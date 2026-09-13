Horror: encontraron calcinado a un joven que estaba desaparecido en Neuquén

La desaparición de Nicolás Sáez

El joven había salido de su casa durante la tarde del 5 de septiembre, desde la zona de Colonia Rural Nueva Esperanza. Según la información difundida, se dirigía a encontrarse con unos amigos.

Sin embargo, pocos minutos después dejó de responder los mensajes y su familia comenzó a buscarlo.

Uno de los datos que tomó relevancia durante el operativo fue la última señal registrada por su teléfono celular, ubicada en Centenario.

A partir de esa información se concentraron allí distintos rastrillajes y procedimientos para intentar determinar dónde podía encontrarse el joven.

El hallazgo del cuerpo en la meseta

El cuerpo fue localizado durante la tarde del viernes en una zona apartada de la meseta del Parque Industrial.

Tras el hallazgo, efectivos policiales desplegaron un operativo en el lugar y los peritos trabajaron durante varias horas para recolectar elementos que pudieran aportar información a la investigación.

El sector donde apareció el cuerpo se encuentra alejado de los barrios y presenta poca iluminación y escasa circulación, principalmente de vehículos relacionados con empresas petroleras.

Los primeros en arribar fueron agentes de la Comisaría Quinta, quienes dieron aviso a Criminalística y a la Fiscalía de Homicidios.

Durante el procedimiento también fue encontrado un colchón en las inmediaciones del lugar donde estaba el cuerpo. El elemento fue secuestrado y será analizado como parte de la investigación.

Una persona quedó detenida

Con la identificación del cuerpo y los resultados preliminares de la autopsia, la investigación avanza ahora para determinar qué ocurrió con Sáez desde el momento en que salió de su casa hasta que fue encontrado.

La Policía ya detuvo a una persona que estaría involucrada en el hecho. La fiscal Lorena Juárez buscará que se concrete una audiencia de formulación de cargos para avanzar formalmente con la acusación.

Mientras tanto, la Justicia intenta establecer la secuencia de los hechos y determinar qué responsabilidad tuvo el sospechoso en la muerte del joven.