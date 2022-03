24 de marzo: quién fue Noemí "Mimí" Tardivo, la maestra homenajeada por Cristina Kirchner

La vicepresidenta felicitó a docentes y alumnos por renombrar el establecimiento por Noemí “Mimí” Tardivo, secuestrada el 8 de julio de 1976.

Cristina Fernández de Kirchner recordó a una docente

"Quiero agradecerles a las autoridades del colegio, a su directora, Natalia Rodríguez, y felicitar a ella, a los docentes y fundamentalmente a los alumnos", aseguró la vicepresidenta.

En su reflexión, Cristina Kirchner señaló: "Una típica muchacha de aquella época, con su guardapolvo y medias tres cuartos".

"Quiero nombrarlos a todos y a todas los que firmaron esta hermosa nota donde me invitan. Aunque sea participar de esta manera que lo estamos haciendo, me hubiera encantado poder estar presente en el día de hoy pero mi agenda no lo permite", indicó la ex presidenta.

Quién fue Noemí “Mimí” Tardivo, la maestra homenajeada

Mimi-Tardivo-cristina-kirchner.jpg

Noemí "Mimí" Tardivo nació en General Rodríguez (provincia de Buenos Aires), el 22 de septiembre de 1951. Hija de Irma y José. Hermana de María Elida y de Rogelio.

Mimí fue docente y además se desempeñó como militante de la Juventud Peronista. Allí conoció a Ricardo "Tata" Ghigliazza, quien luego se convirtió en un referente de Montoneros en el partido de Moreno del conurbano bonaerense.

Con su pareja, Tardivo tuvo dos hijas: Carolina nació el 30 de diciembre de 1974 y María Elena, o "Maena" , el 22 de enero de 1976. Ghigliazza, para ese entonces, ya había sido asesinado por las fuerzas militares.

Mimí, a través de su diario, contó a sus hijas que el Tata era un hombre “transparente, que nada escondía, todo cuanto era él se veía, sencillo, bueno, alegre, confiado”.

Tardivo fue secuestrada de la escuela donde estaba dando clases el 8 de julio de 1976. Tenía 24 años.

Cerca del año 2000 el Equipo Argentino de Antropología Forense avisó a sus hijas que los restos de Mimí habían sido encontrados el 7 de agosto de 1976, en la intersección de la Ruta 27 y Arroyo de la Ñata en el Partido de Tigre. Fue enterrada como NN en el Cementerio de Benavidez.