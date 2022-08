felipemiguel.png

“Es un juez absolutamente politizado, que no le hace ningún favor a la sociedad. Es un juez kirchnerista que falla con intención política. Nosotros no vamos a cesar en nuestra responsabilidad de proteger a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a apelar el fallo”, aseguró Miguel en declaraciones al canal de TN.

Y agregó: “Aun así, ya tomamos la decisión de que la Policía va a permanecer por tiempo indeterminado, por el tiempo que sea necesario, para poder garantizar al barrio la tranquilidad y convivencia. Van a permanecer allí tanto los agentes de tránsito, la agencia gubernamental de control, espacio público como la Policía”.

La Justicia le ordenó a Rodríguez Larreta el cese "inmediato" del operativo policial

conferenecia rodriguez lareta.jpg Horacio Rodríguez Larreta dijo que Cristina Kirchner “busca distraer” y le pidió que haga que “los manifestantes se retiren pacíficamente” (Foto: Captura).

El juez Roberto Gallardo le ordenó este lunes al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el cese "inmediato" del operativo policial que montó alrededor de la casa de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El fallo ordena "al señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lic. Horacio Rodríguez Larreta, que por conducto del Ministerio de Seguridad de la Ciudad, cese en forma inmediata la ejecución de cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia de la persona, familia y/o domicilio de la Señora Vice Presidenta de la Nación".

Además, ratifica "que conforme lo establece el régimen legal vigente, la custodia de la persona y domicilio de la vicepresidenta sito en esta ciudad, están a cargo de las autoridades de seguridad federales, que deben ejercer a esos efectos la unidad de comando y la coordinación operativa con las fuerzas locales".

casa de cristina dos.jpeg

En tanto, el juez Gallardo estableció que "la fuerza federal encargada de la custodia Presidencial será la habilitada para determinar, en función de las eventualidades específicas, el radio territorial de cobertura y las modalidades que asuman los operativos de prevención y/o contención en su caso".

"Comunicar al Señor Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Señor Marcelo D’Alessandro, que la Policía de la Ciudad deberá continuar normalmente con sus tareas de prevención y persecución del delito en las adyacencias del domicilio de autos, en el marco de sus competencias legales y sin interferir en las tareas que despliegue en lo sucesivo la custodia federal vice presidencial", expresó el magistrado.

Cristina Kirchner retrucó a Juntos por el Cambio: "Resuelvan su interna, pero no a costa de la democracia"

Cristina_Kirchner.jpg

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner redobló la crítica a Juntos por el Cambio y pidió que "resuelvan su interna de otra manera" sin "poner en riesgo el funcionamiento de la democracia". Así se pronunció tras la disputa por la represión policial que hubo el sábado en las inmediaciones de su casa en Recoleta.

"Es parte de una interna de la oposición que miden a ver quién odia más al peronismo", reflexionó la titular de la Cámara Alta este lunes tras recibir en su despacho a organismos de derechos humanos tales como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos, H.I.J.O.S. Capital, y CELS, entre otros organismos de derechos humanos.

Y remarcó: “Por favor, traten de demostrar que son mejores uno, que la Presidenta del Pro (Patricia Bullrich) es mejor que el Jefe de Gobierno (Horacio Rodríguez Larreta), es mejor que (Mauricio) Macri, me parece bárbaro pero no a costa de la vida, de la sangre y la seguridad de los argentinos. Les pido por favor”,

En ese sentido, pidió que la interna de la oposición no sea "a costa de la vida ciudadana y de la tranquilidad y la paz social”.

Cristina Kirchner, a Horacio Rodríguez Larreta: "No sea ridículo, jefe de Gobierno"

La vicepresidenta se metió en la disputa interna entre la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y Rodríguez Larreta respecto a la represión del sábado: "Si al Jefe de Gobierno lo pinchan y le dicen que no tiene carácter y sale la otra a chicanearlo por televisión entonces manda camiones a mi casa. No sea ridículo Jefe de Gobierno, así no se demuestra la autoridad, créame".