A pesar de la caída de la extranjerización, el Gobierno apela a los aliados para aprobar las otras reformas

El legislador libertario pidió "seguir construyendo" y señaló que desde su espacio deben "seguir escuchando a los aliados, y lo que se priorizó es el acuerdo político. Más allá de que entendemos que si de seis capítulos aprobamos cuatro, sigue siendo un logro para nuestro gobierno".

Abdala defendió el proyecto, al señalar que "lo que se presentó oportunamente en la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada tenía 6 o 7 aspectos que podrían haberse dividido en 6 o 7 leyes por los temas de expropiación, de la ley de manejo del fuego, y la extranjerización. Hubo un acuerdo político con los aliados, con la oposición constructiva, y lo que se va a tratar en el día de hoy son los 4 capítulos que se habían planteado".

"Participo del diálogo constructivo y hay que seguir avanzando. La ley actual hay que modificarla, lograr una ley que convenza a este grupo de aliados", insistió Abdala, al referirse al capítulo III que se decidió retirar del dictamen que votará este jueves el Senado.

Abdala destacó la decisión de la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, de bajar ese capítulo, luego de una reunión con el bloque de los 44 el miércoles por la tarde, como informó A24.com.

"Tenemos una construcción política muy importante. Si apurábamos e íbamos a fondo, teníamos la ley, porque estoy convencido de que los 37 (votos de senadores) estaban. Pero hay un grupo de 44 aliados. Entonces -agregó Abdala- tenemos que seguir construyendo, escuchando a los aliados y lo que se priorizó es el acuerdo político".

Cerca de Bullrich confirmaron a A24.com que tras la decisión de retirar el capítulo que ampliaba los límites a la venta de tierras a extranjeros, esperan contar este jueves con "el voto de los 44" senadores con los que acordaron ayer.

Abdala, sobre la relación del Gobierno con Villarruel

Abdala, quien mantiene una relación cercana a la mesa política de la Casa Rosada, volvió a hacer equilibrio en la crisis política que enfrenta al presidente Javier Milei y su entorno del Poder Ejecutivo con la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel.

Abdala ratificó que ante el viaje al exterior de Milei, "Villarruel no puede presidir el Senado, y no participa del poroteo"; es decir, que "no puede votar en el caso de que se produzca un empate en la votación de los artículos que quedaron en el nuevo dictamen del proyecto". La razón es que está a cargo del Poder Ejecutivo.

Abdala dejó entrever que "si hubiera un empate (en la votación del proyecto del Gobierno) me tocaría desempatar a mí" y adelantó que lo haría a favor.

Abdala evitó pronunciarse sobre los pedidos de renuncia contra la vicepresidenta que formularon públicamente el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el canciller Pablo Quirno, dos de los más altos funcionarios de Ejecutivo, ambos cercanos a Milei.

"Con Victoria hay una relación institucional, pero ella no está en el poroteo. Tenemos que seguir funcionando, el Senado tiene que seguir funcionando", respondió Abdala ante la pregunta sobre si considera a la vicepresidenta como una opositora.

"Soy presidente del Senado, no soy panelista de televisión. Son opiniones y no voy a participar de eso", respondió Abdala y agregó: "Yo respeto las opiniones de ellos, pero no voy a opinar al respecto".