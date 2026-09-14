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"Se le achicó el cerebro": la polémica defensa del abogado de Pity Álvarez

El abogado del músico cuestionó que pueda ser evaluado por su comportamiento durante las audiencias y aseguró que distintos estudios médicos determinaron que “no está bien”.

Juicio contra Pity Álvarez: se le achicó el cerebro

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En diálogo con “En la mañana de Lape”, por América, el defensor sostuvo que el hecho de que Álvarez se muestre activo durante las audiencias, salude a sus seguidores o se saque fotos no significa que se encuentre en condiciones de comprender lo que sucede dentro de la sala.

“Yo no lo veo bien”, afirmó el abogado, quien aseguró que esa evaluación también surge de los estudios médicos realizados al músico.

El abogado habló de los estudios médicos de Pity Álvarez

Durante la entrevista, el defensor señaló que se realizaron distintos estudios sobre el estado de salud de Álvarez y mencionó entre ellos una resonancia magnética y un encefalograma. Según su explicación, esos estudios no habrían arrojado resultados favorables. También afirmó que análisis de sangre realizados después de una recaída habían mostrado un “consumo activo”.

El abogado aclaró que la interpretación médica de esos resultados corresponde a profesionales especializados, aunque aseguró que la documentación forma parte de los elementos que utiliza para sostener su planteo sobre la situación de su cliente.

En ese sentido, sostuvo que se inició una curatela con el objetivo de avanzar en un tratamiento y volvió a plantear la existencia de dificultades vinculadas con la salud mental del ex integrante de la banda "Viejas Locas".

Uno de los momentos más polémicos de la entrevista se produjo cuando el abogado intentó explicar, en términos coloquiales, algunos de los resultados médicos que, según dijo, recibió la defensa. “Hay un estudio que dice hasta que se le achicó el cerebro”, afirmó.

También mencionó otro resultado que, según su descripción, hablaba de la presencia de “un líquido blanco”. El propio abogado aclaró que estaba intentando traducir información médica a un lenguaje que pudiera ser comprendido durante la entrevista.

La explicación generó sorpresa entre los periodistas del programa, quienes cuestionaron la expresión y plantearon que debía ser un profesional médico quien explicara qué significaban realmente esos estudios.

La defensa sostiene que Pity no comprende el juicio

El planteo central del abogado apunta a la capacidad de Álvarez para comprender lo que ocurre durante el proceso. “Es que no está en condiciones de entender qué pasa en este debate”, sostuvo.

El defensor aseguró que su relación profesional con el músico tampoco se desarrolla de la manera habitual y que, según explicó, mantiene las conversaciones necesarias para la defensa principalmente con la hermana de Álvarez. “Yo no tengo la comunicación técnica que tengo que tener con mi cliente”, afirmó.

Al mismo tiempo, explicó que la continuidad del juicio está condicionada por los plazos procesales y sostuvo que una suspensión prolongada podría generar que el proceso deba reiniciarse.

Qué plantea la defensa sobre el homicidio

En este contexto, el abogado volvió a sostener que la estrategia apunta a la legítima defensa. Según explicó durante la entrevista, los próximos testigos previstos incluyen a un psiquiatra, una médica forense y una policía que estuvo presente durante el período en que Álvarez permaneció detenido.

La cuestión de fondo que deberá determinarse en el proceso es si, al momento del hecho, el músico comprendía lo que estaba haciendo y podía dirigir sus acciones.

En pocas palabras

  • Defensa del abogado: El letrado de Pity Álvarez cuestionó la capacidad de su cliente para entender el juicio, basándose en estudios médicos.
  • Estudios médicos: Se mencionaron estudios como resonancia magnética y encefalograma que, según la defensa, no arrojan resultados favorables sobre el estado de Álvarez.
  • Legítima defensa: La estrategia judicial de la defensa se centra en argumentar la legítima defensa de Pity Álvarez.
Resumen generado por Thinkindot AI
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