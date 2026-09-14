"Se le achicó el cerebro": la polémica defensa del abogado de Pity Álvarez

El abogado aclaró que la interpretación médica de esos resultados corresponde a profesionales especializados, aunque aseguró que la documentación forma parte de los elementos que utiliza para sostener su planteo sobre la situación de su cliente.

En ese sentido, sostuvo que se inició una curatela con el objetivo de avanzar en un tratamiento y volvió a plantear la existencia de dificultades vinculadas con la salud mental del ex integrante de la banda "Viejas Locas".

Uno de los momentos más polémicos de la entrevista se produjo cuando el abogado intentó explicar, en términos coloquiales, algunos de los resultados médicos que, según dijo, recibió la defensa. “Hay un estudio que dice hasta que se le achicó el cerebro”, afirmó.

También mencionó otro resultado que, según su descripción, hablaba de la presencia de “un líquido blanco”. El propio abogado aclaró que estaba intentando traducir información médica a un lenguaje que pudiera ser comprendido durante la entrevista.

La explicación generó sorpresa entre los periodistas del programa, quienes cuestionaron la expresión y plantearon que debía ser un profesional médico quien explicara qué significaban realmente esos estudios.

La defensa sostiene que Pity no comprende el juicio

El planteo central del abogado apunta a la capacidad de Álvarez para comprender lo que ocurre durante el proceso. “Es que no está en condiciones de entender qué pasa en este debate”, sostuvo.

El defensor aseguró que su relación profesional con el músico tampoco se desarrolla de la manera habitual y que, según explicó, mantiene las conversaciones necesarias para la defensa principalmente con la hermana de Álvarez. “Yo no tengo la comunicación técnica que tengo que tener con mi cliente”, afirmó.

Al mismo tiempo, explicó que la continuidad del juicio está condicionada por los plazos procesales y sostuvo que una suspensión prolongada podría generar que el proceso deba reiniciarse.

Qué plantea la defensa sobre el homicidio

En este contexto, el abogado volvió a sostener que la estrategia apunta a la legítima defensa. Según explicó durante la entrevista, los próximos testigos previstos incluyen a un psiquiatra, una médica forense y una policía que estuvo presente durante el período en que Álvarez permaneció detenido.

La cuestión de fondo que deberá determinarse en el proceso es si, al momento del hecho, el músico comprendía lo que estaba haciendo y podía dirigir sus acciones.