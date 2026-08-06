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Con el objetivo de mostrarse como líder de la derecha regional, Milei arranca su gira por Ecuador y Colombia

El Presidente se reunirá con Daniel Noboa y el viernes asistirá a la asunción de Abelardo de la Espriella en Colombia. El viaje se enmarca en la estrategia de consolidar vínculos con administraciones ideológicamente afines en América Latina.

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Javier Milei llegó a Ecuador para mantener una cumbre bilateral con Daniel Noboa y firmar convenios de cooperación (Foto: archivo).

Javier Milei llegó a Ecuador para mantener una cumbre bilateral con Daniel Noboa y firmar convenios de cooperación (Foto: archivo).

Javier Milei no seguirá desde la Argentina el debate que el Senado llevará adelante este jueves sobre la reforma de las leyes de expropiación y manejo del fuego. La razón es que el Presidente emprendió una gira de tres días que lo llevará a reunirse con su par de Ecuador, Daniel Noboa, y a estar presente en la posterior asunción, el viernes, del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

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El sospechoso, de 38 años, fue detenido durante un allanamiento realizado por la Policía Federal Argentina. (Foto: X @AleMonteoliva)

Milei partió el miércoles a la noche hacia Ecuador y este jueves iniciaba la actividad oficial con una reunión bilateral y la firma de convenios con el presidente Noboa. Milei considera al ecuatoriano uno de sus primeros aliados en la región, en línea con la estrategia geopolítica que impulsa Donald Trump desde Estados Unidos para la región.

Mientras el presidente argentino desarrolla su agenda internacional, la vicepresidenta Victoria Villarruel quedó a cargo del Poder Ejecutivo nacional, aunque sin ninguna injerencia en cuestiones de gestión. Por ese motivo, seguirá desde su despacho en el Senado el debate sobre el proyecto de ley de Propiedad Privada, luego de que dos ministros (Diego Santilli y Pablo Quirno) le pidieran la renuncia.

La agenda de Milei comienza en Quito, donde mantendrá una reunión bilateral con Noboa, con quien compartirá actividades oficiales antes de continuar viaje hacia Cali.

Tras el encuentro con Noboa, el mandatario argentino seguirá viaje hacia Colombia para asistir el viernes a la ceremonia de asunción de Abelardo de la Espriella, quien asumirá la presidencia en un acto que, por primera vez en la historia del país, se realizará fuera de Bogotá y tendrá como sede la ciudad de Cali. Además de Milei, está prevista la presencia de otros jefes de Estado de la región y del rey Felipe VI de España.

La gira se enmarca en la estrategia de política exterior del Gobierno de consolidar vínculos con administraciones ideológicamente afines en América Latina.

El viaje también coincide con un momento de fuerte tensión en la relación con Brasil, luego de que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva decidiera reducir su relación diplomática con la Argentina al nivel de "encargado de negocios" a partir del cruce verbal con Milei.

Ese entredicho estuvo motivado en el apoyo que Milei le brindó a la candidatura presidencial del opositor a Lula da Silva, Flavio Bolsonaro, para las elecciones presidenciales del 4 de octubre.

Esta gira, según confirmó el canciller Pablo Quirno, se enmarca en la apuesta de Milei a liderar un bloque de presidentes de gobiernos de centroderecha de la región. Inclusive, desde la Casa Rosada ya evalúan la convocatoria a una cumbre en las próximas semanas en Buenos Aires.

"Depende de coordinar la agenda entre los presidentes", dijo una alta fuente del gobierno argentino.

La agenda de Javier Milei en Ecuador

Jueves 6 de agosto

  • 15:00 (13:00 de Ecuador): Milei participará de una ofrenda floral en la Plaza de la Independencia.
  • 15.20 (13:20 de Ecuador): reunión bilateral entre Javier Milei y Daniel Noboa, con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.
  • 16:30 (14:30 de Ecuador): firma de acuerdos bilaterales entre la Argentina y Ecuador.

A continuación: encuentro de Milei con representantes de las cámaras automotrices argentinas.

  • 19:00 (17:00 de Ecuador): Pablo Quirno participará de la apertura del Foro Económico en el Hotel Swissôtel.
  • 21:00 (19:00 de Ecuador): partida del vuelo especial de Milei y su comitiva hacia Santiago de Cali, Colombia.

La agenda de Javier Milei en Colombia

Viernes 7 de agosto

  • 11:30 (9:30 de Colombia): reunión bilateral entre Milei y el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, con la participación de Karina Milei y Pablo Quirno.
  • 12:00 (10:00 de Colombia, horario a confirmar): reunión bilateral entre Milei y el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. También participarán Karina Milei y Pablo Quirno.
  • 17:00 (15:00 de Colombia): Milei participará de la ceremonia de juramentación y toma de posesión de Abelardo de la Espriella.

Sábado 8 de agosto

  • 4:30 (2:30 de Colombia): partida del vuelo presidencial desde Santiago de Cali con destino a la Argentina.

En pocas palabras

  • Gira regional: El presidente Javier Milei inició un viaje por Ecuador y Colombia, reuniéndose con Daniel Noboa y asistiendo a la asunción de Abelardo de la Espriella.
  • Agenda internacional: La gira busca consolidar vínculos con administraciones afines en la región, en un contexto de tensión con Brasil.
  • Ausencia en el Congreso: El mandatario se encuentra fuera del país durante el debate senatorial sobre la reforma de la ley de Tierras.
Resumen generado por Thinkindot AI
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