Youtuber abusó de una nena de 13 años, vecinos quisieron prenderle fuego a la casa

La denuncia formar por el abuso sexual ya fue radicada, sin embargo el acusado continúa libre y no se sabe dónde está. "Mi hija está destrozada, dejó de ser lo que era por este hijo de p****"", aseguró la madre de la víctima, quien dijo que el acusado se llamaba Matías Adrián, un conocido Youtuber que publica música en la plataforma de videos.

Varios miembros de la familia de la víctima se acercaron a la casa del acusado el miércoles y pintaron las paredes a modo de protesta y escracho público. "La familia lo cubre, porque saben donde está, está desaparecido", aseguraron los familiares de la nena.

El pedido de justicia escaló a la violencia cuando comenzaron a hacer destrozos fuera de la vivienda y con puños y caños derribaron la puerta y abrieron las ventanas, en medio del caos, alguien inició un fuego en en un intento de quemar la casa.

"Yo quiero justicia nada más", rogó el padre de la víctima.

"Me estoy aguantando toda la bronca porque estoy aguardando a la justicia y la justicia es re lenta, estoy cansado de quedarme con la mano quieta, ya no sabemos que hacer", expresó angustiado. El padre luego se dirigió al acusado de abuso: "Que se entregue, o que lo entreguen, lo quiero preso, lo quiero preso y más, quiero que se acabe esto, no podemos más".