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A pesar de la caída de la extranjerización, el Gobierno apela a los aliados para aprobar las otras reformas

El presidente provisional de Senado, Bartolomé Abdala, defendió la decisión de bajar el capítulo del proyecto porque, dijo, "se priorizó el acuerdo con los 44 aliados". Se despegó de las críticas a Villarruel y pidió mantener la "institucionalidad".

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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Bartolomé Abdala

Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado (Foto: archivo).

El oficialismo, a través del presidente provisional de Senado, Bartolomé Abdala, negó que haya sido una derrota la decisión de bajar la ley de extranjerización de tierras del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Al respecto, remarcó el acuerdo con "los 44 aliados" para sancionar los 4 capítulos que quedaron de la iniciativa original del Gobierno, vinculados a las leyes de expropiación y de manejo del fuego.

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El Senado aprobó en general la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. (Foto: archivo).

El senador, que ocupa el segundo lugar en la línea sucesoria presidencial, se despegó además de las críticas del Gobierno a la vicepresidenta Victoria Villarruel y pidió mantener la "institucionalidad" para que "siga funcionando el Senado".

Abdala, en declaraciones a Radio La Red este jueves, previamente al inicio de la sesión del Senado, negó que se trate de una derrota del oficialismo la eliminación del capítulo de extranjerización de las tierras. Inclusive, redobló la apuesta: "Si de seis temas aprobamos cuatro, es un logro".

"Hubo un acuerdo político con los aliados, con la oposición constructiva, y lo que se va a tratar en el día de hoy es aprobar cuatro capítulos, que son sumamente necesarios para muchísimos argentinos. La ley sale cuando tenés los votos, cuando acordás con los aliados", enfatizó el presidente provisional del Senado.

El legislador libertario pidió "seguir construyendo" y señaló que desde su espacio deben "seguir escuchando a los aliados, y lo que se priorizó es el acuerdo político. Más allá de que entendemos que si de seis capítulos aprobamos cuatro, sigue siendo un logro para nuestro gobierno".

Abdala defendió el proyecto, al señalar que "lo que se presentó oportunamente en la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada tenía 6 o 7 aspectos que podrían haberse dividido en 6 o 7 leyes por los temas de expropiación, de la ley de manejo del fuego, y la extranjerización. Hubo un acuerdo político con los aliados, con la oposición constructiva, y lo que se va a tratar en el día de hoy son los 4 capítulos que se habían planteado".

"Participo del diálogo constructivo y hay que seguir avanzando. La ley actual hay que modificarla, lograr una ley que convenza a este grupo de aliados", insistió Abdala, al referirse al capítulo III que se decidió retirar del dictamen que votará este jueves el Senado.

Abdala destacó la decisión de la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, de bajar ese capítulo, luego de una reunión con el bloque de los 44 el miércoles por la tarde, como informó A24.com.

"Tenemos una construcción política muy importante. Si apurábamos e íbamos a fondo, teníamos la ley, porque estoy convencido de que los 37 (votos de senadores) estaban. Pero hay un grupo de 44 aliados. Entonces -agregó Abdala- tenemos que seguir construyendo, escuchando a los aliados y lo que se priorizó es el acuerdo político".

Cerca de Bullrich confirmaron a A24.com que tras la decisión de retirar el capítulo que ampliaba los límites a la venta de tierras a extranjeros, esperan contar este jueves con "el voto de los 44" senadores con los que acordaron ayer.

Abdala, sobre la relación del Gobierno con Villarruel

Abdala, quien mantiene una relación cercana a la mesa política de la Casa Rosada, volvió a hacer equilibrio en la crisis política que enfrenta al presidente Javier Milei y su entorno del Poder Ejecutivo con la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel.

Abdala ratificó que ante el viaje al exterior de Milei, "Villarruel no puede presidir el Senado, y no participa del poroteo"; es decir, que "no puede votar en el caso de que se produzca un empate en la votación de los artículos que quedaron en el nuevo dictamen del proyecto". La razón es que está a cargo del Poder Ejecutivo.

Abdala dejó entrever que "si hubiera un empate (en la votación del proyecto del Gobierno) me tocaría desempatar a mí" y adelantó que lo haría a favor.

Abdala evitó pronunciarse sobre los pedidos de renuncia contra la vicepresidenta que formularon públicamente el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el canciller Pablo Quirno, dos de los más altos funcionarios de Ejecutivo, ambos cercanos a Milei.

"Con Victoria hay una relación institucional, pero ella no está en el poroteo. Tenemos que seguir funcionando, el Senado tiene que seguir funcionando", respondió Abdala ante la pregunta sobre si considera a la vicepresidenta como una opositora.

"Soy presidente del Senado, no soy panelista de televisión. Son opiniones y no voy a participar de eso", respondió Abdala y agregó: "Yo respeto las opiniones de ellos, pero no voy a opinar al respecto".

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Oficialismo defiende retiro: El oficialismo defendió la eliminación de la ley de extranjerización de tierras del proyecto de propiedad privada, priorizando el acuerdo con aliados.
  • Prioridad al acuerdo: El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, afirmó que aprobar cuatro de seis capítulos es un logro y que se priorizó el acuerdo político.
  • Institucionalidad: Abdala pidió mantener la institucionalidad y se despegó de las críticas del gobierno hacia la vicepresidenta Victoria Villarruel.
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