24 de marzo: el Kirchnerismo marcha sin ánimo de romper pero quiere discutir el rumbo económico y el ajuste del FMI

Ese funcionario marchará este jueves desde la ex ESMA junto al hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner. En sus filas bajaron el tono del conflicto en las últimas horas, pero la situación sigue muy tensa. Una muestra de esa distensión fue la foto que anoche difundieron juntos el canciller Santiago Cafiero y la senadora Anabel Fernández Sagasti.

De todos modos, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dijo este miércoles en defensa de su jefa política, Cristina Krichner, durante el acto por el Día de la Memoria: “No estoy de acuerdo con que no podamos ponernos horizontes cercanos”.

Alberto Fernández hizo una ofensiva por la "unidad"

Alberto Fernández volvió a convocar este miércoles a la unidad y a “estar todos juntos”, al igual que su jefe de Gabinete, Juan Manzur, y todos los intendentes del conurbano del peronismo, incluidos los que pertenecen a La Cámpora, como Juan Ustarroz (Mercedes) y Luana Volnovich (Quilmes).

“Pero el clima no es bueno y la situación sigue tensa. Los kirchneristas dicen que no quieren romper sino discutir el rumbo económico, pero ellos pusieron a los dos funcionarios que deben controlar la inflación en la Secretaría de Comercio Interior, Paula Español y Roberto Feletti y no funcionaron”, dijo un funcionario albertismo a A24.com. “Quieren bajar la espuma y discutir votando en contra en el Congreso…”, ironizó otro.

El conflicto desatado desde que Cristina y Máximo Kirchner repudiaron el acuerdo con el FMI sigue produciendo curiosidades asombrosas. Por ejemplo, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, que había respaldado públicamente el entendimiento de refinanciación por la deuda de U$S 44.000 millones que impulsó Alberto Fernández encabezará la marcha junto a la plana mayor de La Cámpora; marcha que fue planteada como mensaje reclamo al propio Presidente por el ajuste.

“Wado dijo que el acuerdo con el FMI evitaba el default, pero el ajuste no lo pueden pagar los sectores populares sino los que más tienen”, señalaron a A24.com cerca del ministro político. Pero repiten una y otra vez: “Nadie quiere romper, pero la discusión es cómo pararse ante este escenario”.

Desde las 10, en la ex ESMA partirá una columna caminando durante cuatro horas a la Plaza de Mayo encabezada por Máximo Kirchner, Eduardo “Wado” De Pedro, y por el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque. Estarán presentes todos los funcionarios del Gobierno que responden a La Cámpora en protesta contra su Gobierno.

En el Instituto Patria anticipaban este miércoles que estarán además Fernanda Raverta (Anses), Luana Volnovich (PAMI), Darío Martínez (Secretaría de Energía), Pablo González (YPF), y Pablo Ceriani (Aerolíneas Argentinas), entre otros. Ellos también quieren plantear un ámbito de discusión con el albertismo, pero sin llegar a los extremos de la ruptura del Frente de Todos, según pudo comprobar A24.com en fuentes allegadas a La Cámpora.

“Uno nunca puede descartar la variable imprevisible de Cristina, pero la intención de ella no es romper la coalición que ella misma armó, sino que Alberto Fernández corrija el rumbo”, señalan. Se trata de otra operación de subordinación al Presidente. “La fractura se dio en el electorado, ahora la unidad se tiene que producir en esos cuatro millones de votos que perdimos en las elecciones de noviembre”, señalan los camporistas. Esa lectura la formuló el consultor Artemio López y la tomó el kirchnerismo.

“Queremos un ámbito de discusión porque donde no lo hay, la discusión sale para afuera”, justificaron en las oficinas del Ministerio del Interior. En ese sentido, comienzan a aceptar que se impone una instancia de diálogo entre el Presidente y la vicepresidenta, o de las máximas figuras de los entornos de uno y otro para acordar políticas. Todavía no está marcada la cancha.

Mientras tanto, desde las 11, el Presidente hará un fuerte llamado a la unidad durante un acto en el Conicet en conmemoración de los científicos desaparecidos durante la última dictadura militar junto al ministro de Ciéncia y Técnica, Daniel Filmus. “Alberto Fernández va a usar mucho ese acto y será muy importante lo que diga allí”, dijo un funcionario oficial.

El Presidente ya dijo que no expulsará a ningún funcionario de La Campora de las “cajas” que administran: Anses, PAMI, Aerolíneas, YPF, Energía, Interior, entre otras. Los camporistas aseguran que no renunciarán a los cargos ni a los honores.

Si el Frente de Todos se fracturara no tendría futuro electoral en 2023 para ninguno de los sectores. Además, el Presidente perdería gobernabilidad en el Congreso y en la calle. Pese a la fractura en las relaciones personales, no habrá ruptura política.

El pedido de los intendentes

“El pedido de los intendentes peronistas para preservar la unidad ayudó relativamente. Ahí estuvieron Ustarroz y Mayra Mendoza, pero también marcharán en la ESMA y esa demostración de fuerza puede ser un problema porque cuando largás a los ‘pibes’ los discursos pueden dispararse a cualquier lado”, señalan en los más altos despachos de la Casa Rosada.

En contrapartida, señalan que hubo algunos temas en los que Alberto Fernández y Cristina Kirchner comenzaron a trabajar en conjunto, como en el Senado con el tratamiento del proyecto de ley de Consejo de la Magistratura. La vicepresidenta considera clave poder controlar ese organismo.

Mientras tanto, el Presidente espera los próximos pasos de la vicepresidenta con permanentes convocatorias a la “unidad”. Ayer en Entre Ríos inauguró la Escuela de Educación Técnica N° 100 en Paraná y dijo que se había construido por decisión de Cristina Kirchner y pidió “un aplauso para ella”. Y dijo que “es hora de terminar con las divisiones” porque “ya nos peleamos mucho” y “es hora de que estemos más unidos que nunca”.

El jefe del Gabinete, Juan Manzur, había señalado por la mañana que “la unidad no es negociable” y que el primer desafío es “controlar la inflación” en un contexto internacional “muy complicado”. En rigor, Manzur dio en el centro de las preocupaciones del Presidente, que hoy quisiera estar con las manos libres para controlar los precios, pero las tiene atadas con fuertes condicionamientos de sus socios políticos.