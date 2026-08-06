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"No podríamos legislar": Joaquín Benegas Lynch se defendió del pedido de impugnación por un supuesto conflicto de intereses

El senador de La Libertad Avanza cuestionó el planteo de Juliana Di Tullio, quien pidió impugnarlo por un supuesto conflicto de intereses, y defendió su actividad privada vinculada a la gestión de inversiones rurales.

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Benegas Lynch es propietario de la empresa Glocal Terra. (Foto: archivo).

Benegas Lynch es propietario de la empresa Glocal Terra. (Foto: archivo).

El senador Joaquín Benegas Lynch se refirió a la polémica en la que quedó envuelto tras tomar estado público que es fundador de una empresa que se dedica a la gestión y administración de inversiones extranjeras en propiedadees rurales. Lo hizo en medio de la sesión que lleva adelante la Cámara alta para tratar el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, después de que el Gobierno retirara el capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros.

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El legislador pidió hacer uso de una cuestión de privilegio al inicio de la sesión para referirse al episodio que incluyó un pedido de la senadora Juliana Di Tullio para impugnar al representa de La Libertad Avanza (LLA) por Entre Ríos, tras considerar que había un supuesto "conflicto de intereses".

“Fundé mi empresa en 2020, estoy en el sector agropecuario hace más de 20 años, mi empresa se dedica a la administración de campos y al asesoramiento de dueños y compradores de campos, los evaluamos, producimos carne y granos. En esto no hay ningún hallazgo. La ley exige para excusarse un interés directo y singular, derecho a mi empresa", sostuvo.

"¿Quién está beneficiado? El sector privado, los que inviertan y los que arriesgan. Las empresas que estamos relacionadas al agro", explicó Benegas Lynch sobre el proyecto de ley a tratarse.

Con otra pregunta, defendió su posición: "¿Mi banca como senador de la provincia de Entre Ríos tiene un conflico de interés o tiene un grado de representatividad muy alto? Yo me quedo con lo último".

"Apliquemos el criterio contrario y vemos a donde llega. No debería haber votado absolutamente nada de lo que voté porque representa al sector privado de los argentinos que invierten", argumentó.

En esa línea, puso como ejemplo otras situaciones donde habría cruces de intereses: "Que se abstenga el que tiene empleados cuando votamos modernización laboral", indicó y señaló que muchos de los legisladores provieneen "del sector privado".

También puso como caso cuando un senador que "exporta" tiene que votar "un tratado" o un "abogado" cuando se define cambios al "Código Procesal". Lo mismo advirtió con quienes son médicos y tienen que tratar temas de "salud mental". "No podríamos legislar", reclamó.

La empresa y su actividad

Benegas Lynch figura como titular de Glocal Terra, constituida en 2020, junto a su esposa, Eloisa Perea Muñoz. La compañía tiene domicilio en la avenida Santa Fe al 700, en la Ciudad de Buenos Aires.

Según la información publicada en su sitio web, la compañía se dedica al asesoramiento de inversores, valuación de tierras y administración integral de establecimientos rurales. La firma opera en la Argentina, Uruguay, Chile, Perú y Paraguay.

Joaqu&iacute;n Benegas Lynch figura como fundador y director general de Glocal Terra. (Foto: archivo).

Joaquín Benegas Lynch figura como fundador y director general de Glocal Terra. (Foto: archivo).

Entre los servicios que ofrece, la empresa destaca la búsqueda de oportunidades de inversión en campos agrícolas, forestales, ganaderos y propiedades destinadas a la conservación ambiental o al desarrollo de emprendimientos de lujo.

Además, la firma informa que brinda servicios de gestión para propietarios radicados en el exterior: “Actuando en nombre y bajo la dirección de propietarios de tierras residentes en el extranjero, supervisamos explotaciones agrícolas arrendadas y gestionadas, y elaboramos informes con observaciones actualizadas y propuestas de solución”, indica el sitio.

El pedido de impugnación

La información cobró relevancia porque en el capítulo sobre la extranjerización de tierras rurales, que fue eliminado del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que se votaba esta tarde en el Senado, se elevaba el límite que podría ser adquirido desde el exterior de 15% a 25%.

"¡Mirá vos! Un senador de La Libertad Avanza nos quiere vender la tierra argentina a los extranjeros. Presenté una impugnación contra el senador libertario Benegas Lynch por un evidente conflicto de intereses: no puede debatir ni votar el proyecto sobre Inviolabilidad siendo socio gerente de una empresa dedicada a venderle tierras argentinas a inversores extranjeros", reprochó la legisladora.

En el final de su publicación en redes socailes, agregó "No es complicado de entender: juez y parte. Usar la banca del Senado para beneficiar el bolsillo propio, no solo viola la Constitución y la Ley de Ética Pública, sino que es traición a la Patria".

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