener estos datos al día permite que la información que maneja el organismo coincida con la situación actual del afiliado.

La advertencia de PAMI por posibles estafas digitales

Junto con la recomendación de actualizar los datos, PAMI puso especial énfasis en otro aspecto: la seguridad de la información personal.

El crecimiento de las gestiones digitales también generó nuevas oportunidades para los intentos de fraude mediante mensajes, llamadas, correos electrónicos y enlaces falsos.

Por eso, los afiliados deben prestar atención a cualquier contacto que solicite información sensible en nombre del organismo.

PAMI recuerda que no solicita contraseñas, códigos de validación, datos bancarios ni dinero para utilizar Mi PAMI.

Esta advertencia es especialmente relevante frente a mensajes que buscan generar urgencia o preocupación en el destinatario.

Por ejemplo, un mensaje que asegure que la cuenta será bloqueada inmediatamente si no se proporciona un código puede ser utilizado como mecanismo para obtener información privada.

Ante este tipo de situaciones, la recomendación es no responder ni proporcionar datos personales hasta comprobar que el contacto sea legítimo.

PAMI recomendó no ingresar en enlaces sospechosos

Otro de los puntos centrales de la advertencia está relacionado con los enlaces que pueden llegar a través de diferentes plataformas.

Los afiliados pueden recibir mensajes por WhatsApp, correo electrónico o redes sociales que aparentan pertenecer a organismos públicos.

Sin embargo, que un mensaje utilice el nombre o la imagen institucional de PAMI no significa necesariamente que sea auténtico.

Por eso, el organismo aconseja evitar ingresar en enlaces cuya procedencia no pueda verificarse.

Una alternativa más segura consiste en ingresar directamente a los canales oficiales de PAMI y realizar desde allí la consulta o gestión correspondiente.

También es importante evitar compartir códigos recibidos por SMS o correo electrónico con terceras personas.

Estos códigos pueden formar parte de mecanismos de validación de identidad y, en determinadas circunstancias, ser utilizados por delincuentes para intentar tomar control de una cuenta o acceder a información privada.

Qué deberían hacer los afiliados de PAMI

Frente a la recomendación, el procedimiento para los afiliados es relativamente sencillo.

En primer lugar, deberían ingresar a Mi PAMI y revisar la información que aparece dentro de su perfil.

Si alguno de los datos quedó desactualizado, pueden acceder a “Perfil”, ingresar posteriormente en “Mis datos” y seleccionar la información correspondiente para realizar el cambio.

El teléfono, el correo electrónico y el domicilio son los principales datos que PAMI recomienda controlar.

Después de efectuar una modificación, el sistema puede solicitar una verificación mediante un código enviado al teléfono o al correo electrónico.

Es importante completar ese paso para que el cambio pueda quedar correctamente registrado.

La recomendación también sirve como recordatorio de seguridad: las modificaciones deben realizarse desde los canales oficiales de PAMI, sin entregar información confidencial a terceros.

Una revisión sencilla que puede evitar inconvenientes

La actualización de los datos personales puede parecer un trámite menor, pero tener información incorrecta en los registros de un organismo puede generar dificultades cuando llega el momento de realizar una gestión.

Para un jubilado que cambió de domicilio, por ejemplo, mantener una dirección antigua puede complicar determinadas cuestiones vinculadas con prestaciones o entregas.

De la misma manera, conservar un teléfono que ya no utiliza puede impedir que determinadas comunicaciones lleguen correctamente.

Por eso, la recomendación de PAMI apunta a una tarea preventiva: revisar la información antes de necesitarla.

La gestión puede realizarse desde la plataforma digital y forma parte de las herramientas que el organismo puso a disposición de sus afiliados para simplificar los trámites.

Al mismo tiempo, la advertencia sobre posibles estafas busca reforzar otro aspecto clave: actualizar los datos no significa entregarlos a cualquier persona que los solicite.

La operación debe realizarse únicamente mediante los canales oficiales y sin compartir contraseñas, códigos de validación, información bancaria ni dinero.

Para los jubilados y pensionados afiliados a PAMI, mantener actualizado el perfil de Mi PAMI permite contar con información de contacto vigente y facilita el acceso a diferentes herramientas digitales del organismo.

La recomendación, en definitiva, combina dos cuestiones centrales: tener los datos personales correctamente registrados y proteger esa información frente a posibles intentos de fraude.