Con el objetivo de mostrarse como líder de la derecha regional, Milei arranca su gira por Ecuador y Colombia

Tras el encuentro con Noboa, el mandatario argentino seguirá viaje hacia Colombia para asistir el viernes a la ceremonia de asunción de Abelardo de la Espriella, quien asumirá la presidencia en un acto que, por primera vez en la historia del país, se realizará fuera de Bogotá y tendrá como sede la ciudad de Cali. Además de Milei, está prevista la presencia de otros jefes de Estado de la región y del rey Felipe VI de España.

La gira se enmarca en la estrategia de política exterior del Gobierno de consolidar vínculos con administraciones ideológicamente afines en América Latina.

El viaje también coincide con un momento de fuerte tensión en la relación con Brasil, luego de que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva decidiera reducir su relación diplomática con la Argentina al nivel de "encargado de negocios" a partir del cruce verbal con Milei.

Ese entredicho estuvo motivado en el apoyo que Milei le brindó a la candidatura presidencial del opositor a Lula da Silva, Flavio Bolsonaro, para las elecciones presidenciales del 4 de octubre.

Esta gira, según confirmó el canciller Pablo Quirno, se enmarca en la apuesta de Milei a liderar un bloque de presidentes de gobiernos de centroderecha de la región. Inclusive, desde la Casa Rosada ya evalúan la convocatoria a una cumbre en las próximas semanas en Buenos Aires.

"Depende de coordinar la agenda entre los presidentes", dijo una alta fuente del gobierno argentino.

La agenda de Javier Milei en Ecuador

Jueves 6 de agosto

15:00 (13:00 de Ecuador): Milei participará de una ofrenda floral en la Plaza de la Independencia.

Milei participará de una ofrenda floral en la Plaza de la Independencia. 15.20 (13:20 de Ecuador): reunión bilateral entre Javier Milei y Daniel Noboa, con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

reunión bilateral entre Javier Milei y Daniel Noboa, con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. 16:30 (14:30 de Ecuador): firma de acuerdos bilaterales entre la Argentina y Ecuador.

A continuación: encuentro de Milei con representantes de las cámaras automotrices argentinas.

19:00 (17:00 de Ecuador): Pablo Quirno participará de la apertura del Foro Económico en el Hotel Swissôtel.

Pablo Quirno participará de la apertura del Foro Económico en el Hotel Swissôtel. 21:00 (19:00 de Ecuador): partida del vuelo especial de Milei y su comitiva hacia Santiago de Cali, Colombia.

La agenda de Javier Milei en Colombia

Viernes 7 de agosto

11:30 (9:30 de Colombia): reunión bilateral entre Milei y el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, con la participación de Karina Milei y Pablo Quirno.

reunión bilateral entre Milei y el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, con la participación de Karina Milei y Pablo Quirno. 12:00 (10:00 de Colombia, horario a confirmar): reunión bilateral entre Milei y el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. También participarán Karina Milei y Pablo Quirno.

reunión bilateral entre Milei y el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. También participarán Karina Milei y Pablo Quirno. 17:00 (15:00 de Colombia): Milei participará de la ceremonia de juramentación y toma de posesión de Abelardo de la Espriella.

Sábado 8 de agosto